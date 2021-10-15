https://ria.ru/20211015/krym-1754729103.html

Онлайн-конференция об исторических связях Крыма с Россией

Онлайн-конференция об исторических связях Крыма с Россией - РИА Новости, 15.10.2021

Онлайн-конференция об исторических связях Крыма с Россией

18 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция в формате видеомоста Москва - Симферополь, посвященная столетию вхождения Крымской АССР в состав России.

2021-10-15T13:36

2021-10-15T13:36

2021-10-15T13:36

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Задать вопросУчастник в Москве:- ректор Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета Александр БЕЗБОРОДОВ.Участники в Симферополе:- директор ГБУ Республики Крым "Центральный музей Тавриды", историк Андрей МАЛЬГИН;- заведующий кафедрой общегуманитарных и социально-экономических дисциплин Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ, доктор исторических наук Рустем ХАЯЛИ.18 октября 2021 отмечается столетие со дня принятия постановления "Об автономии Крымской Советской Социалистической Республики". При этом в конституции учрежденной автономной республики содержались строки: "КрымССР заявляет о своей твердой решимости остаться одной из составных частей общей федерации великой Российской Республики". Так крымчане в условиях разрухи и хаоса в стране, пережив ужасы Гражданской войны, в 1921 году еще раз продемонстрировали свою неоспоримую принадлежность к русской цивилизации, свое недвусмысленное желание жить и развиваться лишь в составе России.Почему руководство Крымской республики сделало выбор в пользу присоединения к России? Каковы особенности автономии Крыма в составе РСФСР? Насколько были тесны экономические и транспортные связи полуострова с материком? Можно ли назвать жителей Крыма историческими гражданами России?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы