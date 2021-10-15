https://ria.ru/20211015/literatura-1754705551.html
Путин поздравил работников музея истории литературы имени Даля с юбилеем
Путин поздравил работников музея истории литературы имени Даля с юбилеем - РИА Новости, 15.10.2021
Путин поздравил работников музея истории литературы имени Даля с юбилеем
Президент России Владимир Путин в 100-летие Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля подчеркнул, что наследие отечественных... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:52
2021-10-15T11:52
2021-10-15T12:16
культура
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владимир путин
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дмитрий бак
государственный литературный музей
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 100-летие Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля подчеркнул, что наследие отечественных писателей, поэтов и публицистов служит воспитанию поколений и меняет мир к лучшему, соответствующая телеграмма коллективу и ветеранам музея опубликована на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что сотрудники бережно хранят и пополняют экспозицию музея, объединяющую уникальные коллекции книг, архивных документов, рукописей, фотографий и киноматериалов."Во многом благодаря вашей подвижнической, востребованной деятельности сегодня Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля является крупным культурным, выставочным центром, местом проведения научных и образовательных форумов, конференций, выставок, "круглых столов" и по праву пользуется неизменным вниманием гостей из разных регионов страны и зарубежных государств", - добавил он.Российский лидер пожелал коллективу музея успехов в благородном труде и реализации намеченных планов.
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москва, владимир путин, музеи, россия, дмитрий бак, государственный литературный музей
11:52 15.10.2021 (обновлено: 12:16 15.10.2021)
Путин поздравил работников музея истории литературы имени Даля с юбилеем
Путин поздравил Государственный музей истории литературы имени Даля со столетним юбилеем
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в 100-летие Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля подчеркнул, что наследие отечественных писателей, поэтов и публицистов служит воспитанию поколений и меняет мир к лучшему, соответствующая телеграмма коллективу и ветеранам музея опубликована на сайте
Кремля.
"Поздравляю вас с большой, праздничной датой – 100-летием Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля. Мы гордимся именами наших выдающихся писателей, поэтов, публицистов, обогативших своими замечательными произведениями отечественную и мировую литературу, общественную мысль. Их историческое, творческое, гуманистическое наследие выполняет высокую духовную, просветительскую миссию, служит воспитанию подрастающих поколений, меняет мир к лучшему", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что сотрудники бережно хранят и пополняют экспозицию музея, объединяющую уникальные коллекции книг, архивных документов, рукописей, фотографий и киноматериалов.
"Во многом благодаря вашей подвижнической, востребованной деятельности сегодня Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля является крупным культурным, выставочным центром, местом проведения научных и образовательных форумов, конференций, выставок, "круглых столов" и по праву пользуется неизменным вниманием гостей из разных регионов страны и зарубежных государств", - добавил он.
Российский лидер пожелал коллективу музея успехов в благородном труде и реализации намеченных планов.