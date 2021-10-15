https://ria.ru/20211015/novak-1754678436.html

Новак рассказал, как новые инициативы "озеленят" российскую энергетику

Новак рассказал, как новые инициативы "озеленят" российскую энергетику - РИА Новости, 15.10.2021

Новак рассказал, как новые инициативы "озеленят" российскую энергетику

Утвержденные правительством стратегические инициативы обеспечат гибкость социально-экономической системы России перед лицом новых реалий, в частности,... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T09:32

2021-10-15T09:32

2021-10-15T09:32

экономика

технологии

александр новак

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости/Прайм. Утвержденные правительством стратегические инициативы обеспечат гибкость социально-экономической системы России перед лицом новых реалий, в частности, устойчивость и экологичность российской энергетики и транспорта, а также соответствие экспортного потенциала ТЭК глобальной климатической повестке, рассказал вице-премьер Александр Новак.К примеру, проект "Чистая энергетика" направлен на развитие в России сектора такой энергетики за счет развития возобновляемой генерации (ВИЭ), производства и экспорта водорода, а также привлечения зеленых инвестиций. Его основные задачи - снизить воздействие на климат и повысить устойчивость российского ТЭК."Компании сектора ТЭК последовательно решают задачу по снижению воздействия на окружающую среду, для ее достижения в 2021 году создается система торговли безуглеродными сертификатами, а к 2024 году планируется обеспечить 100% подтверждение потребления чистой электроэнергии экспортерами России", - рассказал Новак на полях Российской энергетической недели.Вице-премьер считает, что проект позволит РФ сохранить высокую долю в мировой энергетике, повысить экспортные доходы от производства и поставок за рубеж нового продукта - водорода, а также общую репутацию как страны с чистой энергетикой и высоким экспортным потенциалом, привлекательным для инвесторов. "В результате, Россия войдет в число мировых лидеров по производству и экспорту водорода с долей рынка не менее 20% к 2030 году, а также займет достойное место в области технологий для производства, хранения, транспортировки и потребления водорода", - заметил он.ЭЛЕКТРОКАРЫС этой точки зрения, проект "Чистая энергия" взаимосвязан с инициативой "Электромобиль и водородный автомобиль". Комментируя последнюю, Новак пояснил, что без ее утверждения полноценное развитие рынка "чистого транспорта" будет упущено. Так, при реализации проекта предлагается стимулировать производство отечественных тяговых аккумуляторных батарей и компонентов к ним, а также водородных топливных элементов, создание с нуля заправочной инфраструктуры на водороде, которая к 2030 году, как ожидается, будет насчитывать 1000 заправок."В результате исполнения инициативы в России появится новая отрасль производства автомобилей на водородном топливе, сопровождающаяся строительством сети зарядной инфраструктуры на водороде. Помимо прочего, продолжится уже начатое развитие электрозарядной инфраструктуры. В рамках проекта на развитие производства и инфраструктуры предлагается направить более 121 миллиарда рублей", - отметил вице-премьер.АЭСНаконец, проект "Новая атомная энергетика" направлен на разработку, экспорт и широкое использование реакторов нового образца малой мощности (5-100 МВт). В небольших формах атом способен стать ключом к решению проблемы энергоснабжения удаленных населенных пунктов, а также новых промышленных потребителей, замещая углеродную генерацию, пояснил Новак."Включение атомной энергетики в инициативы создаст предпосылки и для кардинального повышение доступности, и экологичности самой атомной энергии за счет использования низкоуглеродных источников и снижения выбросов опасных загрязняющих веществ, что соответствует национальным целям по сохранению населения, здоровья и благополучия людей, а также обеспечению комфортной и безопасной среды для жизни. При этом на мировом рынке малых АЭС Россия может стать лидером с долей не менее 20%. Таким образом, повысится экспортная привлекательность российской атомной отрасли, будут разработаны коммерчески эффективные технологии замкнутого топливного цикла", - заключил вице-премьер.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211015/gaz-1754671970.html

https://ria.ru/20211011/energetika-1753938800.html

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экономика, технологии, александр новак, россия