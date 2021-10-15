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Онлайн-конференция об исторических связях Крыма с Россией
Онлайн-конференция об исторических связях Крыма с Россией - РИА Новости, 15.10.2021
Онлайн-конференция об исторических связях Крыма с Россией
18 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция в формате видеомоста Москва - Симферополь, посвященная столетию вхождения Крымской АССР в состав России.
2021-10-15T13:36
2021-10-15T13:36
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Задать вопросУчастник в Москве:- ректор Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета Александр БЕЗБОРОДОВ.Участники в Симферополе:- директор ГБУ Республики Крым "Центральный музей Тавриды", историк Андрей МАЛЬГИН;- заведующий кафедрой общегуманитарных и социально-экономических дисциплин Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ, доктор исторических наук Рустем ХАЯЛИ.18 октября 2021 отмечается столетие со дня принятия постановления "Об автономии Крымской Советской Социалистической Республики". При этом в конституции учрежденной автономной республики содержались строки: "КрымССР заявляет о своей твердой решимости остаться одной из составных частей общей федерации великой Российской Республики". Так крымчане в условиях разрухи и хаоса в стране, пережив ужасы Гражданской войны, в 1921 году еще раз продемонстрировали свою неоспоримую принадлежность к русской цивилизации, свое недвусмысленное желание жить и развиваться лишь в составе России.Почему руководство Крымской республики сделало выбор в пользу присоединения к России? Каковы особенности автономии Крыма в составе РСФСР? Насколько были тесны экономические и транспортные связи полуострова с материком? Можно ли назвать жителей Крыма историческими гражданами России?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
анонсы
13:36 15.10.2021
 

Онлайн-конференция об исторических связях Крыма с Россией

Читать ria.ru в
18 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция в формате видеомоста Москва - Симферополь, посвященная столетию вхождения Крымской АССР в состав России.
Задать вопрос

Участник в Москве:
- ректор Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета Александр БЕЗБОРОДОВ.

Участники в Симферополе:
- директор ГБУ Республики Крым "Центральный музей Тавриды", историк Андрей МАЛЬГИН;
- заведующий кафедрой общегуманитарных и социально-экономических дисциплин Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ, доктор исторических наук Рустем ХАЯЛИ.

18 октября 2021 отмечается столетие со дня принятия постановления "Об автономии Крымской Советской Социалистической Республики". При этом в конституции учрежденной автономной республики содержались строки: "КрымССР заявляет о своей твердой решимости остаться одной из составных частей общей федерации великой Российской Республики". Так крымчане в условиях разрухи и хаоса в стране, пережив ужасы Гражданской войны, в 1921 году еще раз продемонстрировали свою неоспоримую принадлежность к русской цивилизации, свое недвусмысленное желание жить и развиваться лишь в составе России.
Почему руководство Крымской республики сделало выбор в пользу присоединения к России? Каковы особенности автономии Крыма в составе РСФСР? Насколько были тесны экономические и транспортные связи полуострова с материком? Можно ли назвать жителей Крыма историческими гражданами России?

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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