https://ria.ru/20211015/parki-1754703063.html

Площадки для экстремального спорта появились в парке на юге Москвы

Площадки для экстремального спорта появились в парке на юге Москвы - РИА Новости, 15.10.2021

Площадки для экстремального спорта появились в парке на юге Москвы

Площадки для экстремального спорта появились в районе Царицыно на юге Москвы, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:42

2021-10-15T11:42

2021-10-15T11:42

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Площадки для экстремального спорта появились в районе Царицыно на юге Москвы, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства."На территории более 6 гектаров в парке "Сосенки" в районе Царицыно оборудовали памп-трек, скейт-парк и BMX-площадку. Кроме этого, в парке появился каток с искусственным льдом и воркаут-зона", - говорится в сообщении.Добавляется, что в парке обустроили детские площадки с качелями, горками, батутами, веревочным аттракционом и тарзанкой."Для малышей установили мини панда-парк", - отметила пресс-служба.В парке обновили дорожки, установили скамейки и новые опоры освещения, привели в порядок площадку для выгула собак. Территорию дополнительно озеленили: высадили живую изгородь, более 1,3 тысячи кустарников и около 70 деревьев, разбили цветники, привели в порядок газоны, рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20211015/zhivotnye-1754615871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы