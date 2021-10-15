08:12 15.10.2021 (обновлено: 10:34 15.10.2021)
Новак объяснил высокие цены на газ в Европе
Новак объяснил высокие цены на газ в Европе низким уровнем заполненности хранилищ
© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
© AP Photo / Petr David Josek
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Скачок цен на газ в Европе связан не с дефицитом предложения, а с низким уровнем заполненности хранилищ, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели.
"На сегодняшний день рынок европейский обеспечен газом в полном объеме, потому что поставки импорта в целом плюс собственная добыча обеспечивают внутреннее потребление европейского рынка. При этом даже частично газ закачивается в подземные хранилища газа, то есть никакого дефицита газа нет", — сказал он.
Тем не менее, по словам вице-премьера, есть проблема, связанная с тем, что в последние пять лет заполненность хранилищ остается на минимальном уровне — примерно 74 процента, тогда как обычно он выше — 85-90 процентов.
"Это, конечно, вызывает у участников рынка опасения, есть риски, в результате, как обычно, на рынке реагируют, возрастают цены", — считает Новак.
Он подчеркнул, что "Газпром" нарастит производственные мощности, если европейские партнеры увеличат объем долгосрочных контрактов. Но, добавил вице-премьер, производственные мощности нельзя увеличить "по мановению волшебной палочки" — для этого необходимы инвестиции.
Все обязательства по действующим контрактам "Газпром" полностью выполняет, и это подтверждают и европейские партнеры, отметил Новак.
Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими. Эксперты объясняют эту ситуацию несколькими факторами: помимо низкого уровня заполненности ПХГ, это ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 13 по 15 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Вчера, 08:00В Европе тепло только тем, кто слушал Путина