https://ria.ru/20211015/kursk-1754794386.html

В курские торговые центры начнут пускать только по QR-кодам

В курские торговые центры начнут пускать только по QR-кодам - РИА Новости, 15.10.2021

В курские торговые центры начнут пускать только по QR-кодам

Власти Курской области решили допускать в торговые центры города только при предъявлении QR-кода или справки о вакцинации и перенесенном заболевании, сообщает в РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T18:17

2021-10-15T18:17

2021-10-15T18:17

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ВОРОНЕЖ, 15 окт - РИА Новости. Власти Курской области решили допускать в торговые центры города только при предъявлении QR-кода или справки о вакцинации и перенесенном заболевании, сообщает в пятницу областная администрация.Ранее власти из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией ограничили в регионе массовые мероприятия, а учреждениям дополнительного образования было рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Также власти ввели запрет на посещение детьми торговых центров без сопровождения взрослых из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, а работников старше 65 лет и студентов рекомендовали перевести на удаленку. Осенние каникулы у школьников решено начать на неделю раньше срока, с 21 октября. С 11 октября в Курске ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест."По решению оперативного штаба в торговые центры Курска можно войти только при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесённом не более шести месяцев назад коронавирусе. Кроме того, подтверждающим документом может быть сертификат о вакцинации или справка о перенесённом заболевании", - говорится в сообщении.Исключения, как отмечают власти, составляют продовольственные магазины, аптеки и аптечные пункты, зоомагазины. Также исключение будет сделано для посетителей, которые пришли в пункт вакцинации.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

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