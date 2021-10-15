Никишина: цифровизация поможет стереть гендерную дискриминацию в бизнесе
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГенеральный директор, АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Развитие цифровых сервисов открывает новые возможности для развития женского бизнеса, стирая гендерный фильтр, заявила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии "Цифровой мир. Точки роста и возможности для женщин" Евразийского женского форума 2021.
"В новом цифровом мире для женщин открылись новые перспективы. Если женщина хороший специалист в своей сфере и способна ставить для самой себя конкретные цели, то их реализация через цифровые сервисы делает ее абсолютно равной по сравнению с мужчинами", - сказала Никишина.
"В новом цифровом мире для женщин открылись новые перспективы. Если женщина хороший специалист в своей сфере и способна ставить для самой себя конкретные цели, то их реализация через цифровые сервисы делает ее абсолютно равной по сравнению с мужчинами", - сказала Никишина.
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По ее словам, развивать бизнес и масштабировать продажи на интересующем направлении помогут сервисы цифровой платформы "Мой экспорт".
"Процесс получения услуг, связанных с ведением экспортной деятельности, оптимизирован, а человеческий фактор полностью исключен из элементов принятия решений", - уточнила глава центра.
"Процесс получения услуг, связанных с ведением экспортной деятельности, оптимизирован, а человеческий фактор полностью исключен из элементов принятия решений", - уточнила глава центра.