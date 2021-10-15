https://ria.ru/20211015/migranty-1754801688.html

Захарова опровергла причастность России к миграционному кризису в ЕС

Захарова опровергла причастность России к миграционному кризису в ЕС - РИА Новости, 15.10.2021

Захарова опровергла причастность России к миграционному кризису в ЕС

Заявления о причастности России к созданию кризисной ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Литвы не имеют ничего общего с действительностью, заявила... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T18:54

2021-10-15T18:54

2021-10-15T18:54

в мире

литва

белоруссия

польша

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

петер хультквист

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754532353_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_5eabbbc11733118b2cc876d51a450461.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Заявления о причастности России к созданию кризисной ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Литвы не имеют ничего общего с действительностью, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил о причастности России к созданию кризисной ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Литвы."Этот далеко не первый откровенно русофобский выпад шведского министра обороны не имеет ничего общего с действительностью. Настоящая цель подобных необоснованных обвинений – исказить реальность и в очередной раз выставить Россию виновной в проблемах Евросоюза, к которым она не имеет никакого отношения. Все это предлог для продолжения сдерживания нашей страны", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Вместе с тем ситуация с мигрантами, пытающимися получить убежище в ЕС, "вызывает обеспокоенность", признала Захарова."На действия литовских и польских пограничников, руководствующихся националистическими антииммигрантскими установками своих правительств, уже обратили внимание в профильных структурах ООН и Совета Европы. Налицо грубые нарушения таких основополагающих правозащитных международных документов", - добавила она.По ее словам, также "вызывает вопросы законность возведения Литвой и другими странами ЕС вдоль границы с Белоруссией физических барьеров - стен и заборов из колючей проволоки"."Вместо того чтобы выдвигать против нашей страны абсурдные обвинения, Евросоюзу следует вспомнить о коренных причинах проблем, связанных с миграцией. В их основе стремление Запада во главе с США ради удовлетворения собственных геополитических амбиций вмешиваться в дела суверенных государств и дестабилизировать обстановку по всему миру... Рассчитываем, что в ЕС найдут в себе силы трезво оценивать происходящее и проводить ответственную миграционную политику в соответствии со своими международными обязательствами", - добавила представитель МИД РФ.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Эти страны пытаются справиться с проблемой, в частности, путем создания ограждения из колючей проволоки на границе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211015/polsha-1754761209.html

https://ria.ru/20211007/belorussiya-1753597066.html

https://ria.ru/20210825/espch-1747270154.html

литва

белоруссия

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, белоруссия, польша, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, петер хультквист, мигранты, россия