https://ria.ru/20211015/investtsii-1754660674.html
Граждан предупредили об опасностях при инвестициях в евро
Граждан предупредили об опасностях при инвестициях в евро - РИА Новости, 15.10.2021
Граждан предупредили об опасностях при инвестициях в евро
ЕЦБ, в отличие от ФРС и нескольких других центральных банков проводит очень мягкую денежно-кредитную политику, что способствует ослаблению курса евро по... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T02:15
2021-10-15T02:15
2021-10-15T09:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
федеральная резервная система сша
ецб
россия
анна зайцева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582611856_0:248:3198:2047_1920x0_80_0_0_092e901380f5e4eb60ad12ffebc22d63.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. ЕЦБ, в отличие от ФРС и нескольких других центральных банков проводит очень мягкую денежно-кредитную политику, что способствует ослаблению курса евро по отношению к большинству крупных валют, рассказала агентству "Прайм" рассказал аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.Она отметила, что такая политика ЕЦБ будет значимым риском для экономики еврозоны на фоне энергетического кризиса.При этом, сам фактор кризиса не оказывает серьезного влияния на валюту, считает эксперт."Целевой диапазон по курсу EUR/USD на четвертый квартал составляет 1,1500-1,1700, а на 12 месяцев вперед —1,1450-1,1650", — заключила аналитик.
https://ria.ru/20211014/nabiullina-1754644280.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582611856_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_191eed76c89892218c2ce647f98ada7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рубль, доллар, федеральная резервная система сша, ецб, россия, анна зайцева
02:15 15.10.2021 (обновлено: 09:42 15.10.2021)
Граждан предупредили об опасностях при инвестициях в евро
Аналитик Зайцева: мягкая политика ЕЦБ представляет риск для инвестиций в евро