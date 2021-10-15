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В Тольятти завели дело против подозреваемого в избиении пятилетнего ребенка
В Тольятти завели дело против подозреваемого в избиении пятилетнего ребенка - РИА Новости, 15.10.2021
В Тольятти завели дело против подозреваемого в избиении пятилетнего ребенка
Следователи завели уголовное дело в отношении жителя Тольятти, избивавшего пятилетнего сына сожительницы, а также против матери мальчика, которая не занималась... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:48
2021-10-15T13:48
происшествия
тольятти
самарская область
россия
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САМАРА, 15 окт – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело в отношении жителя Тольятти, избивавшего пятилетнего сына сожительницы, а также против матери мальчика, которая не занималась его воспитанием, сообщает СУСК по Самарской области.По версии следствия, в августе подозреваемый систематически избивал мальчика. Согласно заключению экспертизы, у ребенка на теле зафиксированы многочисленные ссадины и кровоподтеки."Возбуждено уголовное дело в отношении сожителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.Также следователи возбудили в отношении матери мальчика уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ, максимальная санкция – три года лишения свободы).По версии следствия, с октября 2020 года по август 2021 года подозреваемая периодически не жила дома, оставляя сына либо с сожителем, либо одного в квартире без присмотра. По данным СУСК, женщина не кормила ребенка, не обеспечивала получение им необходимой медицинской помощи. В ходе осмотра места происшествия следователи выяснили, что ребенок проживал в антисанитарных условиях, у него не было места для сна и предметов для полноценного развития.Отмечается, что сейчас органы опеки принимают меры по лишению подозреваемой родительских прав.
https://ria.ru/20211011/izbienie-1754025274.html
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происшествия, тольятти, самарская область, россия
13:48 15.10.2021
 
В Тольятти завели дело против подозреваемого в избиении пятилетнего ребенка

В Тольятти завели дело против подозреваемого в избиении пятилетнего сына сожительницы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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САМАРА, 15 окт – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело в отношении жителя Тольятти, избивавшего пятилетнего сына сожительницы, а также против матери мальчика, которая не занималась его воспитанием, сообщает СУСК по Самарской области.
По версии следствия, в августе подозреваемый систематически избивал мальчика. Согласно заключению экспертизы, у ребенка на теле зафиксированы многочисленные ссадины и кровоподтеки.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении сожителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.
Также следователи возбудили в отношении матери мальчика уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ, максимальная санкция – три года лишения свободы).
По версии следствия, с октября 2020 года по август 2021 года подозреваемая периодически не жила дома, оставляя сына либо с сожителем, либо одного в квартире без присмотра. По данным СУСК, женщина не кормила ребенка, не обеспечивала получение им необходимой медицинской помощи. В ходе осмотра места происшествия следователи выяснили, что ребенок проживал в антисанитарных условиях, у него не было места для сна и предметов для полноценного развития.
Отмечается, что сейчас органы опеки принимают меры по лишению подозреваемой родительских прав.
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