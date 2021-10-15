16:38 15.10.2021 (обновлено: 19:57 15.10.2021)
Эксперты: со стрельбой в школах и вузах надо бороться без запрета на оружие
© Фото : дирекция выставки "ORЁLEXPO 2021"Участники пленарной дискуссии, прошедшей в рамках московской международной выставки оружия и товаров для охоты "ORЁLEXPO 2021"
© Фото : дирекция выставки "ORЁLEXPO 2021"
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Законодательные ограничения в отношении оборота охотничьего и стрелкового оружия, связанные с фактами стрельбы в учебных заведениях России, являются малоэффективными, заявил исполнительный директор Союза российских оружейников им. М.Т. Калашникова Владимир Жихарев на пленарной дискуссии, прошедшей в рамках московской международной выставки оружия и товаров для охоты "ORЁLEXPO 2021".
"К сожалению, масс-шутинг как явление, вошло в нашу жизнь. Мы должны все вместе противодействовать этому. Малоэффективно вводить ограничения только в отношении оружия. Ведь с другими опасными явлениями борьба ведется комплексно", - отметил Жихарев.
В дискуссии на тему "Гражданское оружие и безопасность граждан: законодательные и социокультурные императивы" приняли участие производители и продавцы оружия, представители охотничьих и спортивных организаций, юристы, педагоги, общественные деятели. Они обсудили, как предотвратить трагедии в учебных заведениях и эффективность законодательных мер на сегодняшний день?
"Что касается случаев масс-шутинга в школах, большинству стрелков было до 20 лет, оружие было зарегистрировано и легально, чаще всего – это оружие родителей или других членов семьи. Что странно, запрещены законодателями виды оружия, никак не применявшиеся в этих эксцессах. Со времен "аптечного стрелка" в 2021 году в закон внесено 27 поправок, но ситуация не стала лучше.", - отметил Жихарев.
По мнению главы Союза российских оружейников, причина трагедии кроется не только в легком доступе к оружию, но и в несовершенстве системы образования.
© Фото : Дирекция выставки "ORЁLEXPO 2021"Исполнительный директор Союза российских оружейников им. М.Т. Калашникова Владимир Жихарев
© Фото : Дирекция выставки "ORЁLEXPO 2021"
Исполнительный директор Союза российских оружейников им. М.Т. Калашникова Владимир Жихарев
"Причины не в оружии – причины в психологическом состоянии и отношении самих нарушителей закона. Нам кажется, что важными причинами такой ситуации стали самоустранение учебных заведений от воспитания с перевесом в урокодательство, как и замена начальной военной подготовки на курс ОБЖ. Дети, живущие в виртуальном мире, просто не понимают роли и серьезности оружия. Запреты не работают, надо применять системный подход к воспитанию, сохранению ценностей", - заявил Жихарев.
Глава комитета по школьному общему и среднему образованию Общественной палаты РФ Наталья Кравченко отметила возможность перемены ситуации к лучшему в связи с поручением президента РФ по актуализации концепции развития психологической службы в системе образования РФ и созданием штата советников директоров по воспитанию в школах.
© Фото : Дирекция выставки "ORЁLEXPO 2021" Глава комитета по школьному общему и среднему образованию Общественной палаты РФ Наталья Кравченко
© Фото : Дирекция выставки "ORЁLEXPO 2021"
Глава комитета по школьному общему и среднему образованию Общественной палаты РФ Наталья Кравченко
"На самом деле педагоги, которых все мы называем настоящими учителями, не забывали о воспитании. Но им нужна помощь. И теперь в школах появятся помощники по воспитанию. Нагрузка на учителей, учебная нагрузка на детей растет. И эти истории, о которых мы говорим – в том числе и крик души. Надо умудриться не пропустить ребят, чья психика надломлена, помочь им и точно определить, кому оружие в руки давать просто нельзя", - отметила Кравченко.
Директор ЗАО "Техкрим" Олег Кузьменко отметил, что изменения в ФЗ 231 коснутся трех миллионов владельцев оружия, притом, что попавшие под запретмарки в трагических эпизодах задействованы не были.
© Фото : Дирекция выставки "ORЁLEXPO 2021"Директор ЗАО "Техкрим" Олег Кузьменко
© Фото : Дирекция выставки "ORЁLEXPO 2021"
Директор ЗАО "Техкрим" Олег Кузьменко
"Ограничения распространяются на 70-80% гражданской продукции оружейных заводов. По негативному воздействию на отрасль это равно санкциям США 2015–2016 г. Ружейные и патронные заводы будут поставлены на грань выживания. Необходимо как можно быстрей начинать "работу над ошибками". Садиться вместе и силовикам, и промышленности, вырабатывать совместные предложения и выходить к новому составу Государственной Думы с корректировкой ФЗ-231, как по тексту, так и по срокам вступления в силу отельных статей", - заявил Кузьменко.
Выставка "ORЁLEXPO" стала одной из самых знаковых в оружейной отрасли B2B-площадкой. В 2020 году выставку с участием 130 экспонентов посетили более 13 тысяч гостей, в дискуссиях приняли участие более 100 экспертов.