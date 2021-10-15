https://ria.ru/20211015/nikishina-1754712246.html

Никишина: цифровизация поможет стереть гендерную дискриминацию в бизнесе

Никишина: цифровизация поможет стереть гендерную дискриминацию в бизнесе - РИА Новости, 15.10.2021

Никишина: цифровизация поможет стереть гендерную дискриминацию в бизнесе

Развитие цифровых сервисов открывает новые возможности для развития женского бизнеса, стирая гендерный фильтр, заявила генеральный директор Российского... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:19

2021-10-15T12:19

2021-10-15T12:19

евразийский женский форум

российский экспортный центр

вероника никишина

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Развитие цифровых сервисов открывает новые возможности для развития женского бизнеса, стирая гендерный фильтр, заявила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии "Цифровой мир. Точки роста и возможности для женщин" Евразийского женского форума 2021."В новом цифровом мире для женщин открылись новые перспективы. Если женщина хороший специалист в своей сфере и способна ставить для самой себя конкретные цели, то их реализация через цифровые сервисы делает ее абсолютно равной по сравнению с мужчинами", - сказала Никишина.По ее словам, развивать бизнес и масштабировать продажи на интересующем направлении помогут сервисы цифровой платформы "Мой экспорт"."Процесс получения услуг, связанных с ведением экспортной деятельности, оптимизирован, а человеческий фактор полностью исключен из элементов принятия решений", - уточнила глава центра.

https://ria.ru/20211011/eksportery-1754020578.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский женский форум, российский экспортный центр, вероника никишина, россия