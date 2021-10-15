https://ria.ru/20211015/gazifikatsiya-1754763927.html

Более двух с половиной тысяч домов газифицируют в Мордовии за два года

Более двух с половиной тысяч домов газифицируют в Мордовии за два года - РИА Новости, 15.10.2021

Более двух с половиной тысяч домов газифицируют в Мордовии за два года

Свыше 2500 домов предстоит догазифицировать в Мордовии за два года, заявил глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T16:15

2021-10-15T16:15

2021-10-15T16:15

республика мордовия

экономика

природный газ

владимир путин

газпром

республика мордовия

артем здунов

жкх

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт - РИА Новости. Свыше 2500 домов предстоит догазифицировать в Мордовии за два года, заявил глава республики Артем Здунов.Вопросы догазификации региона, а также развития рынка газомоторного топлива обсудили в пятницу в правительстве Мордовии на совещании по реализации договоренностей, достигнутых в ходе работы делегации республики на площадке Х Петербургского международного газового форума."Одно из важных решений, принятых на форуме, - догазификация на территории региона свыше 2,5 тысячи домовладений. Всего в Мордовии таких домов порядка 4 тысяч. Решение президента РФ Владимира Путина даст серьезный импульс и поддержку для развития сельских территорий, что так важно для аграрной республики Мордовия", - цитирует пресс-служба главы республики слова Здунова.По его словам, на начальном этапе, когда проводился анализ предстоящего объема работ, предстояло подключить около 300 домовладений в 2021 году, остальные – в 2022."Сейчас принято решение о максимальном содействии всем, кто подал заявку. На подключение к газоснабжению своих домовладений в текущем году заявились порядка 850 человек. Основная проблема в том, что у многих людей нет документов на дом. Мной дано поручение главам муниципальных образований - максимально помогать гражданам в оформлении прав на владение, сделать это в ускоренные сроки. Поставлена задача подключить не менее 500 домов до конца года в 100 населенных пунктах", - подчеркнул глава Мордовии.Отмечается, что в ходе рабочих встреч, проведенных на газовом форуме, было принято решение о газификации Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря. "Задача поставлена, сейчас готовится проектно-сметная документация. Это наша святыня, место паломничества. Мы должны подвести туда газ, каким бы сложным этот вопрос ни был. В ближайшее время мы этим займемся", - сказал глава Мордовии."Мы будем развивать газозаправочные станции и всю необходимую инфраструктуру. Правительство в короткие сроки проработает вопросы субсидирования затрат тем, кто будет переходить на метан. Прежде всего, это общественный транспорт, коммунальная инфраструктура, сельское хозяйство. Это дешевле по сравнению с дизельным топливом. Кроме того, в этой связи регион ждут большие вложения и новые рабочие места", - рассказал Здунов.Кроме того, на площадке X Петербургского газового форума было подписано соглашение между правительством Мордовии и ООО "Газпром газомоторное топливо" о расширении использования природного газа в качестве топлива.

https://ria.ru/20210707/mordoviya-1740300787.html

https://ria.ru/20210930/mordoviya-1752542228.html

https://ria.ru/20211013/promyshlennost-1754387407.html

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экономика, природный газ, владимир путин, газпром, республика мордовия, артем здунов, жкх, россия