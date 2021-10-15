https://ria.ru/20211015/opera-1754792375.html

Оперная премия Casta Diva объявила лауреатов за 2020 год

Оперная премия Casta Diva объявила лауреатов за 2020 год - РИА Новости, 15.10.2021

Оперная премия Casta Diva объявила лауреатов за 2020 год

Российская оперная премия Casta Diva объявила лауреатов за 2020 год, ими стали исполнители Надежда Павлова и Нажмиддин Мавлянов, организаторы премии впервые... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T18:06

2021-10-15T18:06

2021-10-15T18:06

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российская оперная премия Casta Diva объявила лауреатов за 2020 год, ими стали исполнители Надежда Павлова и Нажмиддин Мавлянов, организаторы премии впервые воздержались от награждения лучшего спектакля, так как в пандемийный год было немного премьер, сообщил основатель и президент премии Михаил Мугинштейн.Он добавил, Павлова и Мавлянов, признанные лучшими исполнителями, получили награды за роли в спектакле Большого театра "Садко".Церемония награждения лауреатов пройдет 18 октября на сцене театра "Новая опера" имени Колобова в формате праздничного концерта с участием звезд оперной сцены, добавил президент премии.Casta Diva - российская оперная премия, основанная в 1996 году. Премия носит профессиональный характер, в ее жюри входят известные критики, она присуждается за выдающиеся достижения в области оперного искусства по итогам календарного года.

https://ria.ru/20200214/1564667863.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большой театр, новости культуры, опера