Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211015/opera-1754792375.html
Оперная премия Casta Diva объявила лауреатов за 2020 год
Оперная премия Casta Diva объявила лауреатов за 2020 год - РИА Новости, 15.10.2021
Оперная премия Casta Diva объявила лауреатов за 2020 год
Российская оперная премия Casta Diva объявила лауреатов за 2020 год, ими стали исполнители Надежда Павлова и Нажмиддин Мавлянов, организаторы премии впервые... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T18:06
2021-10-15T18:06
культура
большой театр
новости культуры
опера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564665458_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7edaa4c0acc01197fe2939131d099d4.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российская оперная премия Casta Diva объявила лауреатов за 2020 год, ими стали исполнители Надежда Павлова и Нажмиддин Мавлянов, организаторы премии впервые воздержались от награждения лучшего спектакля, так как в пандемийный год было немного премьер, сообщил основатель и президент премии Михаил Мугинштейн.Он добавил, Павлова и Мавлянов, признанные лучшими исполнителями, получили награды за роли в спектакле Большого театра "Садко".Церемония награждения лауреатов пройдет 18 октября на сцене театра "Новая опера" имени Колобова в формате праздничного концерта с участием звезд оперной сцены, добавил президент премии.Casta Diva - российская оперная премия, основанная в 1996 году. Премия носит профессиональный характер, в ее жюри входят известные критики, она присуждается за выдающиеся достижения в области оперного искусства по итогам календарного года.
https://ria.ru/20200214/1564667863.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564665458_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_037d5f3fcb120dde698c5ee3f2e52776.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
большой театр, новости культуры, опера
18:06 15.10.2021
 
Оперная премия Casta Diva объявила лауреатов за 2020 год

Оперная премия Casta Diva объявила лауреатов за 2020 год

© Фото : Большой театр/Дамир Юсупов Сцена из оперы "Садко" в Большом театре
Сцена из оперы Садко в Большом театре - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Фото : Большой театр/Дамир Юсупов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российская оперная премия Casta Diva объявила лауреатов за 2020 год, ими стали исполнители Надежда Павлова и Нажмиддин Мавлянов, организаторы премии впервые воздержались от награждения лучшего спектакля, так как в пандемийный год было немного премьер, сообщил основатель и президент премии Михаил Мугинштейн.
"Что касается 2020 года, было принято компромиссное решение впервые в истории премии. Поскольку спектакли не производились практически и поляна оперная была пуста, было принято разумное решение о том, чтобы номинации "Спектакль года", "Событие года", то, что связано со спектаклем, не присуждать", - сказал Мугинштейн на пресс-конференции, посвященной награждению лауреатов.
Он добавил, Павлова и Мавлянов, признанные лучшими исполнителями, получили награды за роли в спектакле Большого театра "Садко".
© Фото : Дамир ЮсуповНадежда Павлова и Нажмиддин Мавлянов в опере "Садко"
Кадр из оперы Садко - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Фото : Дамир Юсупов
Надежда Павлова и Нажмиддин Мавлянов в опере "Садко"
Церемония награждения лауреатов пройдет 18 октября на сцене театра "Новая опера" имени Колобова в формате праздничного концерта с участием звезд оперной сцены, добавил президент премии.
Casta Diva - российская оперная премия, основанная в 1996 году. Премия носит профессиональный характер, в ее жюри входят известные критики, она присуждается за выдающиеся достижения в области оперного искусства по итогам календарного года.
Сцена из оперы Садко в Большом театре - РИА Новости, 1920, 14.02.2020
14 февраля 2020, 08:00Культура
Садко приплыл в Большой! Чем удивит новая постановка Чернякова
 
КультураБольшой театрНовости культурыОпера
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51При нападениях в Канаде пострадали четыре человека
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
Лента новостейМолния