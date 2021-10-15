06:19 15.10.2021 (обновлено: 10:44 15.10.2021)
В Раде признали неизбежность капитуляции перед Россией
Депутат Рады Волошин: капитуляция Украины перед Россией неизбежна
© AP Photo / Efrem LukatskyУстановка венка из красных маков на монумент-скульптуру "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил в эфире телеканала "Первый независимый", что Украину ждет неминуемая капитуляция перед Россией.
"В этой ситуации переговоры по Донбассу — это уже второй вопрос. Естественно, что если мы еще будем артачиться по Донбассу, то какие могут быть льготные поставки газа и угля. <…> Вот они говорили: "Ні капітуляції" (Нет капитуляции. — Прим. ред.). Но она уже неизбежна. Экономически и энергетически капитуляция неизбежна", — заявил Волошин.
Поэтому парламентарий подчеркнул необходимость наладить диалог с Россией и призвал украинских националистов не мешать этому процессу.
"В этих условиях власть должна откинуть этот патриотический пафос и наконец сказать: "Мы без России не просто не можем войну остановить, мы без России не можем обеспечить наличие тепла в квартирах, мы без России не можем обеспечить работу остатков нашей промышленности, мы без России не можем обеспечить наличие электричества в электросетях". <...> Таково сегодня положение России относительно Украины", — отметил депутат.
Волошин выразил мнение, что если действующая украинская власть не сможет договориться с Россией, то налаживать отношения с восточным соседом придется их преемникам, которые придут к руководству страной после народных волнений, вызванных усталостью украинцев от тяжелого экономического положения в государстве.