https://ria.ru/20211015/ivanishin-1754740791.html

Нашедший трещину в МКС Иванишин покидает отряд космонавтов

Нашедший трещину в МКС Иванишин покидает отряд космонавтов - РИА Новости, 15.10.2021

Нашедший трещину в МКС Иванишин покидает отряд космонавтов

Анатолий Иванишин, совершивший три полета на Международную космическую станцию и с помощью чаинок обнаруживший в ней трещину, покидает российский отряд... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T14:27

2021-10-15T14:27

2021-10-15T14:27

анатолий иванишин

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

центр подготовки космонавтов

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Анатолий Иванишин, совершивший три полета на Международную космическую станцию и с помощью чаинок обнаруживший в ней трещину, покидает российский отряд космонавтов, сообщает "Роскосмос"."Сегодня последний рабочий день Анатолия Иванишина в Центре подготовки космонавтов. Космонавт прекратил трудовое соглашение с ЦПК в связи с тем, что планирует большую часть своего времени посвятить научной деятельности. Мы желаем Анатолию успехов в его новой деятельности!" - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок нашли трещину длиной 4,5 миллиметра в промежуточной камере модуля "Звезда". В марте 2021 года экипаж заделал ее. В "Роскосмосе" РИА Новости сообщили, что эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях. При этом люк в отсек, в котором обнаружена утечка, преимущественно закрыт и в нем поддерживается давление воздуха на уровне 150-200 миллиметров ртутного столба.Иванишина зачислили в отряд космонавтов в 2003 году. До этого он был военным летчиком, летал на самолетах МиГ-29 и Су-27. Космонавт в период с 2011 по 2020 год три раза побывал на МКС, был командиром первого корабля новой серии "Союз МС" (второй полет с июля по октябрь 2016 года). Всего провел в космосе 476 суток.

https://ria.ru/20210122/utechka-1594131154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий иванишин, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов