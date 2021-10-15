Захарова опровергла причастность России к миграционному кризису в ЕС
Захарова опровергла причастность России к миграционному кризису на границе Белоруссии с ЕС
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Заявления о причастности России к созданию кризисной ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Литвы не имеют ничего общего с действительностью, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил о причастности России к созданию кризисной ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Литвы.
"Этот далеко не первый откровенно русофобский выпад шведского министра обороны не имеет ничего общего с действительностью. Настоящая цель подобных необоснованных обвинений – исказить реальность и в очередной раз выставить Россию виновной в проблемах Евросоюза, к которым она не имеет никакого отношения. Все это предлог для продолжения сдерживания нашей страны", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Вместе с тем ситуация с мигрантами, пытающимися получить убежище в ЕС, "вызывает обеспокоенность", признала Захарова.
"На действия литовских и польских пограничников, руководствующихся националистическими антииммигрантскими установками своих правительств, уже обратили внимание в профильных структурах ООН и Совета Европы. Налицо грубые нарушения таких основополагающих правозащитных международных документов", - добавила она.
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По ее словам, также "вызывает вопросы законность возведения Литвой и другими странами ЕС вдоль границы с Белоруссией физических барьеров - стен и заборов из колючей проволоки".
"Вместо того чтобы выдвигать против нашей страны абсурдные обвинения, Евросоюзу следует вспомнить о коренных причинах проблем, связанных с миграцией. В их основе стремление Запада во главе с США ради удовлетворения собственных геополитических амбиций вмешиваться в дела суверенных государств и дестабилизировать обстановку по всему миру... Рассчитываем, что в ЕС найдут в себе силы трезво оценивать происходящее и проводить ответственную миграционную политику в соответствии со своими международными обязательствами", - добавила представитель МИД РФ.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Эти страны пытаются справиться с проблемой, в частности, путем создания ограждения из колючей проволоки на границе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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