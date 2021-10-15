https://ria.ru/20211015/izbienie-1754761513.html
Нижегородский СК проверит данные об избиении подростка
Нижегородский СК проверит данные об избиении подростка - РИА Новости, 15.10.2021
Нижегородский СК проверит данные об избиении подростка
Уголовное дело об избиении подростка возбуждено в Балахнинском районе Нижегородской области, а также начата доследственная проверка по размещенной в СМИ... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:01
2021-10-15T16:01
2021-10-15T17:13
происшествия
нижегородская область
балахнинский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт — РИА Новости. Уголовное дело об избиении подростка возбуждено в Балахнинском районе Нижегородской области, а также начата доследственная проверка по размещенной в СМИ информации о сотруднице полиции, попытавшейся "замять" произошедшее, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее на региональном телеканале показали сюжет о 15-летнем школьнике из Балахнинского района, который заступился за 10-летнего мальчика, пожаловавшегося ему на то, что старшеклассники вымогают у него 5 тысяч рублей. В результате сверстники избили заступившегося подростка так, что теперь он не может видеть одним глазом. В сюжете также сообщается о том, что местный инспектор по делам несовершеннолетних, по словам матери пострадавшего подростка, пытается "замять" дело и оказывает давление на школьника, утверждая, что тот преувеличивает произошедшее."Следователем Балахнинского межрайонного следственного отдела СУСК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица в связи с выполнением общественного долга). Также организована доследственная проверка по факту оказания давления со стороны сотрудника полиции по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении регионального СУСК.Кроме того, следователями СК инициирован вопрос перед прокурором об изъятии материалов процессуальной проверки по факту вымогательства денег у малолетнего школьника."Проявив активную гражданскую позицию, несмотря на свой юный возраст, встал на защиту малолетнего ребенка. Нижегородские следователи будут инициировать вопрос о награждении... за проявленную высокую гражданскую ответственность", - подчеркивается в сообщении.Отмечается, что следователи СК окажут заступившемуся подростку материальную помощь, которая ему необходима для лечения.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, руководством главка назначена служебная проверка, в ходе которой будет дана принципиальная оценка действиям сотрудника подразделения по делам несовершеннолетних по реагированию на поступивший к ней сигнал о происшествии в учебном заведении.
https://ria.ru/20211015/izbienie-1754731639.html
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РИА Новости
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происшествия, нижегородская область, балахнинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:01 15.10.2021 (обновлено: 17:13 15.10.2021)
Нижегородский СК проверит данные об избиении подростка
Нижегородский СК проверит информацию об избиении подростка, вступившегося за школьника
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт — РИА Новости.
Уголовное дело об избиении подростка возбуждено в Балахнинском районе Нижегородской области
, а также начата доследственная проверка по размещенной в СМИ информации о сотруднице полиции, попытавшейся "замять" произошедшее, сообщает региональное следственное управление СК
РФ.
Ранее на региональном телеканале показали сюжет о 15-летнем школьнике из Балахнинского района, который заступился за 10-летнего мальчика, пожаловавшегося ему на то, что старшеклассники вымогают у него 5 тысяч рублей. В результате сверстники избили заступившегося подростка так, что теперь он не может видеть одним глазом. В сюжете также сообщается о том, что местный инспектор по делам несовершеннолетних, по словам матери пострадавшего подростка, пытается "замять" дело и оказывает давление на школьника, утверждая, что тот преувеличивает произошедшее.
"Следователем Балахнинского межрайонного следственного отдела СУСК России
по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица в связи с выполнением общественного долга). Также организована доследственная проверка по факту оказания давления со стороны сотрудника полиции по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Кроме того, следователями СК инициирован вопрос перед прокурором об изъятии материалов процессуальной проверки по факту вымогательства денег у малолетнего школьника.
"Проявив активную гражданскую позицию, несмотря на свой юный возраст, встал на защиту малолетнего ребенка. Нижегородские следователи будут инициировать вопрос о награждении... за проявленную высокую гражданскую ответственность", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что следователи СК окажут заступившемуся подростку материальную помощь, которая ему необходима для лечения.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, руководством главка назначена служебная проверка, в ходе которой будет дана принципиальная оценка действиям сотрудника подразделения по делам несовершеннолетних по реагированию на поступивший к ней сигнал о происшествии в учебном заведении.