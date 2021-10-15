https://ria.ru/20211015/naumov-1754717235.html

Александр Наумов

Александр Наумов - РИА Новости, 15.10.2021

Александр Наумов

Я очень ждал, когда начнется вакцинация. Потому что надоело сидеть и бояться. Мои друзья, наоборот, наотрез не хотели вакцинироваться. Они считали, что за такой РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:39

2021-10-15T12:39

2021-10-15T12:39

сохрани друга

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754713970_0:79:1154:728_1920x0_80_0_0_8933bbc7c67fac95c4616cf4e61d8cd1.jpg

Я очень ждал, когда начнется вакцинация. Потому что надоело сидеть и бояться. Мои друзья, наоборот, наотрез не хотели вакцинироваться. Они считали, что за такой короткий срок невозможно создать вакцину, которая была бы безопасна и эффективна. В компании, где я работаю, я вакцинировался одним из первых. Перенес прививку хорошо. Не было ни температуры, ни головной боли. Единственное, было немного непросто выполнить рекомендацию врачей не пить пиво три дня, а вакцинировался я в пятницу вечером))). Друзья называли меня камикадзе и каждый день расспрашивали о самочувствии, а потом пошли и сделали прививку. Теперь мы встречаемся по пятницам и не боимся заразить друг друга. А друзья рассказывают всем, что нужно вакцинироваться. А один из друзей уговорил свою бабушку-пенсионерку. Она сделала прививку и получила в подарок тонометр. Очень довольна.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60