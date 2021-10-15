https://ria.ru/20211015/muzhchina-1754738433.html

В Югре голый мужчина выпрыгнул с четвертого этажа, скрываясь от полиции

В Югре голый мужчина выпрыгнул с четвертого этажа, скрываясь от полиции - РИА Новости, 15.10.2021

В Югре голый мужчина выпрыгнул с четвертого этажа, скрываясь от полиции

Голый мужчина, находившийся под наркотиками, в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа выпрыгнул с четвертого этажа, скрываясь от полиции, и побежал РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T14:16

2021-10-15T14:16

2021-10-15T15:52

происшествия

пермский край

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Голый мужчина, находившийся под наркотиками, в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа выпрыгнул с четвертого этажа, скрываясь от полиции, и побежал по улице, сообщает УМВД по региону.Сотрудники госавтоинспекции, первыми прибывшие на место происшествия, задержали мужчину и передали его медикам. В квартире находилась жена задержанного, которой тоже потребовалась медицинская помощь. Оба супруга имели явные признаки наркотического опьянения, уточняет полиция.Установлено, что семейная пара приехала в Пыть-Ях накануне из Пермского края. В арендованной квартире полицейские обнаружили дорожную сумку и женский рюкзак, в которых находились пакеты с комкообразным веществом светлого цвета. Согласно заключению экспертов, изъятое является синтетическим наркотиком альфа-PVP общей массой чуть более 1 килограмма.Со слов женщины, она намеревалась сбывать наркотики в Пыть-Яхе через тайники-закладки. В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Пыть-Яху в отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Она задержана, отмечает УМВД.Как уточнили РИА Новости в полицейском главке, причастность мужчины к сбыту наркотиков пока не подтверждается. После оказания медицинской помощи его отпустят домой.

https://ria.ru/20210911/prokuror-1749694213.html

пермский край

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, ханты-мансийский автономный округ