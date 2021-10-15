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ЛНР сообщила об обстрелах со стороны украинских силовиков
ЛНР сообщила об обстрелах со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 15.10.2021
ЛНР сообщила об обстрелах со стороны украинских силовиков
Украинские силовики 10 раз за неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:27
2021-10-15T16:43
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. Украинские силовики 10 раз за неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.В ЛНР ранее заявляли, что с 2 по 8 октября зафиксировали 15 обстрелов со стороны украинских силовиков."Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 10 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Филипоненко на брифинге.По его словам, огонь велся в направлении пяти населенных пунктов ЛНР.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211012/ultimatum-1754237140.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
16:27 15.10.2021 (обновлено: 16:43 15.10.2021)
 
ЛНР сообщила об обстрелах со стороны украинских силовиков

Народная милиция ЛНР заявила о десяти обстрелах со стороны украинских силовиков за неделю

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. Украинские силовики 10 раз за неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
В ЛНР ранее заявляли, что с 2 по 8 октября зафиксировали 15 обстрелов со стороны украинских силовиков.
Забор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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В ЛНР заявили, что Киев выдвинул ультиматум по Донбассу
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 10 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Филипоненко на брифинге.
По его словам, огонь велся в направлении пяти населенных пунктов ЛНР.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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