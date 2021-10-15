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Более пяти миллионов москвичей сделали прививку от коронавируса
Более пяти миллионов москвичей сделали прививку от коронавируса - РИА Новости, 15.10.2021
Более пяти миллионов москвичей сделали прививку от коронавируса
Прививку от COVID-19 в Москве сделали уже 5 миллионов человек, сообщается в материалах пресс-службы мэра столицы. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T15:18
2021-10-15T15:18
2021-10-15T15:18
распространение коронавируса
москва
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Прививку от COVID-19 в Москве сделали уже 5 миллионов человек, сообщается в материалах пресс-службы мэра столицы."В Москве вакцинация от COVID-19 началась 5 декабря 2020 года. За минувший период вакцинацию первым компонентом, либо вакциной "Спутник Лайт" прошли 5 миллионов человек", - говорится в материалах.Ранее мэр осмотрел центр вакцинации от COVID-19, который был недавно вновь открыт в ГУМе, а также пункт экспресс-тестирования на антиген возбудителя новой коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что очень важно соблюдать санитарные меры, проходить тестирования и вакцинироваться всем, кто этого ещё не сделал.
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москва, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Более пяти миллионов москвичей сделали прививку от коронавируса
Более пяти миллионов москвичей сделали прививку от коронавируса с декабря 2020 года