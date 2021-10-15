https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754764881.html
В Мурманской области ужесточили ограничения по коронавирусу
В Мурманской области ужесточили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 15.10.2021
В Мурманской области ужесточили ограничения по коронавирусу
Власти Мурманской области приняли решение с 18 октября разрешить посещение спортивных соревнований в закрытых помещениях только при наличии QR-кода для жителей... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:21
2021-10-15T16:21
2021-10-15T16:27
распространение коронавируса
мурманская область
здоровье - общество
коронавирус в россии
общество
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МУРМАНСК, 15 окт – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение с 18 октября разрешить посещение спортивных соревнований в закрытых помещениях только при наличии QR-кода для жителей старше 18 лет, при этом заполнять помещения можно будет только на 30%, сообщил оперштаб региона.Сообщается, что правительство Мурманской области изменило порядок подготовки и проведения спортивных соревнований, организуемых в рамках календарных планов официальных физкультурных и спортивных мероприятий Мурманской области и муниципальных образований региона на 2021 год."Новый порядок предполагает возможность посещения зрителями спортивных соревнований, проводимых в закрытых помещениях при условии: прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, перенесшие COVID-19 не более шести месяцев назад, имеющие отрицательный ПЦР-тест на ковид (срок действия – три дня)", - говорится в сообщении.Подтвердить право на посещение можно QR-кодом вакцинированного, переболевшего, прошедшего тестирование (если тест сдан в лаборатории, которая передает результаты на портал "Госуслуги").Альтернативой QR-коду может быть сертификат вакцинации от COVID-19, документ от медорганизации (выписка из медкарты стационарного больного, справка о прохождении лечения в амбулаторных условиях, выписка из медкарты пациента, получающего медпомощь амбулаторно), а также справка об отрицательном результате ПЦР-теста."Требование не распространяется на лиц младше 18 лет… Организаторам спортивных соревнований в закрытых помещениях будет необходимо обеспечить заполняемость спортивного объекта не более 30%", - пояснили в оперштабе. До сих пор ограничений, связанных с введением кодов в Мурманской области не вводилось.В Мурманской области, как и в большинстве регионов страны, в последнее время наблюдается рост числа заболевших. По официальной статистике, в пятницу прирост составил 203 человека, всего с начала пандемии заразились ковидом более 75 тысяч человек, более 2,1 тысячи скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20211015/glaz-1754735921.html
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мурманская область, здоровье - общество, коронавирус в россии, общество
16:21 15.10.2021 (обновлено: 16:27 15.10.2021)
В Мурманской области ужесточили ограничения по коронавирусу
Спортивные соревнования в Мурманской области разрешат посещать только с QR-кодом
МУРМАНСК, 15 окт – РИА Новости.
Власти Мурманской области
приняли решение с 18 октября разрешить посещение спортивных соревнований в закрытых помещениях только при наличии QR-кода для жителей старше 18 лет, при этом заполнять помещения можно будет только на 30%, сообщил оперштаб региона.
Сообщается, что правительство Мурманской области изменило порядок подготовки и проведения спортивных соревнований, организуемых в рамках календарных планов официальных физкультурных и спортивных мероприятий Мурманской области и муниципальных образований региона на 2021 год.
"Новый порядок предполагает возможность посещения зрителями спортивных соревнований, проводимых в закрытых помещениях при условии: прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, перенесшие COVID-19 не более шести месяцев назад, имеющие отрицательный ПЦР-тест на ковид (срок действия – три дня)", - говорится в сообщении.
Подтвердить право на посещение можно QR-кодом вакцинированного, переболевшего, прошедшего тестирование (если тест сдан в лаборатории, которая передает результаты на портал "Госуслуги").
Альтернативой QR-коду может быть сертификат вакцинации от COVID-19, документ от медорганизации (выписка из медкарты стационарного больного, справка о прохождении лечения в амбулаторных условиях, выписка из медкарты пациента, получающего медпомощь амбулаторно), а также справка об отрицательном результате ПЦР-теста.
"Требование не распространяется на лиц младше 18 лет… Организаторам спортивных соревнований в закрытых помещениях будет необходимо обеспечить заполняемость спортивного объекта не более 30%", - пояснили в оперштабе. До сих пор ограничений, связанных с введением кодов в Мурманской области не вводилось.
В Мурманской области, как и в большинстве регионов страны, в последнее время наблюдается рост числа заболевших. По официальной статистике, в пятницу прирост составил 203 человека, всего с начала пандемии заразились ковидом более 75 тысяч человек, более 2,1 тысячи скончались.