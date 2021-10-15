https://ria.ru/20211015/italiya-1754684515.html

В Италии ввели обязательные COVID-сертификаты для доступа на рабочие места

В Италии ввели обязательные COVID-сертификаты для доступа на рабочие места - РИА Новости, 15.10.2021

В Италии ввели обязательные COVID-сертификаты для доступа на рабочие места

В Италии с пятницы вступило в силу решение правительства об обязательном предъявлении так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов) для доступа на... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:17

2021-10-15T10:17

2021-10-15T10:17

распространение коронавируса

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италия

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РИМ, 15 окт – РИА Новости. В Италии с пятницы вступило в силу решение правительства об обязательном предъявлении так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов) для доступа на рабочее место на производстве и в офисах, причем как в государственном, так и в частном секторе экономики.Совмин Италии одобрил такое решение ровно месяц назад для того, чтобы придать новый импульс кампании по массовой вакцинации населения и добиться, чтобы 90% всех итальянцев возрасте старше 12 лет привились от коронавируса. Согласно данным минздрава, по состоянию на утро пятницы на Апеннинах полностью завершили процесс иммунизации 80,8% граждан, причем хотя бы одну дозу вакцины уже получили свыше 85%. В этом смысле расчет властей оправдался: с 16 сентября в стране было распределено на 560 тысяч первых доз вакцин больше, чем это ожидалось.Тем не менее кампания по вакцинации продемонстрировала, что в Италии существует значительное количество граждан, которые по тем или иным причинам категорически не хотят вакцинироваться. По оценке авторитетного Фонда Gimbe, который специализируется на медицинской проблематике, в Италии в настоящее время официально насчитывается 3,8 миллиона трудящихся, которые не привиты от COVID-19. В их числе - 350 тысяч работников автомобильного транспорта, 250 тысяч государственных служащих, 60 тысяч сотрудников правоохранительных органов, в том числе, 18 тысяч полицейских.С сегодняшнего дня все эти люди рискуют не попасть на свои рабочие места. Согласно решению правительства, за приход на работу без green pass им грозит штраф в размере от 600 до 1500 евро. Тем же, кто не явится на рабочее место, будет засчитан прогул, хотя увольнять с работы их не будут. Единственным выходом для этой категории трудящихся остается получение сертификата после проведения теста на COVID-19. Однако в этом случае таким работникам придется проводить это платное исследование каждые 48 часов.В сложившейся ситуации представители некоторых политических партий предложили правительству пойти на компромисс, чтобы избежать повышения социальной напряженности, уже существующей в Италии из-за проблемы green pass. Так, основатель "Движения 5 звезд" Беппе Грилло предложил делать тесты на коронавирус для всех трудящихся бесплатно. Однако министр труда Андреа Орландо категорически отказался пойти на такой шаг, который явно противоречит правительственной политике в области вакцинации.Столь жесткая позиция властей вызвала резко негативную реакцию прежде всего со стороны транспортников и портовых рабочих. Застрельщиками здесь выступили докеры Триеста, которые объявили в четверг бессрочную забастовку в знак протеста против green pass. По данным профсоюзов, из 950 рабочих этого крупного порта на северо-востоке Италии около 40% не вакцинированы. По свидетельству новостного телеканала RaiNews24, с утра пятницы докеры прекратили работу, несмотря на то, что что власти поспешили объявить эту забастовку незаконной.Серьезные проблемы ожидаются в пятницу на автомобильном транспорте Италии. Так, многие дальнобойщики либо не вакцинированы, либо привиты препаратами, которые до сих пор не признаны в ЕС. В крупных городах страны, прежде всего в Риме, Милане, Неаполе и Турине, ожидаются перебои в движении общественного транспорта и опоздания в доставке различных товаров, в том числе, пищевых продуктов в магазины и рестораны.Наконец, серьезную озабоченность властей вызывают возможные протестные акции противников вакцинации, которые ожидаются в пятницу и ближайшие дни по всей Италии. После манифестации 9 октября в Риме, которая из-за провокационных действий неофашистов и экстремистов переросла в беспорядки, итальянские правоохранительные органы приведены в повышенную готовность, однако гарантий, что беспорядки не повторятся, никто сегодня дать не может."Напряженность может вырасти, но цель близка", - так озаглавлена в пятницу передовица миланской газеты Corriere della Sera. "Это нормально, что напряженность растет. Важно отвечать на нее без идеологии и религиозных войн, а наоборот, с максимальным прагматизмом. Раздувать огонь безответственно… Лучше иметь в виду конечную цель - преодолеть последнюю милю и дойти до рубежа в 90% вакцинированных, пытаясь развязать узлы, возникающие на этом последнем отрезке пути", - указывает авторитетное издание.

https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741563705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, италия, коронавирус covid-19