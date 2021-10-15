https://ria.ru/20211015/kiberpoligon-1754724317.html
"Национальный киберполигон" будет интегрировать частные компании
"Национальный киберполигон" будет интегрировать частные компании - РИА Новости, 15.10.2021
"Национальный киберполигон" будет интегрировать частные компании
Национальный киберполигон будет масштабироваться, к нему смогут подключаться коммерческие компании, обладающие соответствующей инфраструктурой для тренировки... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:11
2021-10-15T13:11
2021-10-15T13:11
экономика
технологии
ростелеком
кибербезопасность
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Национальный киберполигон будет масштабироваться, к нему смогут подключаться коммерческие компании, обладающие соответствующей инфраструктурой для тренировки отражения кибератак, сказал Дмитрий Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера.Компания "Ростелеком-Солар" по поручению Минцифры в настоящее время реализует проект информационной безопасности в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" – "Национальный киберполигон". Киберполигон – это цифровые копии типовых инфраструктур организаций ключевых отраслей, которые позволяют без риска ущерба воспроизводить компьютерные атаки, характерные для конкретного сектора экономики, и отрабатывать меры для их выявления и предотвращения."С 2021 года киберполигон будет расширяться за счет интеграции частных коммерческих киберполигонов в единую национальную инфраструктуру. Первым участником инициативы стал Центр НТИ МЭИ, чей киберполигон ориентирован на отработку навыков противодействия кибератакам в энергетической отрасли", - приводятся слова вице-премьера.Он отметил, что такая интеграция значительно расширит технологические возможности и позволит проводить более масштабные учения в максимально реалистичных условиях, а благодаря объединению сценариев атак и их отражения на единой площадке будет сформирован список угроз, с которыми могут столкнуться российские предприятия. Чернышенко добавил, что такой опыт будет полезен для усиления информационной безопасности отдельных компаний и для расширения общей базы национального киберполигона.Список компаний, которые присоединились к киберполигону, будет пополняться на протяжении всего периода реализации нацпрограммы, а на сегодняшний день "Ростелеком-Солар" ведет переговоры с рядом крупных российских корпораций, уточняет пресс-служба аппарата."Отраслевой сегмент киберполигона включает цифровую версию ИТ-инфраструктуры компании определенного сектора экономики. Это не реальный двойник, а усредненная копия. Интеграция существующих инфраструктур позволит расширить возможности "Национального киберполигона", сделает его более функциональным", - приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры Александра Шойтова.
https://ria.ru/20211013/kiberpodrazdeleniya-1754336220.html
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экономика, технологии, ростелеком, кибербезопасность, дмитрий чернышенко, россия
"Национальный киберполигон" будет интегрировать частные компании
"Национальный киберполигон" будет интегрировать частные компании для отражения кибератак
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
Национальный киберполигон будет масштабироваться, к нему смогут подключаться коммерческие компании, обладающие соответствующей инфраструктурой для тренировки отражения кибератак, сказал Дмитрий Чернышенко
, слова которого привели в аппарате вице-премьера.
Компания "Ростелеком-Солар" по поручению Минцифры в настоящее время реализует проект информационной безопасности в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" – "Национальный киберполигон". Киберполигон – это цифровые копии типовых инфраструктур организаций ключевых отраслей, которые позволяют без риска ущерба воспроизводить компьютерные атаки, характерные для конкретного сектора экономики, и отрабатывать меры для их выявления и предотвращения.
"С 2021 года киберполигон будет расширяться за счет интеграции частных коммерческих киберполигонов в единую национальную инфраструктуру. Первым участником инициативы стал Центр НТИ МЭИ, чей киберполигон ориентирован на отработку навыков противодействия кибератакам в энергетической отрасли", - приводятся слова вице-премьера.
Он отметил, что такая интеграция значительно расширит технологические возможности и позволит проводить более масштабные учения в максимально реалистичных условиях, а благодаря объединению сценариев атак и их отражения на единой площадке будет сформирован список угроз, с которыми могут столкнуться российские предприятия. Чернышенко добавил, что такой опыт будет полезен для усиления информационной безопасности отдельных компаний и для расширения общей базы национального киберполигона.
Список компаний, которые присоединились к киберполигону, будет пополняться на протяжении всего периода реализации нацпрограммы, а на сегодняшний день "Ростелеком
-Солар" ведет переговоры с рядом крупных российских корпораций, уточняет пресс-служба аппарата.
"Отраслевой сегмент киберполигона включает цифровую версию ИТ-инфраструктуры компании определенного сектора экономики. Это не реальный двойник, а усредненная копия. Интеграция существующих инфраструктур позволит расширить возможности "Национального киберполигона", сделает его более функциональным", - приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры Александра Шойтова.