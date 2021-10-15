11:00 15.10.2021 (обновлено: 11:15 15.10.2021)
ВС назвал нахождение в магазине без маски значительным правонарушением
ВС назвал нахождение в магазине без маски во время пандемии значительным правонарушением
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПокупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете "Перекресток"
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ назвал значительным правонарушением присутствие в магазине без маски во время пандемии коронавируса, сказано в постановлении судебной коллегии.
С жалобой до ВС РФ дошел житель Якутии, которого привлекли по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).
Полицейские обнаружили его без маски в магазине "Колобок" в Якутске и составили протокол. Суд назначил ему минимально возможное наказание, ограничившись предупреждением. Мужчина обжаловал это в нескольких инстанциях, прося отменить решение суда или признать свой проступок малозначительным, что освободило бы его от наказания, но нигде не нашел понимания.
ВС РФ напомнил, что по указу главы республики граждане должны носить маски в общественном транспорте и такси, в аптеках, магазинах. "Доводы настоящей жалобы сводятся к несогласию с действиями должностных лиц МВД России "Якутское" и требованиями, установленными главой республики Саха (Якутия)... и не могут быть рассмотрены по существу в рамках настоящего дела", - отмечается в постановлении суда.
"С учетом характера совершенного деяния, фактических обстоятельств настоящего дела судебные инстанции правомерно пришли к выводу об отсутствии в рассматриваемом случае оснований для применения положений статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (о малозначительности преступления и освобождении от наказания – ред.)", - заключил суд.