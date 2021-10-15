https://ria.ru/20211015/lepikhova-1754139670.html

Наталия Лепихова

Наталия Лепихова - РИА Новости, 15.10.2021

Наталия Лепихова

Несмотря на далеко уже не молодой возраст, я приняла решение прививаться от коронавируса и сделала это в начале 2021 года. Конечно же, в первые дни, как и... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:41

2021-10-15T12:41

2021-10-15T12:41

сохрани друга

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Несмотря на далеко уже не молодой возраст, я приняла решение прививаться от коронавируса и сделала это в начале 2021 года. Конечно же, в первые дни, как и предупредил врач, я ожидала временного ухудшения своего самочувствия, которого фактически не произошло (я ощущала только лишь небольшое поднятие температуры на несколько часов, слабость, усталость, которые к концу дня исчезли).Недавно я ревакцинировалась, о чём не сожалею, потому что по месту моей работы очень многие заразились коронавирусом и сейчас страдают от этой болезни. Хочу сказать всем жителям нашей прекрасной России и особенно уже не молодым гражданам нашей страны, чтобы они не боялись вакцинироваться, потому что вакцина действительно безопасна и защищает организм от возможности заболевания.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60