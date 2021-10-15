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Никишина: цифровизация поможет стереть гендерную дискриминацию в бизнесе
Никишина: цифровизация поможет стереть гендерную дискриминацию в бизнесе - РИА Новости, 15.10.2021
Никишина: цифровизация поможет стереть гендерную дискриминацию в бизнесе
Развитие цифровых сервисов открывает новые возможности для развития женского бизнеса, стирая гендерный фильтр, заявила генеральный директор Российского... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:19
2021-10-15T12:19
евразийский женский форум
российский экспортный центр
вероника никишина
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Развитие цифровых сервисов открывает новые возможности для развития женского бизнеса, стирая гендерный фильтр, заявила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии "Цифровой мир. Точки роста и возможности для женщин" Евразийского женского форума 2021."В новом цифровом мире для женщин открылись новые перспективы. Если женщина хороший специалист в своей сфере и способна ставить для самой себя конкретные цели, то их реализация через цифровые сервисы делает ее абсолютно равной по сравнению с мужчинами", - сказала Никишина.По ее словам, развивать бизнес и масштабировать продажи на интересующем направлении помогут сервисы цифровой платформы "Мой экспорт"."Процесс получения услуг, связанных с ведением экспортной деятельности, оптимизирован, а человеческий фактор полностью исключен из элементов принятия решений", - уточнила глава центра.
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евразийский женский форум, российский экспортный центр, вероника никишина, россия
12:19 15.10.2021
 

Никишина: цифровизация поможет стереть гендерную дискриминацию в бизнесе

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГенеральный директор, АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
Генеральный директор, АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Развитие цифровых сервисов открывает новые возможности для развития женского бизнеса, стирая гендерный фильтр, заявила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии "Цифровой мир. Точки роста и возможности для женщин" Евразийского женского форума 2021.

"В новом цифровом мире для женщин открылись новые перспективы. Если женщина хороший специалист в своей сфере и способна ставить для самой себя конкретные цели, то их реализация через цифровые сервисы делает ее абсолютно равной по сравнению с мужчинами", - сказала Никишина.
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По ее словам, развивать бизнес и масштабировать продажи на интересующем направлении помогут сервисы цифровой платформы "Мой экспорт".

"Процесс получения услуг, связанных с ведением экспортной деятельности, оптимизирован, а человеческий фактор полностью исключен из элементов принятия решений", - уточнила глава центра.
 
Евразийский женский форумРоссийский экспортный центрВероника НикишинаРоссия
 
 
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