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Цены на газ в Европе растут на открытии торгов
Цены на газ в Европе растут на открытии торгов - РИА Новости, 15.10.2021
Цены на газ в Европе растут на открытии торгов
Цены на газ в Европе открыли торги небольшим ростом, следует из данных биржи ICE Futures. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:27
2021-10-15T12:01
экономика
природный газ
энергетика
европа
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Цены на газ в Европе открыли торги небольшим ростом, следует из данных биржи ICE Futures.Так, ближайшие фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) стартовали с 1247,4 доллара за тысячу кубометров и к 09:24 подросли до 1249,8 доллара. Это на два процента выше расчетной цены предыдущего дня.Накануне торги закрылись на уровне чуть выше 1210 долларов, расчетная цена составила 1225,5 доллара за тысячу кубов.В последние месяцы газовый рынок Европы переживает значительные колебания. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне.Эксперты объясняют эту ситуацию несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://radiosputnik.ria.ru/20211013/gaz-1754414572.html
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экономика, природный газ, энергетика, европа
10:27 15.10.2021 (обновлено: 12:01 15.10.2021)
 
Цены на газ в Европе растут на открытии торгов

Цены на газ в Европе незначительно растут в начале торгового дня

© AFP 2021 / Jean-Christophe VerhaegenКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© AFP 2021 / Jean-Christophe Verhaegen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Цены на газ в Европе открыли торги небольшим ростом, следует из данных биржи ICE Futures.
Так, ближайшие фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) стартовали с 1247,4 доллара за тысячу кубометров и к 09:24 подросли до 1249,8 доллара. Это на два процента выше расчетной цены предыдущего дня.
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"Они действовали против себя". Эксперт о ситуации на рынке газа в Европе
Накануне торги закрылись на уровне чуть выше 1210 долларов, расчетная цена составила 1225,5 доллара за тысячу кубов.
В последние месяцы газовый рынок Европы переживает значительные колебания. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне.
Эксперты объясняют эту ситуацию несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
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ЭкономикаПриродный газэнергетикаЕвропа
 
 
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