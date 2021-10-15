https://ria.ru/20211015/investtsii-1754660674.html

Граждан предупредили об опасностях при инвестициях в евро

Граждан предупредили об опасностях при инвестициях в евро - РИА Новости, 15.10.2021

Граждан предупредили об опасностях при инвестициях в евро

ЕЦБ, в отличие от ФРС и нескольких других центральных банков проводит очень мягкую денежно-кредитную политику, что способствует ослаблению курса евро по... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T02:15

2021-10-15T02:15

2021-10-15T09:42

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

доллар

федеральная резервная система сша

ецб

россия

анна зайцева

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. ЕЦБ, в отличие от ФРС и нескольких других центральных банков проводит очень мягкую денежно-кредитную политику, что способствует ослаблению курса евро по отношению к большинству крупных валют, рассказала агентству "Прайм" рассказал аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.Она отметила, что такая политика ЕЦБ будет значимым риском для экономики еврозоны на фоне энергетического кризиса.При этом, сам фактор кризиса не оказывает серьезного влияния на валюту, считает эксперт."Целевой диапазон по курсу EUR/USD на четвертый квартал составляет 1,1500-1,1700, а на 12 месяцев вперед —1,1450-1,1650", — заключила аналитик.

https://ria.ru/20211014/nabiullina-1754644280.html

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экономика, рубль, доллар, федеральная резервная система сша, ецб, россия, анна зайцева