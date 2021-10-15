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Небензя обвинил Запад в развязывании конфликта на севере Косово
Небензя обвинил Запад в развязывании конфликта на севере Косово - РИА Новости, 15.10.2021
Небензя обвинил Запад в развязывании конфликта на севере Косово
Отсутствие реакции Запада, потакающего действиям Приштины, ведет к открытому столкновению Косова с Белградом, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T23:20
2021-10-15T23:20
в мире
оон
сербия
нато
василий небензя
россия
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ООН, 15 окт – РИА Новости. Отсутствие реакции Запада, потакающего действиям Приштины, ведет к открытому столкновению Косова с Белградом, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Сожалеем…, что наши западные коллеги уклоняются от честных публичных оценок происходящего, по-прежнему призывая к сдержанности обе стороны. Тогда как именно "косовские руководители" выдвигают ультимативные требования в адрес Белграда признать косовскую независимость и выплатить некие "репарации". Не получает никакого осуждения от западных стран и "великоалбанская" агитация в Тиране и Приштине", - сказал Небензя.По его словам, серьезной проблемой являются поддерживаемые отдельными странами шаги по созданию "косовской армии". "Подобным идеям должен быть поставлен прочный заслон, а неприемлемым высказываниям на сей счет дана четкая квалификация", - отметил он."Невнятная реакция западных коллег, курирующих и фактически потакающих Приштине, дает последней ощущение вседозволенности и неизбежно провоцирует скатывание к открытому столкновению", - заявил Небензя.Он напомнил, что ответственность за поддержание мира и безопасности в крае лежит на силах НАТО для Косово и Миссии ЕС в области верховенства закона.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
https://ria.ru/20211002/kosovo-1752776139.html
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в мире, оон, сербия, нато, василий небензя, россия
23:20 15.10.2021
 
Небензя обвинил Запад в развязывании конфликта на севере Косово

Небензя: попустительство Запада по поводу действий Приштины ведет к открытому столкновению

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 15 окт – РИА Новости. Отсутствие реакции Запада, потакающего действиям Приштины, ведет к открытому столкновению Косова с Белградом, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Сожалеем…, что наши западные коллеги уклоняются от честных публичных оценок происходящего, по-прежнему призывая к сдержанности обе стороны. Тогда как именно "косовские руководители" выдвигают ультимативные требования в адрес Белграда признать косовскую независимость и выплатить некие "репарации". Не получает никакого осуждения от западных стран и "великоалбанская" агитация в Тиране и Приштине", - сказал Небензя.
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По его словам, серьезной проблемой являются поддерживаемые отдельными странами шаги по созданию "косовской армии". "Подобным идеям должен быть поставлен прочный заслон, а неприемлемым высказываниям на сей счет дана четкая квалификация", - отметил он.
"Невнятная реакция западных коллег, курирующих и фактически потакающих Приштине, дает последней ощущение вседозволенности и неизбежно провоцирует скатывание к открытому столкновению", - заявил Небензя.
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В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
 
В миреООНСербияНАТОВасилий НебензяРоссия
 
 
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