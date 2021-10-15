https://ria.ru/20211015/kommunalschiki-1754802756.html
Москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за коммунальщиков
Москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за коммунальщиков - РИА Новости, 15.10.2021
Москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за коммунальщиков
Москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за коммунальщиков, сообщил комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T19:02
2021-10-15T19:02
2021-10-15T19:02
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москва
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за коммунальщиков, сообщил комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.Ранее в Москве задержали группу злоумышленников. Они проникали в квартиры пенсионеров под предлогом необходимости прочистки вентиляционных каналов. За свои услуги мошенники требовали плату в размере от 7,5 до 12 тысяч рублей. После получения денег они имитировали профилактические работы, а затем скрывались, рассказали в материале."Обратите внимание: сотрудники коммунальных служб приходят без предупреждения только в случае аварийной ситуации. Выезды осуществляются только по заявке граждан, время приезда согласовывается", - говорится в сообщении.Также уточняется, что о плановых проверках жителей предупреждают заранее: объявление размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте компании, которая проводит проверку.
https://ria.ru/20210805/kommunalschiki-1744480427.html
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общество, москва, россия
Москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за коммунальщиков
Жителей Москвы предупредили о мошенниках, выдающих себя за коммунальщиков