https://ria.ru/20211015/izbienie-1754731639.html

В Тольятти завели дело против подозреваемого в избиении пятилетнего ребенка

В Тольятти завели дело против подозреваемого в избиении пятилетнего ребенка - РИА Новости, 15.10.2021

В Тольятти завели дело против подозреваемого в избиении пятилетнего ребенка

Следователи завели уголовное дело в отношении жителя Тольятти, избивавшего пятилетнего сына сожительницы, а также против матери мальчика, которая не занималась... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T13:48

2021-10-15T13:48

2021-10-15T13:48

происшествия

тольятти

самарская область

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САМАРА, 15 окт – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело в отношении жителя Тольятти, избивавшего пятилетнего сына сожительницы, а также против матери мальчика, которая не занималась его воспитанием, сообщает СУСК по Самарской области.По версии следствия, в августе подозреваемый систематически избивал мальчика. Согласно заключению экспертизы, у ребенка на теле зафиксированы многочисленные ссадины и кровоподтеки."Возбуждено уголовное дело в отношении сожителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.Также следователи возбудили в отношении матери мальчика уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ, максимальная санкция – три года лишения свободы).По версии следствия, с октября 2020 года по август 2021 года подозреваемая периодически не жила дома, оставляя сына либо с сожителем, либо одного в квартире без присмотра. По данным СУСК, женщина не кормила ребенка, не обеспечивала получение им необходимой медицинской помощи. В ходе осмотра места происшествия следователи выяснили, что ребенок проживал в антисанитарных условиях, у него не было места для сна и предметов для полноценного развития.Отмечается, что сейчас органы опеки принимают меры по лишению подозреваемой родительских прав.

https://ria.ru/20211011/izbienie-1754025274.html

https://ria.ru/20211008/izbienie-1753665367.html

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россия

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происшествия, тольятти, самарская область, россия