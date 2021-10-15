Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754764881.html
В Мурманской области ужесточили ограничения по коронавирусу
В Мурманской области ужесточили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 15.10.2021
В Мурманской области ужесточили ограничения по коронавирусу
Власти Мурманской области приняли решение с 18 октября разрешить посещение спортивных соревнований в закрытых помещениях только при наличии QR-кода для жителей... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:21
2021-10-15T16:27
распространение коронавируса
мурманская область
здоровье - общество
коронавирус в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741077773_0:333:2799:1907_1920x0_80_0_0_1beaaf1ef62a6b4f58cdf322d9248b96.jpg
МУРМАНСК, 15 окт – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение с 18 октября разрешить посещение спортивных соревнований в закрытых помещениях только при наличии QR-кода для жителей старше 18 лет, при этом заполнять помещения можно будет только на 30%, сообщил оперштаб региона.Сообщается, что правительство Мурманской области изменило порядок подготовки и проведения спортивных соревнований, организуемых в рамках календарных планов официальных физкультурных и спортивных мероприятий Мурманской области и муниципальных образований региона на 2021 год."Новый порядок предполагает возможность посещения зрителями спортивных соревнований, проводимых в закрытых помещениях при условии: прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, перенесшие COVID-19 не более шести месяцев назад, имеющие отрицательный ПЦР-тест на ковид (срок действия – три дня)", - говорится в сообщении.Подтвердить право на посещение можно QR-кодом вакцинированного, переболевшего, прошедшего тестирование (если тест сдан в лаборатории, которая передает результаты на портал "Госуслуги").Альтернативой QR-коду может быть сертификат вакцинации от COVID-19, документ от медорганизации (выписка из медкарты стационарного больного, справка о прохождении лечения в амбулаторных условиях, выписка из медкарты пациента, получающего медпомощь амбулаторно), а также справка об отрицательном результате ПЦР-теста."Требование не распространяется на лиц младше 18 лет… Организаторам спортивных соревнований в закрытых помещениях будет необходимо обеспечить заполняемость спортивного объекта не более 30%", - пояснили в оперштабе. До сих пор ограничений, связанных с введением кодов в Мурманской области не вводилось.В Мурманской области, как и в большинстве регионов страны, в последнее время наблюдается рост числа заболевших. По официальной статистике, в пятницу прирост составил 203 человека, всего с начала пандемии заразились ковидом более 75 тысяч человек, более 2,1 тысячи скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20211015/glaz-1754735921.html
https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754713807.html
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741077773_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_669af2e8ec99dbc477be8c5dcf55992b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мурманская область, здоровье - общество, коронавирус в россии, общество
16:21 15.10.2021 (обновлено: 16:27 15.10.2021)
 
В Мурманской области ужесточили ограничения по коронавирусу

Спортивные соревнования в Мурманской области разрешат посещать только с QR-кодом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 15 окт – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение с 18 октября разрешить посещение спортивных соревнований в закрытых помещениях только при наличии QR-кода для жителей старше 18 лет, при этом заполнять помещения можно будет только на 30%, сообщил оперштаб региона.
Сообщается, что правительство Мурманской области изменило порядок подготовки и проведения спортивных соревнований, организуемых в рамках календарных планов официальных физкультурных и спортивных мероприятий Мурманской области и муниципальных образований региона на 2021 год.
Глаз - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
Вчера, 14:09Сказано в эфире
"Может спровоцировать". Врач о способности коронавируса проникать в глаза
"Новый порядок предполагает возможность посещения зрителями спортивных соревнований, проводимых в закрытых помещениях при условии: прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, перенесшие COVID-19 не более шести месяцев назад, имеющие отрицательный ПЦР-тест на ковид (срок действия – три дня)", - говорится в сообщении.
Подтвердить право на посещение можно QR-кодом вакцинированного, переболевшего, прошедшего тестирование (если тест сдан в лаборатории, которая передает результаты на портал "Госуслуги").
Альтернативой QR-коду может быть сертификат вакцинации от COVID-19, документ от медорганизации (выписка из медкарты стационарного больного, справка о прохождении лечения в амбулаторных условиях, выписка из медкарты пациента, получающего медпомощь амбулаторно), а также справка об отрицательном результате ПЦР-теста.
Глава Томской области попросил граждан прививаться от коронавируса
Вчера, 12:25Распространение коронавируса
Томский губернатор предсказал десятую волну коронавируса
"Требование не распространяется на лиц младше 18 лет… Организаторам спортивных соревнований в закрытых помещениях будет необходимо обеспечить заполняемость спортивного объекта не более 30%", - пояснили в оперштабе. До сих пор ограничений, связанных с введением кодов в Мурманской области не вводилось.
В Мурманской области, как и в большинстве регионов страны, в последнее время наблюдается рост числа заболевших. По официальной статистике, в пятницу прирост составил 203 человека, всего с начала пандемии заразились ковидом более 75 тысяч человек, более 2,1 тысячи скончались.
 
Распространение коронавирусаМурманская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
00:33ВМС США прокомментировали инцидент с эсминцем в Японском море
Лента новостейМолния