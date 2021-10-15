В Киеве назвали заявления о росте транзита газа через Украину манипуляциями
Макогон назвал заявления о росте транзита газа через Украину в 2021 году манипуляциями
КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон назвал заявления руководства РФ об увеличении транзита газа через Украину в 2021 году манипуляциями: "Газпром" трижды уменьшал транзит в этом году.
Президент России Владимир Путин, выступая в среду на пленарном заседании РЭН, сообщил, что Россия увеличивает транзит газа через ГТС Украины, в этом году рост сверх контрактных обязательств составит примерно 10%. Больше же, по его словам, увеличивать прокачку опасно, так как десятилетиями не ремонтировавшаяся ГТС этого не выдержит и Европа совсем лишится этого маршрута поставок.
"Газпром" трижды уменьшал транзит Украины в 2021 году. 1 января 2020 года с 186 миллионов кубометров в сутки до 124 миллионов кубометров, с 1 сентября снизил до 109 миллионов кубометров, а 1 октября, после начала поставок газа в Венгрию через Турецкий и Болгарский потоки - до 86 миллионов кубометров, хотя платит за 109 миллионов кубометров... Заявления руководства РФ об увеличении транзита через Украину в 2021 году имеют манипулятивный характер", - написал Макогон на своей странице в Facebook пятницу.
По его словам, сейчас физически транспортируется значительно меньше газа, чем по контракту. "Такое поведение "Газпрома" заслуживает особого внимания Европы, потому что несмотря на значительную нехватку газа в ЕС и максимальные цены, "Газпром" даже не использует те мощности, которые уже оплачены. Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы газа, что превышают мощность "Северного потока — 2", - добавил Макогон.
По данным на сайте "Оператора ГТС", Украина в январе-сентябре 2021 года обеспечила транзит в ЕС 32,7 миллиарда кубометров газа, что на 17,2% меньше аналогичного периода прошлого года.