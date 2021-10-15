https://ria.ru/20211015/lekarstva-1754777816.html

Минздрав и Минюст поддержали проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Минздрав и Минюст поддержали проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 15.10.2021

Минздрав и Минюст поддержали проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Минздрав и Минюст поддержали проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств, говорится в официальном Telegram-канале партии "Единая Россия". РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:10

2021-10-15T17:10

2021-10-15T17:10

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минздрав и Минюст поддержали проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств, говорится в официальном Telegram-канале партии "Единая Россия".Ранее сообщалось , что Минэкономразвития РФ предлагает в рамках экспериментальных правовых режимов разрешить дистанционную продажу ряда рецептурных лекарств. Уточняется, что в рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций (ЭПР) кабмин РФ вправе предоставить ограниченному числу компаний на определенной территории и на определенное время возможность соблюдать действующее законодательство с рядом особенностей. В настоящее время законодательством РФ предусмотрен запрет на продажу рецептурных лекарственных препаратов дистанционным способом."Минздрав и Минюст поддержали инициативу "Единой России" об онлайн-продаже рецептурных лекарств", - говорится в сообщении партии.Уточняется, что законопроект, который по предложению партии и представителей рынка разработало Минэкономразвития, запрещает интернет-торговлю препаратами, которые содержат наркотические, психотропные и сильнодействущие вещества, спиртосодержащие препараты. Кроме того, планируется создать реестр назначений лекарств, который позволит вести их полный учет."Единая Россия" также рекомендовала правительству провести эксперимент в ряде регионов, которые наиболее готовы к тому, чтобы осуществлять продажу рецептурных лекарственных препаратов через интернет, добавили в партии.

https://ria.ru/20211006/pravitelstvo-1753400245.html

https://ria.ru/20210929/lekarstva-1752255834.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, единая россия, здоровье - общество, россия