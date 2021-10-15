https://ria.ru/20211015/gazosnabzhenie-1754751725.html

На юго-западе Москвы 11 домам дадут газоснабжение по резервной схеме

На юго-западе Москвы 11 домам дадут газоснабжение по резервной схеме - РИА Новости, 15.10.2021

На юго-западе Москвы 11 домам дадут газоснабжение по резервной схеме

После возгорания на юго-западе Москвы 11 домов будут обеспечены газоснабжением по резервной схеме, сообщил комплекс городского хозяйства столицы в своём... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:17

2021-10-15T15:17

2021-10-15T15:17

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происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. После возгорания на юго-западе Москвы 11 домов будут обеспечены газоснабжением по резервной схеме, сообщил комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале.Ранее стало известно о возгорании газовой подстанции на улице Грина. От огня загорелись два припаркованных рядом автомобиля. В МЧС РИА Новости сообщили, что возгорание ликвидировано."Для ликвидации возгорания на ГРП "Виллар" на улице Грина в районе Северное Бутово была прекращена подача газа по подводящим газопроводам к 11 домам. В настоящее время ведутся работы по переводу домов на резервную схему газоснабжения. Это может занять до 5 часов", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20211015/pozhar-1754719018.html

москва

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)