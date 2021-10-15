https://ria.ru/20211015/krasnoyarsk-1754723660.html

Доходы бюджета Красноярского края впервые превысят 300 миллиардов рублей

Доходы бюджета Красноярского края впервые превысят 300 миллиардов рублей - РИА Новости, 15.10.2021

Доходы бюджета Красноярского края впервые превысят 300 миллиардов рублей

Власти Красноярского края разработали проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, в котором впервые за всю историю региона доходы превысят 300 РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T13:08

2021-10-15T13:08

2021-10-15T13:08

экономика

красноярский край

александр усс

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КРАСНОЯРСК, 15 окт - РИА Новости. Власти Красноярского края разработали проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, в котором впервые за всю историю региона доходы превысят 300 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора.По ее данным, основные характеристики краевого бюджета на предстоящий год и приоритетные задачи, стоящие перед краем в трехлетнем периоде, губернатор Александр Усс обсудил во время рабочей встречи с главой краевого кабмина Юрием Лапшиным."Впервые в истории региона доходы бюджета превысят 300 миллиардов рублей. В следующем году доходы запланированы в размере 301,7 миллиарда рублей, расходы составят 311,3 миллиарда рублей. Дефицит бюджета запланирован на уровне 9,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в общей сложности на социальную поддержку граждан в следующем году предусмотрено около 60 миллиардов рублей. Значительный объём средств закладывается на финансирование мероприятий по поддержке семей с детьми."У нас есть все основания предполагать, что следующий бюджетный период мы пройдем достаточно уверенно. При этом социальная ориентированность бюджета – наша главная цель. У нас очень разветвленная сеть мер социальной поддержки, одна из наиболее мощных в стране, и ее основные системообразующие элементы необходимо сохранять и наращивать. Поддержку людей, а особенно малозащищенных граждан, я прошу считать приоритетом", - приводит пресс-служба слова Усса.Премьер-министр доложил губернатору о проведенной краевым кабмином работе при подготовке главного финансового документа, а также о приоритетных направлениях бюджетной политики, сформированной с учетом поручений главы края."Помимо выполнения социальных обязательств, нашим приоритетом в предстоящие три года будет выполнение целей национальных проектов и комплексное развитие муниципальных образований края", – сказал Лапшин.По поручению губернатора проектом бюджета запланирована индексация социально значимых расходов с учетом инфляции. На 3,9% будут проиндексированы все публичные нормативные обязательства, включая расходы на питание, на 4% – стипендии и расходы на коммунальные услуги.На повышение заработной платы работников бюджетной сферы (с учётом целевых показателей соотношения со средним по региону доходом) заложено более 11 миллиардов рублей. В том числе по поручению губернатора с 1 января 2022 года предусмотрено увеличение на 10% заработной платы работников бюджетной сферы, не охваченных "майскими" указами президента, и мероприятиями по повышению МРОТ.Новшеством краевого бюджета стала разработанная по поручению губернатора государственная программа "Комплексное развитие территорий Красноярского края". Она предусматривает поддержку городов и районов с использованием механизмов муниципальных комплексных проектов развития (МКПР), обновления инфраструктуры, благоустройства, расширение охвата территорий строительством. Общий объёмом финансирования на эти цели составляет 2,3 миллиарда рублей.Объёмы и география капитального строительства социальных объектов в крае значительно увеличены. Два года назад губернатор ставил задачу в течение трех лет построить и реконструировать, прежде всего, в территориях, 100 социально значимых объектов."Сейчас в планах на следующие три года – проектирование и строительство в 48 территориях края свыше 130 объектов спорта, образования, здравоохранения, культуры. Объём бюджетных вложений в капстроительство составит порядка 30 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211015/bykov-1754722258.html

https://ria.ru/20211015/krasnoyarsk-1754717467.html

https://realty.ria.ru/20211015/barabanovo-1754706022.html

https://ria.ru/20211015/passazhir-1754669330.html

красноярский край

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экономика, красноярский край, александр усс