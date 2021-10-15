https://ria.ru/20211015/gaz-1754671970.html

Новак объяснил высокие цены на газ в Европе

Новак объяснил высокие цены на газ в Европе - РИА Новости, 15.10.2021

Новак объяснил высокие цены на газ в Европе

Скачок цен на газ в Европе связан не с дефицитом предложения, а с низким уровнем заполненности хранилищ, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Business РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T08:12

2021-10-15T08:12

2021-10-15T10:34

экономика

европа

александр новак

газпром

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Скачок цен на газ в Европе связан не с дефицитом предложения, а с низким уровнем заполненности хранилищ, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели."На сегодняшний день рынок европейский обеспечен газом в полном объеме, потому что поставки импорта в целом плюс собственная добыча обеспечивают внутреннее потребление европейского рынка. При этом даже частично газ закачивается в подземные хранилища газа, то есть никакого дефицита газа нет", — сказал он.Тем не менее, по словам вице-премьера, есть проблема, связанная с тем, что в последние пять лет заполненность хранилищ остается на минимальном уровне — примерно 74 процента, тогда как обычно он выше — 85-90 процентов.Он подчеркнул, что "Газпром" нарастит производственные мощности, если европейские партнеры увеличат объем долгосрочных контрактов. Но, добавил вице-премьер, производственные мощности нельзя увеличить "по мановению волшебной палочки" — для этого необходимы инвестиции.Все обязательства по действующим контрактам "Газпром" полностью выполняет, и это подтверждают и европейские партнеры, отметил Новак. Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими. Эксперты объясняют эту ситуацию несколькими факторами: помимо низкого уровня заполненности ПХГ, это ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 13 по 15 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211014/bum-1754477538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, европа, александр новак, газпром, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021