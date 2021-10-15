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Площадки для экстремального спорта появились в парке на юге Москвы
Площадки для экстремального спорта появились в парке на юге Москвы - РИА Новости, 15.10.2021
Площадки для экстремального спорта появились в парке на юге Москвы
Площадки для экстремального спорта появились в районе Царицыно на юге Москвы, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:42
2021-10-15T11:42
2021-10-15T11:42
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Площадки для экстремального спорта появились в районе Царицыно на юге Москвы, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства."На территории более 6 гектаров в парке "Сосенки" в районе Царицыно оборудовали памп-трек, скейт-парк и BMX-площадку. Кроме этого, в парке появился каток с искусственным льдом и воркаут-зона", - говорится в сообщении.Добавляется, что в парке обустроили детские площадки с качелями, горками, батутами, веревочным аттракционом и тарзанкой."Для малышей установили мини панда-парк", - отметила пресс-служба.В парке обновили дорожки, установили скамейки и новые опоры освещения, привели в порядок площадку для выгула собак. Территорию дополнительно озеленили: высадили живую изгородь, более 1,3 тысячи кустарников и около 70 деревьев, разбили цветники, привели в порядок газоны, рассказали в пресс-службе.
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москва, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
Площадки для экстремального спорта появились в районе Царицыно на юге Москвы
, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.
"На территории более 6 гектаров в парке "Сосенки" в районе Царицыно оборудовали памп-трек, скейт-парк и BMX-площадку. Кроме этого, в парке появился каток с искусственным льдом и воркаут-зона", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в парке обустроили детские площадки с качелями, горками, батутами, веревочным аттракционом и тарзанкой.
"Для малышей установили мини панда-парк", - отметила пресс-служба.
В парке обновили дорожки, установили скамейки и новые опоры освещения, привели в порядок площадку для выгула собак. Территорию дополнительно озеленили: высадили живую изгородь, более 1,3 тысячи кустарников и около 70 деревьев, разбили цветники, привели в порядок газоны, рассказали в пресс-службе.