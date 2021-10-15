https://ria.ru/20211015/lavrov-1754667162.html

Лавров: Россия заинтересована в диалоге с Израилем по Ближнему Востоку

Лавров: Россия заинтересована в диалоге с Израилем по Ближнему Востоку - РИА Новости, 15.10.2021

Лавров: Россия заинтересована в диалоге с Израилем по Ближнему Востоку

Москва заинтересована в продолжении консультаций с израильскими партнерами по вопросам безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, заявил министр... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T05:45

2021-10-15T05:45

2021-10-15T05:45

в мире

москва

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сергей лавров

ближний восток

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Москва заинтересована в продолжении консультаций с израильскими партнерами по вопросам безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он добавил, что Москва вместе с тем убеждена в безальтернативности двугосударственного принципа урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе."Всячески поддерживаем прямые переговоры между израильтянами и палестинцами. Только через них возможно комплексное решение всех вопросов окончательного статуса. Готовы к работе с израильскими коллегами и в многосторонних форматах, прежде всего в контексте возобновления деятельности "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию в тесном сотрудничестве с представителями Лиги арабских государств", - уточнил глава МИД РФ.По словам министра, в настоящий момент энергично продвигается российско-израильский диалог по линии внешнеполитических ведомств. "Очевидно, что без конструктивного взаимодействия дипломатов невозможно решить целый ряд международных и региональных проблем, имеющих первостепенное значение как для обеспечения благополучного будущего народов России и Израиля, так и для укрепления международной и региональной безопасности и стабильности", - отметил Лавров.Он уточнил, что в этом плане хорошо зарекомендовали себя также разветвленные контакты между Советами безопасности и министерствами обороны обеих стран, позволяющие на регулярной основе сверять подходы и учитывать законные интересы друг друга.Как отметил министр, Россия проводит независимый многовекторный внешнеполитический курс, предполагающий прагматизм, поиск компромиссов и выстраивание балансов интересов. "Его магистральной линией остается создание максимально благоприятных внешних условий для нашего внутреннего социально-экономического развития. У нас нет пристрастий и идеологических табу в отношениях с зарубежными партнерами, поэтому мы играем активную роль на международной арене, в том числе посредничая в урегулировании конфликтных ситуаций", - добавил глава МИД.

https://ria.ru/20211012/peregovory-1754177998.html

https://ria.ru/20211014/siriya-1754656032.html

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в мире, москва, лига арабских государств, сергей лавров, ближний восток, россия