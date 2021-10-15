https://ria.ru/20211015/kuzbass-1754772506.html

В Кузбассе после пожара в частном доме нашли тело ребенка

В Кузбассе после пожара в частном доме нашли тело ребенка - РИА Новости, 15.10.2021

В Кузбассе после пожара в частном доме нашли тело ребенка

Тело погибшего ребенка обнаружено после пожара в частном жилом доме в Новокузнецком районе Кемеровской области, еще двух детей ищут, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T16:53

2021-10-15T16:53

2021-10-15T17:10

происшествия

кемеровская область

новокузнецкий район

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Тело погибшего ребенка обнаружено после пожара в частном жилом доме в Новокузнецком районе Кемеровской области, еще двух детей ищут, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."После ликвидации пожара в частном шлакоблочном доме на улице Вокзальная в населенном пункте Веселый найдено тело погибшего ребенка", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что, со слов матери, на момент пожара в доме находились трое детей в возрасте от 2 до 4 лет. Общая площадь возгорания составила почти 90 квадратных метров, проводится разбор сгоревших конструкций.

https://radiosputnik.ria.ru/20211015/pozhar-1754719018.html

кемеровская область

новокузнецкий район

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2021

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происшествия, кемеровская область, новокузнецкий район