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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211015/investtsii-1754660674.html
Граждан предупредили об опасностях при инвестициях в евро
Граждан предупредили об опасностях при инвестициях в евро - РИА Новости, 15.10.2021
Граждан предупредили об опасностях при инвестициях в евро
ЕЦБ, в отличие от ФРС и нескольких других центральных банков проводит очень мягкую денежно-кредитную политику, что способствует ослаблению курса евро по... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T02:15
2021-10-15T09:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
федеральная резервная система сша
ецб
россия
анна зайцева
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. ЕЦБ, в отличие от ФРС и нескольких других центральных банков проводит очень мягкую денежно-кредитную политику, что способствует ослаблению курса евро по отношению к большинству крупных валют, рассказала агентству "Прайм" рассказал аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.Она отметила, что такая политика ЕЦБ будет значимым риском для экономики еврозоны на фоне энергетического кризиса.При этом, сам фактор кризиса не оказывает серьезного влияния на валюту, считает эксперт."Целевой диапазон по курсу EUR/USD на четвертый квартал составляет 1,1500-1,1700, а на 12 месяцев вперед —1,1450-1,1650", — заключила аналитик.
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экономика, рубль, доллар, федеральная резервная система сша, ецб, россия, анна зайцева
02:15 15.10.2021 (обновлено: 09:42 15.10.2021)
 
Граждан предупредили об опасностях при инвестициях в евро

Аналитик Зайцева: мягкая политика ЕЦБ представляет риск для инвестиций в евро

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. ЕЦБ, в отличие от ФРС и нескольких других центральных банков проводит очень мягкую денежно-кредитную политику, что способствует ослаблению курса евро по отношению к большинству крупных валют, рассказала агентству "Прайм" рассказал аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.
Она отметила, что такая политика ЕЦБ будет значимым риском для экономики еврозоны на фоне энергетического кризиса.
"Что касается энергетического кризиса, то, безусловно, это является значимым риском для экономики еврозоны", — пояснила собеседница агентства.
При этом, сам фактор кризиса не оказывает серьезного влияния на валюту, считает эксперт.
"Целевой диапазон по курсу EUR/USD на четвертый квартал составляет 1,1500-1,1700, а на 12 месяцев вперед —1,1450-1,1650", — заключила аналитик.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларФедеральная резервная система СШАЕЦБРоссияАнна Зайцева
 
 
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