https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754764881.html

В Мурманской области ужесточили ограничения по коронавирусу

В Мурманской области ужесточили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 15.10.2021

В Мурманской области ужесточили ограничения по коронавирусу

Власти Мурманской области приняли решение с 18 октября разрешить посещение спортивных соревнований в закрытых помещениях только при наличии QR-кода для жителей... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T16:21

2021-10-15T16:21

2021-10-15T16:27

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МУРМАНСК, 15 окт – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение с 18 октября разрешить посещение спортивных соревнований в закрытых помещениях только при наличии QR-кода для жителей старше 18 лет, при этом заполнять помещения можно будет только на 30%, сообщил оперштаб региона.Сообщается, что правительство Мурманской области изменило порядок подготовки и проведения спортивных соревнований, организуемых в рамках календарных планов официальных физкультурных и спортивных мероприятий Мурманской области и муниципальных образований региона на 2021 год."Новый порядок предполагает возможность посещения зрителями спортивных соревнований, проводимых в закрытых помещениях при условии: прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, перенесшие COVID-19 не более шести месяцев назад, имеющие отрицательный ПЦР-тест на ковид (срок действия – три дня)", - говорится в сообщении.Подтвердить право на посещение можно QR-кодом вакцинированного, переболевшего, прошедшего тестирование (если тест сдан в лаборатории, которая передает результаты на портал "Госуслуги").Альтернативой QR-коду может быть сертификат вакцинации от COVID-19, документ от медорганизации (выписка из медкарты стационарного больного, справка о прохождении лечения в амбулаторных условиях, выписка из медкарты пациента, получающего медпомощь амбулаторно), а также справка об отрицательном результате ПЦР-теста."Требование не распространяется на лиц младше 18 лет… Организаторам спортивных соревнований в закрытых помещениях будет необходимо обеспечить заполняемость спортивного объекта не более 30%", - пояснили в оперштабе. До сих пор ограничений, связанных с введением кодов в Мурманской области не вводилось.В Мурманской области, как и в большинстве регионов страны, в последнее время наблюдается рост числа заболевших. По официальной статистике, в пятницу прирост составил 203 человека, всего с начала пандемии заразились ковидом более 75 тысяч человек, более 2,1 тысячи скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20211015/glaz-1754735921.html

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мурманская область, здоровье - общество, коронавирус в россии, общество