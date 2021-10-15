https://ria.ru/20211015/norvegiya-1754733122.html
Норвежский суд арестовал стрелка из лука, убившего пять человек
Норвежский суд арестовал стрелка из лука, убившего пять человек - РИА Новости, 15.10.2021
Норвежский суд арестовал стрелка из лука, убившего пять человек
Суд в Норвегии вынес решение, согласно которому обвиняемый в убийстве пяти человек из лука должен провести четыре недели в заключении, сообщило издание VG. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:54
2021-10-15T13:54
2021-10-15T14:24
в мире
норвегия
нападение с луком в норвежском городе конгсберге
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МУРМАНСК, 15 окт – РИА Новости. Суд в Норвегии вынес решение, согласно которому обвиняемый в убийстве пяти человек из лука должен провести четыре недели в заключении, сообщило издание VG."Эспен Андресен Бротен, согласно решению суда Бускеруда, проведет в предварительном заключении четыре недели. Ему запрещена переписка и посещения на весь период. Первые две недели он проведет в одиночном заключении", - сообщило издание.В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, ранил убил по меньшей мере пятерых человек и нескольких ранил. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) расценивает нападение с луком в Конгсберге как теракт. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанным оказался 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге, ему предъявлено обвинение. По данным полиции, он признал, что совершил то, в чем его обвиняют, выразил готовность сотрудничать с полицией, однако не пояснил мотивы бойни.
https://ria.ru/20211014/datchanin-1754485233.html
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в мире, норвегия, нападение с луком в норвежском городе конгсберге
13:54 15.10.2021 (обновлено: 14:24 15.10.2021)
Норвежский суд арестовал стрелка из лука, убившего пять человек
Норвежский суд арестовал стрелка из лука Бротена, убившего в Конгсберге пять человек