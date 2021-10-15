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Киев втоптали в грязь: Украина думает продаться России за газ

В Раде признали неизбежность капитуляции перед Россией - РИА Новости, 15.10.2021

Киев втоптали в грязь: Украина думает продаться России за газ

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил в эфире телеканала "Первый независимый", что Украину ждет неминуемая капитуляция РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T06:19

2021-10-15T06:19

2021-10-15T10:44

в мире

украина

олег волошин

россия

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил в эфире телеканала "Первый независимый", что Украину ждет неминуемая капитуляция перед Россией.По словам депутата, отказ Киева от конструктивного подхода в переговорах с Москвой может обречь Украину на холодную зиму. Парламентарий напомнил о тяжелой ситуации с энергоносителями в стране, из-за которой у населения могут возникнуть проблемы с отоплением.Поэтому парламентарий подчеркнул необходимость наладить диалог с Россией и призвал украинских националистов не мешать этому процессу.Волошин выразил мнение, что если действующая украинская власть не сможет договориться с Россией, то налаживать отношения с восточным соседом придется их преемникам, которые придут к руководству страной после народных волнений, вызванных усталостью украинцев от тяжелого экономического положения в государстве.

https://ria.ru/20211015/signal-1754664766.html

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в мире, украина, олег волошин, россия