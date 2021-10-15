Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ФОН проекта Сохрани друга - РИА Новости, 1920
Сохрани друга
https://ria.ru/20211015/naumov-1754717235.html
Александр Наумов
Александр Наумов - РИА Новости, 15.10.2021
Александр Наумов
Я очень ждал, когда начнется вакцинация. Потому что надоело сидеть и бояться. Мои друзья, наоборот, наотрез не хотели вакцинироваться. Они считали, что за такой РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:39
2021-10-15T12:39
сохрани друга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754713970_0:79:1154:728_1920x0_80_0_0_8933bbc7c67fac95c4616cf4e61d8cd1.jpg
Я очень ждал, когда начнется вакцинация. Потому что надоело сидеть и бояться. Мои друзья, наоборот, наотрез не хотели вакцинироваться. Они считали, что за такой короткий срок невозможно создать вакцину, которая была бы безопасна и эффективна. В компании, где я работаю, я вакцинировался одним из первых. Перенес прививку хорошо. Не было ни температуры, ни головной боли. Единственное, было немного непросто выполнить рекомендацию врачей не пить пиво три дня, а вакцинировался я в пятницу вечером))). Друзья называли меня камикадзе и каждый день расспрашивали о самочувствии, а потом пошли и сделали прививку. Теперь мы встречаемся по пятницам и не боимся заразить друг друга. А друзья рассказывают всем, что нужно вакцинироваться. А один из друзей уговорил свою бабушку-пенсионерку. Она сделала прививку и получила в подарок тонометр. Очень довольна.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754713970_147:0:1122:731_1920x0_80_0_0_297334f2fb2c306c4aa87e60a303f462.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
12:39 15.10.2021
 

Александр Наумов

© Фото : Александр НаумовАлександр Наумов
Александр Наумов - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Фото : Александр Наумов
Читать ria.ru в
Я очень ждал, когда начнется вакцинация. Потому что надоело сидеть и бояться. Мои друзья, наоборот, наотрез не хотели вакцинироваться. Они считали, что за такой короткий срок невозможно создать вакцину, которая была бы безопасна и эффективна. В компании, где я работаю, я вакцинировался одним из первых. Перенес прививку хорошо. Не было ни температуры, ни головной боли. Единственное, было немного непросто выполнить рекомендацию врачей не пить пиво три дня, а вакцинировался я в пятницу вечером))).
Друзья называли меня камикадзе и каждый день расспрашивали о самочувствии, а потом пошли и сделали прививку. Теперь мы встречаемся по пятницам и не боимся заразить друг друга. А друзья рассказывают всем, что нужно вакцинироваться. А один из друзей уговорил свою бабушку-пенсионерку. Она сделала прививку и получила в подарок тонометр. Очень довольна.
 
Сохрани друга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:05Адвокат выразил надежду на помилование Саакашвили
13:02Путин призвал СНГ солидарно защищать память о Великой Отечественной войне
13:00Полиция установила участников конфликта на станции метро "Текстильщики"
12:59В Красноярском крае возбудили новое дело против бизнесмена Быкова
12:58Цены на бензин в России начали снижаться, заявили в "Газпром нефти"
12:57Лаврова назвали "маршалом соотечественников" и сделали подарок
12:56В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями
12:53Врач назвала пять факторов, помогающих сохранить здоровье и долголетие
12:52В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ
12:49В Раде назвали Саакашвили "гастролером-аферистом"
12:47Путин призвал не торопиться с признанием талибов
12:47Путин назвал защиту избирательных прав актуальной темой для стран СНГ
12:46При взрыве в мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник
12:43Путин прокомментировал проблему наркотрафика в Афганистане
12:43На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму
12:42Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, заявил Путин
12:41Путин оценил сформированное талибами правительство Афганистана
12:40Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ
12:40В Красноярске объявили режим "черного неба"
12:39Барнаульский таксист устроил стрельбу, чтобы утихомирить пассажиров
Лента новостейМолния