https://ria.ru/20211015/nebenzya-1754826318.html

Небензя обвинил Запад в развязывании конфликта на севере Косово

Небензя обвинил Запад в развязывании конфликта на севере Косово - РИА Новости, 15.10.2021

Небензя обвинил Запад в развязывании конфликта на севере Косово

Отсутствие реакции Запада, потакающего действиям Приштины, ведет к открытому столкновению Косова с Белградом, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T23:20

2021-10-15T23:20

2021-10-15T23:20

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ООН, 15 окт – РИА Новости. Отсутствие реакции Запада, потакающего действиям Приштины, ведет к открытому столкновению Косова с Белградом, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Сожалеем…, что наши западные коллеги уклоняются от честных публичных оценок происходящего, по-прежнему призывая к сдержанности обе стороны. Тогда как именно "косовские руководители" выдвигают ультимативные требования в адрес Белграда признать косовскую независимость и выплатить некие "репарации". Не получает никакого осуждения от западных стран и "великоалбанская" агитация в Тиране и Приштине", - сказал Небензя.По его словам, серьезной проблемой являются поддерживаемые отдельными странами шаги по созданию "косовской армии". "Подобным идеям должен быть поставлен прочный заслон, а неприемлемым высказываниям на сей счет дана четкая квалификация", - отметил он."Невнятная реакция западных коллег, курирующих и фактически потакающих Приштине, дает последней ощущение вседозволенности и неизбежно провоцирует скатывание к открытому столкновению", - заявил Небензя.Он напомнил, что ответственность за поддержание мира и безопасности в крае лежит на силах НАТО для Косово и Миссии ЕС в области верховенства закона.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

https://ria.ru/20211002/kosovo-1752776139.html

https://ria.ru/20211013/kosovo-1754426559.html

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в мире, оон, сербия, нато, василий небензя, россия