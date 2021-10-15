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В Тамбовской области усилили контроль за масочным режимом
В Тамбовской области усилили контроль за масочным режимом - РИА Новости, 15.10.2021
В Тамбовской области усилили контроль за масочным режимом
Власти Тамбовской области усилили контроль за соблюдением масочного режима из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в пятницу обладминистрация. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:39
2021-10-15T13:39
тамбовская область
здоровье - общество
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ВОРОНЕЖ, 15 окт - РИА Новости. Власти Тамбовской области усилили контроль за соблюдением масочного режима из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в пятницу обладминистрация."В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поручил усилить контроль за исполнением ограничительных мер, призванных не допустить распространение коронавирусной инфекции. Проверки организованы на объектах транспортной инфраструктуры, в торговых центрах и местах массового нахождения граждан", - говорится в сообщении.С начала пандемии в регионе зарегистрировано 45 545 случаев COVID-19, из них 8704 без клинических проявлений. Выздоровели 43 059 пациентов, в том числе 21 178 выписаны из стационара, 21 881 сняты с наблюдения на дому. В стационарах сейчас находятся 1036 человек, из них диагноз "пневмония" у 877 человек. Умерли с начала пандемии 990 пациентов. В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий населения.Население Тамбовской области составляет 994,4 тысячи человек.
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тамбовская область, здоровье - общество
13:39 15.10.2021
 
В Тамбовской области усилили контроль за масочным режимом

В Тамбовской области усилили контроль за масочным режимом из-за роста случаев COVID-19

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажиры городского автобуса в защитных масках
Пассажиры городского автобуса в защитных масках - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВОРОНЕЖ, 15 окт - РИА Новости. Власти Тамбовской области усилили контроль за соблюдением масочного режима из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в пятницу обладминистрация.
"В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поручил усилить контроль за исполнением ограничительных мер, призванных не допустить распространение коронавирусной инфекции. Проверки организованы на объектах транспортной инфраструктуры, в торговых центрах и местах массового нахождения граждан", - говорится в сообщении.
С начала пандемии в регионе зарегистрировано 45 545 случаев COVID-19, из них 8704 без клинических проявлений. Выздоровели 43 059 пациентов, в том числе 21 178 выписаны из стационара, 21 881 сняты с наблюдения на дому. В стационарах сейчас находятся 1036 человек, из них диагноз "пневмония" у 877 человек. Умерли с начала пандемии 990 пациентов. В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий населения.
Население Тамбовской области составляет 994,4 тысячи человек.
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