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https://ria.ru/20211015/norvegiya-1754765748.html
В полиции рассказали о мужчине, расстрелявшем людей из лука в Норвегии
В полиции рассказали о мужчине, расстрелявшем людей из лука в Норвегии - РИА Новости, 15.10.2021
В полиции рассказали о мужчине, расстрелявшем людей из лука в Норвегии
Теория о том, что убивший пять человек из лука в норвежском Конгсберге, имеет проблемы со здоровьем, становится более вероятной, он находится в закрытом... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:24
2021-10-15T16:24
в мире
норвегия
нападение с луком в норвежском городе конгсберге
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МУРМАНСК, 15 окт – РИА Новости. Теория о том, что убивший пять человек из лука в норвежском Конгсберге, имеет проблемы со здоровьем, становится более вероятной, он находится в закрытом медицинском учреждении, сообщил представитель полиции Пер Томас Омхолт на пресс-конференции в пятницу."Теория о том, что в основе (преступления) лежит какое-то заболевание, находит все больше подтверждений… Окончательные выводы сделает психиатрическая экспертиза", - сказал инспектор полиции.По его словам, лучник в четверг вечером был передан сотрудникам системы здравоохранения, при этом не упоминается, какие именно проблемы привели к тому, что это пришлось сделать."Его состояние здоровья таково, что его было необходимо направить в медицинское учреждение. Он не в тюрьме, но в закрытом медучреждении", - добавил представитель полиции.Он также сообщил, что задержанный сознался в совершении убийств, но не признает свою вину.В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, убил по меньшей мере пятерых человек и нескольких ранил. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) расценивает нападение с луком в Конгсберге как теракт. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанным оказался 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге, ему предъявлено обвинение. По данным полиции, он признал, что совершил то, в чем его обвиняют, выразил готовность сотрудничать с полицией, однако не пояснил мотивы бойни.
https://ria.ru/20211014/napadenie-1754516802.html
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в мире, норвегия, нападение с луком в норвежском городе конгсберге
16:24 15.10.2021
 
В полиции рассказали о мужчине, расстрелявшем людей из лука в Норвегии

Психическое заболевание могло побудить мужчину стрелять по людям из лука в Норвегии

© REUTERS / Hakon Mosvold LarsenСотрудники полиции на месте атаки злоумышленника с луком и стрелами в норвежском Конгсберге
Сотрудники полиции на месте атаки злоумышленника с луком и стрелами в норвежском Конгсберге - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© REUTERS / Hakon Mosvold Larsen
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МУРМАНСК, 15 окт – РИА Новости. Теория о том, что убивший пять человек из лука в норвежском Конгсберге, имеет проблемы со здоровьем, становится более вероятной, он находится в закрытом медицинском учреждении, сообщил представитель полиции Пер Томас Омхолт на пресс-конференции в пятницу.
"Теория о том, что в основе (преступления) лежит какое-то заболевание, находит все больше подтверждений… Окончательные выводы сделает психиатрическая экспертиза", - сказал инспектор полиции.
В норвежском городе Конгсберг несколько человек стали жертвами злоумышленника, стрелявшего из лука - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 11:29
Полиция рассказала о жертвах нападения с луком в Норвегии
По его словам, лучник в четверг вечером был передан сотрудникам системы здравоохранения, при этом не упоминается, какие именно проблемы привели к тому, что это пришлось сделать.
"Его состояние здоровья таково, что его было необходимо направить в медицинское учреждение. Он не в тюрьме, но в закрытом медучреждении", - добавил представитель полиции.
Он также сообщил, что задержанный сознался в совершении убийств, но не признает свою вину.
В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, убил по меньшей мере пятерых человек и нескольких ранил. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) расценивает нападение с луком в Конгсберге как теракт. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанным оказался 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге, ему предъявлено обвинение. По данным полиции, он признал, что совершил то, в чем его обвиняют, выразил готовность сотрудничать с полицией, однако не пояснил мотивы бойни.
Стрела, выпущенная из лука нападавшим в Конгсберге, Норвегия - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 11:11
Расстрелявший людей из лука в Норвегии ранее попадал в поле зрения полиции
 
В миреНорвегияНападение с луком в норвежском городе Конгсберге
 
 
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