https://ria.ru/20211015/oruzhie-1754769409.html

Эксперты: со стрельбой в школах и вузах надо бороться без запрета на оружие

Эксперты: со стрельбой в школах и вузах надо бороться без запрета на оружие - РИА Новости, 15.10.2021

Эксперты: со стрельбой в школах и вузах надо бороться без запрета на оружие

Законодательные ограничения в отношении оборота охотничьего и стрелкового оружия, связанные с фактами стрельбы в учебных заведениях России, являются... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T16:38

2021-10-15T16:38

2021-10-15T19:57

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Законодательные ограничения в отношении оборота охотничьего и стрелкового оружия, связанные с фактами стрельбы в учебных заведениях России, являются малоэффективными, заявил исполнительный директор Союза российских оружейников им. М.Т. Калашникова Владимир Жихарев на пленарной дискуссии, прошедшей в рамках московской международной выставки оружия и товаров для охоты "ORЁLEXPO 2021"."К сожалению, масс-шутинг как явление, вошло в нашу жизнь. Мы должны все вместе противодействовать этому. Малоэффективно вводить ограничения только в отношении оружия. Ведь с другими опасными явлениями борьба ведется комплексно", - отметил Жихарев.В дискуссии на тему "Гражданское оружие и безопасность граждан: законодательные и социокультурные императивы" приняли участие производители и продавцы оружия, представители охотничьих и спортивных организаций, юристы, педагоги, общественные деятели. Они обсудили, как предотвратить трагедии в учебных заведениях и эффективность законодательных мер на сегодняшний день?"Что касается случаев масс-шутинга в школах, большинству стрелков было до 20 лет, оружие было зарегистрировано и легально, чаще всего – это оружие родителей или других членов семьи. Что странно, запрещены законодателями виды оружия, никак не применявшиеся в этих эксцессах. Со времен "аптечного стрелка" в 2021 году в закон внесено 27 поправок, но ситуация не стала лучше.", - отметил Жихарев.По мнению главы Союза российских оружейников, причина трагедии кроется не только в легком доступе к оружию, но и в несовершенстве системы образования."Причины не в оружии – причины в психологическом состоянии и отношении самих нарушителей закона. Нам кажется, что важными причинами такой ситуации стали самоустранение учебных заведений от воспитания с перевесом в урокодательство, как и замена начальной военной подготовки на курс ОБЖ. Дети, живущие в виртуальном мире, просто не понимают роли и серьезности оружия. Запреты не работают, надо применять системный подход к воспитанию, сохранению ценностей", - заявил Жихарев.Глава комитета по школьному общему и среднему образованию Общественной палаты РФ Наталья Кравченко отметила возможность перемены ситуации к лучшему в связи с поручением президента РФ по актуализации концепции развития психологической службы в системе образования РФ и созданием штата советников директоров по воспитанию в школах."На самом деле педагоги, которых все мы называем настоящими учителями, не забывали о воспитании. Но им нужна помощь. И теперь в школах появятся помощники по воспитанию. Нагрузка на учителей, учебная нагрузка на детей растет. И эти истории, о которых мы говорим – в том числе и крик души. Надо умудриться не пропустить ребят, чья психика надломлена, помочь им и точно определить, кому оружие в руки давать просто нельзя", - отметила Кравченко.Директор ЗАО "Техкрим" Олег Кузьменко отметил, что изменения в ФЗ 231 коснутся трех миллионов владельцев оружия, притом, что попавшие под запретмарки в трагических эпизодах задействованы не были.Выставка "ORЁLEXPO" стала одной из самых знаковых в оружейной отрасли B2B-площадкой. В 2020 году выставку с участием 130 экспонентов посетили более 13 тысяч гостей, в дискуссиях приняли участие более 100 экспертов.

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