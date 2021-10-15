Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/lekarstva-1754777816.html
Минздрав и Минюст поддержали проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств
Минздрав и Минюст поддержали проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 15.10.2021
Минздрав и Минюст поддержали проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств
Минздрав и Минюст поддержали проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств, говорится в официальном Telegram-канале партии "Единая Россия". РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:10
2021-10-15T17:10
общество
единая россия
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581757347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52b8cb4ead05cdfc2c9e2b38e1780f35.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минздрав и Минюст поддержали проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств, говорится в официальном Telegram-канале партии "Единая Россия".Ранее сообщалось , что Минэкономразвития РФ предлагает в рамках экспериментальных правовых режимов разрешить дистанционную продажу ряда рецептурных лекарств. Уточняется, что в рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций (ЭПР) кабмин РФ вправе предоставить ограниченному числу компаний на определенной территории и на определенное время возможность соблюдать действующее законодательство с рядом особенностей. В настоящее время законодательством РФ предусмотрен запрет на продажу рецептурных лекарственных препаратов дистанционным способом."Минздрав и Минюст поддержали инициативу "Единой России" об онлайн-продаже рецептурных лекарств", - говорится в сообщении партии.Уточняется, что законопроект, который по предложению партии и представителей рынка разработало Минэкономразвития, запрещает интернет-торговлю препаратами, которые содержат наркотические, психотропные и сильнодействущие вещества, спиртосодержащие препараты. Кроме того, планируется создать реестр назначений лекарств, который позволит вести их полный учет."Единая Россия" также рекомендовала правительству провести эксперимент в ряде регионов, которые наиболее готовы к тому, чтобы осуществлять продажу рецептурных лекарственных препаратов через интернет, добавили в партии.
https://ria.ru/20211006/pravitelstvo-1753400245.html
https://ria.ru/20210929/lekarstva-1752255834.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581757347_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_9f758854c46f8e17548bd77ba26e96ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, единая россия, здоровье - общество, россия
17:10 15.10.2021
 
Минздрав и Минюст поддержали проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Минздрав и Минюст поддержали законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минздрав и Минюст поддержали проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств, говорится в официальном Telegram-канале партии "Единая Россия".
Ранее сообщалось , что Минэкономразвития РФ предлагает в рамках экспериментальных правовых режимов разрешить дистанционную продажу ряда рецептурных лекарств. Уточняется, что в рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций (ЭПР) кабмин РФ вправе предоставить ограниченному числу компаний на определенной территории и на определенное время возможность соблюдать действующее законодательство с рядом особенностей. В настоящее время законодательством РФ предусмотрен запрет на продажу рецептурных лекарственных препаратов дистанционным способом.
Покупательница в аптеке Новосибирская аптечная сеть на Красном проспекте в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 18:53Распространение коронавируса
Правительство выделило более пяти миллиардов рублей на лекарства от COVID
"Минздрав и Минюст поддержали инициативу "Единой России" об онлайн-продаже рецептурных лекарств", - говорится в сообщении партии.
Уточняется, что законопроект, который по предложению партии и представителей рынка разработало Минэкономразвития, запрещает интернет-торговлю препаратами, которые содержат наркотические, психотропные и сильнодействущие вещества, спиртосодержащие препараты. Кроме того, планируется создать реестр назначений лекарств, который позволит вести их полный учет.
"Единая Россия" также рекомендовала правительству провести эксперимент в ряде регионов, которые наиболее готовы к тому, чтобы осуществлять продажу рецептурных лекарственных препаратов через интернет, добавили в партии.
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 09:28
Минздрав предложил разрешить ввоз в Россию незарегистрированных лекарств
 
ОбществоЕдиная РоссияЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
00:33ВМС США прокомментировали инцидент с эсминцем в Японском море
Лента новостейМолния