Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/kuzbass-1754772506.html
В Кузбассе после пожара в частном доме нашли тело ребенка
В Кузбассе после пожара в частном доме нашли тело ребенка - РИА Новости, 15.10.2021
В Кузбассе после пожара в частном доме нашли тело ребенка
Тело погибшего ребенка обнаружено после пожара в частном жилом доме в Новокузнецком районе Кемеровской области, еще двух детей ищут, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:53
2021-10-15T17:10
происшествия
кемеровская область
новокузнецкий район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Тело погибшего ребенка обнаружено после пожара в частном жилом доме в Новокузнецком районе Кемеровской области, еще двух детей ищут, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."После ликвидации пожара в частном шлакоблочном доме на улице Вокзальная в населенном пункте Веселый найдено тело погибшего ребенка", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что, со слов матери, на момент пожара в доме находились трое детей в возрасте от 2 до 4 лет. Общая площадь возгорания составила почти 90 квадратных метров, проводится разбор сгоревших конструкций.
https://radiosputnik.ria.ru/20211015/pozhar-1754719018.html
кемеровская область
новокузнецкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, кемеровская область, новокузнецкий район
16:53 15.10.2021 (обновлено: 17:10 15.10.2021)
 
В Кузбассе после пожара в частном доме нашли тело ребенка

В Кузбассе после пожара в частном доме нашли тело ребенка, еще двух детей ищут

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Тело погибшего ребенка обнаружено после пожара в частном жилом доме в Новокузнецком районе Кемеровской области, еще двух детей ищут, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"После ликвидации пожара в частном шлакоблочном доме на улице Вокзальная в населенном пункте Веселый найдено тело погибшего ребенка", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, со слов матери, на момент пожара в доме находились трое детей в возрасте от 2 до 4 лет. Общая площадь возгорания составила почти 90 квадратных метров, проводится разбор сгоревших конструкций.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ ликвидируют последствия пожара в здании консерватории имени П. И. Чайковского в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
Вчера, 12:46В России
В Москве из-за пожара на газовой подстанции сгорели три автомобиля
 
ПроисшествияКемеровская областьНовокузнецкий район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
00:33ВМС США прокомментировали инцидент с эсминцем в Японском море
Лента новостейМолния