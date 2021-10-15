https://ria.ru/20211015/norvegiya-1754765748.html

В полиции рассказали о мужчине, расстрелявшем людей из лука в Норвегии

В полиции рассказали о мужчине, расстрелявшем людей из лука в Норвегии - РИА Новости, 15.10.2021

В полиции рассказали о мужчине, расстрелявшем людей из лука в Норвегии

Теория о том, что убивший пять человек из лука в норвежском Конгсберге, имеет проблемы со здоровьем, становится более вероятной, он находится в закрытом... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T16:24

2021-10-15T16:24

2021-10-15T16:24

в мире

норвегия

нападение с луком в норвежском городе конгсберге

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МУРМАНСК, 15 окт – РИА Новости. Теория о том, что убивший пять человек из лука в норвежском Конгсберге, имеет проблемы со здоровьем, становится более вероятной, он находится в закрытом медицинском учреждении, сообщил представитель полиции Пер Томас Омхолт на пресс-конференции в пятницу."Теория о том, что в основе (преступления) лежит какое-то заболевание, находит все больше подтверждений… Окончательные выводы сделает психиатрическая экспертиза", - сказал инспектор полиции.По его словам, лучник в четверг вечером был передан сотрудникам системы здравоохранения, при этом не упоминается, какие именно проблемы привели к тому, что это пришлось сделать."Его состояние здоровья таково, что его было необходимо направить в медицинское учреждение. Он не в тюрьме, но в закрытом медучреждении", - добавил представитель полиции.Он также сообщил, что задержанный сознался в совершении убийств, но не признает свою вину.В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, убил по меньшей мере пятерых человек и нескольких ранил. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) расценивает нападение с луком в Конгсберге как теракт. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанным оказался 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге, ему предъявлено обвинение. По данным полиции, он признал, что совершил то, в чем его обвиняют, выразил готовность сотрудничать с полицией, однако не пояснил мотивы бойни.

https://ria.ru/20211014/napadenie-1754516802.html

https://ria.ru/20211014/strelba-1754513019.html

норвегия

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в мире, норвегия, нападение с луком в норвежском городе конгсберге