14:16 15.10.2021 (обновлено: 15:52 15.10.2021)
В Югре голый мужчина выпрыгнул с четвертого этажа, скрываясь от полиции
Голый мужчина в Югре выпрыгнул с четвертого этажа и побежал по улице, скрываясь от полиции
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Голый мужчина, находившийся под наркотиками, в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа выпрыгнул с четвертого этажа, скрываясь от полиции, и побежал по улице, сообщает УМВД по региону.
"В дежурную часть ОМВД России по городу Пыть-Яху поступило сразу несколько сообщений от очевидцев о семейном скандале во втором микрорайоне города. Горожане рассказали, что из окна четвертого этажа в многоквартирном доме мужчина выбрасывает вещи, слышны крики. На место был направлен ближайший наряд полиции. При виде полицейских мужчина выпрыгнул из окна и побежал по улице в обнаженном виде", - говорится в сообщении.
Сотрудники госавтоинспекции, первыми прибывшие на место происшествия, задержали мужчину и передали его медикам. В квартире находилась жена задержанного, которой тоже потребовалась медицинская помощь. Оба супруга имели явные признаки наркотического опьянения, уточняет полиция.
Установлено, что семейная пара приехала в Пыть-Ях накануне из Пермского края. В арендованной квартире полицейские обнаружили дорожную сумку и женский рюкзак, в которых находились пакеты с комкообразным веществом светлого цвета. Согласно заключению экспертов, изъятое является синтетическим наркотиком альфа-PVP общей массой чуть более 1 килограмма.
Со слов женщины, она намеревалась сбывать наркотики в Пыть-Яхе через тайники-закладки. В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Пыть-Яху в отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Она задержана, отмечает УМВД.
Как уточнили РИА Новости в полицейском главке, причастность мужчины к сбыту наркотиков пока не подтверждается. После оказания медицинской помощи его отпустят домой.
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