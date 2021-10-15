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Александр Наумов
Александр Наумов - РИА Новости, 15.10.2021
Александр Наумов
Я очень ждал, когда начнется вакцинация. Потому что надоело сидеть и бояться. Мои друзья, наоборот, наотрез не хотели вакцинироваться. Они считали, что за такой РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:39
2021-10-15T12:39
2021-10-15T12:39
сохрани друга
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Я очень ждал, когда начнется вакцинация. Потому что надоело сидеть и бояться. Мои друзья, наоборот, наотрез не хотели вакцинироваться. Они считали, что за такой короткий срок невозможно создать вакцину, которая была бы безопасна и эффективна. В компании, где я работаю, я вакцинировался одним из первых. Перенес прививку хорошо. Не было ни температуры, ни головной боли. Единственное, было немного непросто выполнить рекомендацию врачей не пить пиво три дня, а вакцинировался я в пятницу вечером))). Друзья называли меня камикадзе и каждый день расспрашивали о самочувствии, а потом пошли и сделали прививку. Теперь мы встречаемся по пятницам и не боимся заразить друг друга. А друзья рассказывают всем, что нужно вакцинироваться. А один из друзей уговорил свою бабушку-пенсионерку. Она сделала прививку и получила в подарок тонометр. Очень довольна.
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Я очень ждал, когда начнется вакцинация. Потому что надоело сидеть и бояться. Мои друзья, наоборот, наотрез не хотели вакцинироваться. Они считали, что за такой короткий срок невозможно создать вакцину, которая была бы безопасна и эффективна. В компании, где я работаю, я вакцинировался одним из первых. Перенес прививку хорошо. Не было ни температуры, ни головной боли. Единственное, было немного непросто выполнить рекомендацию врачей не пить пиво три дня, а вакцинировался я в пятницу вечером))).
Друзья называли меня камикадзе и каждый день расспрашивали о самочувствии, а потом пошли и сделали прививку. Теперь мы встречаемся по пятницам и не боимся заразить друг друга. А друзья рассказывают всем, что нужно вакцинироваться. А один из друзей уговорил свою бабушку-пенсионерку. Она сделала прививку и получила в подарок тонометр. Очень довольна.