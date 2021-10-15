https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754751878.html

Более пяти миллионов москвичей сделали прививку от коронавируса

Более пяти миллионов москвичей сделали прививку от коронавируса - РИА Новости, 15.10.2021

Более пяти миллионов москвичей сделали прививку от коронавируса

Прививку от COVID-19 в Москве сделали уже 5 миллионов человек, сообщается в материалах пресс-службы мэра столицы. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:18

2021-10-15T15:18

2021-10-15T15:18

распространение коронавируса

москва

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Прививку от COVID-19 в Москве сделали уже 5 миллионов человек, сообщается в материалах пресс-службы мэра столицы."В Москве вакцинация от COVID-19 началась 5 декабря 2020 года. За минувший период вакцинацию первым компонентом, либо вакциной "Спутник Лайт" прошли 5 миллионов человек", - говорится в материалах.Ранее мэр осмотрел центр вакцинации от COVID-19, который был недавно вновь открыт в ГУМе, а также пункт экспресс-тестирования на антиген возбудителя новой коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что очень важно соблюдать санитарные меры, проходить тестирования и вакцинироваться всем, кто этого ещё не сделал.

https://radiosputnik.ria.ru/20211015/glaz-1754735921.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19