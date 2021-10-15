https://ria.ru/20211015/literatura-1754705551.html

Путин поздравил работников музея истории литературы имени Даля с юбилеем

Путин поздравил работников музея истории литературы имени Даля с юбилеем - РИА Новости, 15.10.2021

Путин поздравил работников музея истории литературы имени Даля с юбилеем

Президент России Владимир Путин в 100-летие Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля подчеркнул, что наследие отечественных... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:52

2021-10-15T11:52

2021-10-15T12:16

культура

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дмитрий бак

государственный литературный музей

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 100-летие Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля подчеркнул, что наследие отечественных писателей, поэтов и публицистов служит воспитанию поколений и меняет мир к лучшему, соответствующая телеграмма коллективу и ветеранам музея опубликована на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что сотрудники бережно хранят и пополняют экспозицию музея, объединяющую уникальные коллекции книг, архивных документов, рукописей, фотографий и киноматериалов."Во многом благодаря вашей подвижнической, востребованной деятельности сегодня Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля является крупным культурным, выставочным центром, местом проведения научных и образовательных форумов, конференций, выставок, "круглых столов" и по праву пользуется неизменным вниманием гостей из разных регионов страны и зарубежных государств", - добавил он.Российский лидер пожелал коллективу музея успехов в благородном труде и реализации намеченных планов.

https://ria.ru/20200716/1574404909.html

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москва, владимир путин, музеи, россия, дмитрий бак, государственный литературный музей