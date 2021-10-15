https://ria.ru/20211015/natsproekt-1754756868.html
В Верхневолжье по нацпроекту за три года отремонтировано 740 км дорог
В Верхневолжье по нацпроекту за три года отремонтировано 740 км дорог - РИА Новости, 15.10.2021
В Верхневолжье по нацпроекту за три года отремонтировано 740 км дорог
В Верхневолжье за 2019-2021 годы в рамках реализации отраслевого национального проекта отремонтировано 740 километров дорог, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T15:39
2021-10-15T15:39
2021-10-15T15:39
тверская область
кимры
осташков
дубна
автомобильные дороги
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 15 окт – РИА Новости. В Верхневолжье за 2019-2021 годы в рамках реализации отраслевого национального проекта отремонтировано 740 километров дорог, сообщает пресс-служба правительства Тверской области."Это самые масштабные дорожные работы в регионе за последние десятилетия. При этом приведена в порядок почти половина всей региональной опорной сети – 355 из 800 километров. Задачу ремонтировать в первую очередь ключевые дороги области поставил губернатор региона Игорь Руденя", - отметили в пресс-службе.В опорную дорожную сеть Тверской области входят федеральные трассы М9, М10, М11, а также ряд региональных дорог первого класса, например, Осташков – Селижарово – Ржев, Торжок – Осташков, "Москва – Рига" – Андреаполь – Пено – Хитино, Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, Дубна – Кимры – Горицы.Большая часть региональных объектов ремонта относится именно к опорной дорожной сети. При этом три дороги (Осташков – Селижарово – Ржев, "Москва – Рига" – Андреаполь – Пено – Хитино и Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское) приведены в нормативное состояние на всем протяжении. Ремонт дорог Торжок – Осташков и Дубна – Кимры – Горицы завершат в 2022-2023 годах.В этом году в регионе также приступили к ремонту дорог второго и третьего классов. Именно такие дороги, соединяющие районные центры с сельскими поселениями и соцобъектами, по поручению губернатора начали приводить в нормативное состояние в большем объеме.Как ранее сообщил Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь, со следующего года будет уделяться большее внимание дорогам второго и третьего класса, по которым до сельских населенных пунктов добираются машины скорой помощи, школьные автобусы.
https://ria.ru/20211014/kredit-1754541487.html
кимры
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кимры, осташков, дубна, автомобильные дороги, игорь руденя
ТВЕРЬ, 15 окт – РИА Новости. В Верхневолжье за 2019-2021 годы в рамках реализации отраслевого национального проекта отремонтировано 740 километров дорог, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
"Это самые масштабные дорожные работы в регионе за последние десятилетия. При этом приведена в порядок почти половина всей региональной опорной сети – 355 из 800 километров. Задачу ремонтировать в первую очередь ключевые дороги области поставил губернатор региона Игорь Руденя
", - отметили в пресс-службе.
В опорную дорожную сеть Тверской области входят федеральные трассы М9, М10, М11, а также ряд региональных дорог первого класса, например, Осташков
– Селижарово – Ржев
, Торжок
– Осташков, "Москва – Рига" – Андреаполь – Пено – Хитино, Тверь
– Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, Дубна
– Кимры
– Горицы.
Большая часть региональных объектов ремонта относится именно к опорной дорожной сети. При этом три дороги (Осташков – Селижарово – Ржев, "Москва – Рига" – Андреаполь – Пено – Хитино и Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское) приведены в нормативное состояние на всем протяжении. Ремонт дорог Торжок – Осташков и Дубна – Кимры – Горицы завершат в 2022-2023 годах.
В этом году в регионе также приступили к ремонту дорог второго и третьего классов. Именно такие дороги, соединяющие районные центры с сельскими поселениями и соцобъектами, по поручению губернатора начали приводить в нормативное состояние в большем объеме.
Как ранее сообщил Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь, со следующего года будет уделяться большее внимание дорогам второго и третьего класса, по которым до сельских населенных пунктов добираются машины скорой помощи, школьные автобусы.