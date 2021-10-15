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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754673986.html
Названа новая версия происхождения коронавируса
Биолог назвала возможную причину возникновения коронавируса - РИА Новости, 15.10.2021
Названа новая версия происхождения коронавируса
К возникновению SARS-CoV-2 могли привести эксперименты в лабораторных условиях, задачей которых было создание вакцины, способной "перегнать" вирус. Об этом... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T08:54
2021-10-15T08:54
распространение коронавируса
в мире
сша
ухань
китай
воз
коронавирус covid-19
анча баранова
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. К возникновению SARS-CoV-2 могли привести эксперименты в лабораторных условиях, задачей которых было создание вакцины, способной "перегнать" вирус. Об этом заявила вирусолог Анча Баранова в беседе с lenta.ru.Она объяснила, что вакцинам сейчас не нужно "успевать за мутациями", однако такую прививку можно создать. Для этого ученые проводят эксперименты по приобретению функций: вирус заставляют эволюционировать в пробирке, чтобы посмотреть, что получится."Некоторые эксперты считают, что один из таких экспериментов в свое время как раз и закончился появлением SARS-CoV-2", — объяснила она.С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии о том, что новый вирус мог "сбежать" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили учреждение, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об "утечке" вируса или его возможном искусственном происхождении.После проверки ВОЗ опубликовала итоговый доклад о визите в Ухань. В нем утечку из лаборатории назвали "крайне маловероятной". США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность этими выводами, и подчеркнули необходимость проведения другого "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.КНР в свою очередь неоднократно отвергала теории о появлении COVID-19 в уханьской лаборатории. Власти Китая заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.В адрес США также выдвигались обвинения в причастности к искусственному происхождению коронавируса. Так, газета "Жэньминь жибао" ранее опубликовала материал о закрытии секретной военной лаборатории в Форт-Детрике в 2019 году после вспышек пневмонии в близлежащих городах. По информации издания, в этом учреждении хранились материалы, связанные с бактериологическим оружием немецких фашистов и японского "Отряда 731".Также китайские СМИ обратили внимание на заявление Национальных институтов здравоохранения США о том, что COVID-19 мог распространяться на территории страны еще в декабре 2019 года. При этом власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года.
https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754550241.html
https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754377681.html
https://ria.ru/20211012/maski-1754233922.html
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в мире, сша, ухань, китай, воз, коронавирус covid-19, анча баранова
08:54 15.10.2021
 
Биолог назвала возможную причину возникновения коронавируса

Биолог Анча Баранова допустила возникновение COVID-19 из-за экспериментов с вирусом

© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Depositphotos / ralwel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. К возникновению SARS-CoV-2 могли привести эксперименты в лабораторных условиях, задачей которых было создание вакцины, способной "перегнать" вирус. Об этом заявила вирусолог Анча Баранова в беседе с lenta.ru.
Она объяснила, что вакцинам сейчас не нужно "успевать за мутациями", однако такую прививку можно создать. Для этого ученые проводят эксперименты по приобретению функций: вирус заставляют эволюционировать в пробирке, чтобы посмотреть, что получится.
"Некоторые эксперты считают, что один из таких экспериментов в свое время как раз и закончился появлением SARS-CoV-2", — объяснила она.
С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии о том, что новый вирус мог "сбежать" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили учреждение, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об "утечке" вируса или его возможном искусственном происхождении.
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После проверки ВОЗ опубликовала итоговый доклад о визите в Ухань. В нем утечку из лаборатории назвали "крайне маловероятной". США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность этими выводами, и подчеркнули необходимость проведения другого "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.
КНР в свою очередь неоднократно отвергала теории о появлении COVID-19 в уханьской лаборатории. Власти Китая заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
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В адрес США также выдвигались обвинения в причастности к искусственному происхождению коронавируса. Так, газета "Жэньминь жибао" ранее опубликовала материал о закрытии секретной военной лаборатории в Форт-Детрике в 2019 году после вспышек пневмонии в близлежащих городах. По информации издания, в этом учреждении хранились материалы, связанные с бактериологическим оружием немецких фашистов и японского "Отряда 731".
Также китайские СМИ обратили внимание на заявление Национальных институтов здравоохранения США о том, что COVID-19 мог распространяться на территории страны еще в декабре 2019 года. При этом власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года.
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Распространение коронавирусаВ миреСШАУханьКитайВОЗКоронавирус COVID-19Анча Баранова
 
 
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