https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754673986.html

Названа новая версия происхождения коронавируса

Биолог назвала возможную причину возникновения коронавируса - РИА Новости, 15.10.2021

Названа новая версия происхождения коронавируса

К возникновению SARS-CoV-2 могли привести эксперименты в лабораторных условиях, задачей которых было создание вакцины, способной "перегнать" вирус. Об этом... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T08:54

2021-10-15T08:54

2021-10-15T08:54

распространение коронавируса

в мире

сша

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воз

коронавирус covid-19

анча баранова

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. К возникновению SARS-CoV-2 могли привести эксперименты в лабораторных условиях, задачей которых было создание вакцины, способной "перегнать" вирус. Об этом заявила вирусолог Анча Баранова в беседе с lenta.ru.Она объяснила, что вакцинам сейчас не нужно "успевать за мутациями", однако такую прививку можно создать. Для этого ученые проводят эксперименты по приобретению функций: вирус заставляют эволюционировать в пробирке, чтобы посмотреть, что получится."Некоторые эксперты считают, что один из таких экспериментов в свое время как раз и закончился появлением SARS-CoV-2", — объяснила она.С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии о том, что новый вирус мог "сбежать" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили учреждение, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об "утечке" вируса или его возможном искусственном происхождении.После проверки ВОЗ опубликовала итоговый доклад о визите в Ухань. В нем утечку из лаборатории назвали "крайне маловероятной". США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность этими выводами, и подчеркнули необходимость проведения другого "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.КНР в свою очередь неоднократно отвергала теории о появлении COVID-19 в уханьской лаборатории. Власти Китая заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.В адрес США также выдвигались обвинения в причастности к искусственному происхождению коронавируса. Так, газета "Жэньминь жибао" ранее опубликовала материал о закрытии секретной военной лаборатории в Форт-Детрике в 2019 году после вспышек пневмонии в близлежащих городах. По информации издания, в этом учреждении хранились материалы, связанные с бактериологическим оружием немецких фашистов и японского "Отряда 731".Также китайские СМИ обратили внимание на заявление Национальных институтов здравоохранения США о том, что COVID-19 мог распространяться на территории страны еще в декабре 2019 года. При этом власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года.

https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754550241.html

https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754377681.html

https://ria.ru/20211012/maski-1754233922.html

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китай

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в мире, сша, ухань, китай, воз, коронавирус covid-19, анча баранова