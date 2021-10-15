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ПЛАС-Форум "Финтех без границ. Цифровая Евразия" пройдет в Алматы

ПЛАС-Форум "Финтех без границ. Цифровая Евразия" пройдет в Алматы - РИА Новости, 15.10.2021

ПЛАС-Форум "Финтех без границ. Цифровая Евразия" пройдет в Алматы

Медиахолдинг ПЛАС 27-28 октября 2021 года проводит 2-й Международный ПЛАС-Форум "Финтех без границ. Цифровая Евразия" (0+) в Казахстане, в городе Алматы. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T16:52

2021-10-15T16:52

2021-10-15T16:52

пресс-релизы

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МОСКВА, 15 окт - Медиахолдинг ПЛАС. Медиахолдинг ПЛАС 27-28 октября 2021 года проводит 2-й Международный ПЛАС-Форум "Финтех без границ. Цифровая Евразия" (0+) в Казахстане, в городе Алматы.Объединяя финтех, банки и ритейл, ПЛАС-Форум "Финтех без границ. Цифровая Евразия" неизменно вызывает огромный интерес у профессионалов банковского сектора, платежной индустрии, финансового рынка и онлайн/офлайн ритейла.Участники Форума обсудят такие актуальные темы, как дальнейшая смена приоритетов в платежной индустрии, проекты цифровых валют центральных банков (CBDC), трансформация банковского бизнеса, новые бизнес-модели эквайринга, экономика экосистем, удаленная идентификация, лучшие практики банковской розницы, взаимодействие банкинга и торгового ритейла и многие другие.Площадка Форума станет идеальным местом для поиска новых клиентов и развития отношений с существующими, для поддержания и развития брендов компаний, приобретения новых бизнес-контактов с представителями банковской индустрии, компаниями-вендорами, с экспертами и регуляторами рынка.ПЛАС-Форум соберет топ-менеджеров Kaspi.kz, Halyk Bank, Сбербанк Казахстан, Отбасы Банк, Тинькофф, ForteMarket, Альфа-банк Казахстан, Банк Фридом Финанс Казахстан, OZON, Bank Respublika, Евразийский Банк Развития, Satu.kz и многих других.Параллельно с конференцией традиционно будет проходить выставка оборудования, технологий и бизнес-решений, где можно напрямую ознакомиться с инновационными технологиями и разработками ведущих мировых компаний и с опытом их использования различными финансовыми институтами.Подробная информация, программа и регистрация на ФорумПо всем интересующим вопросам, обращайтесь по электронному адресу.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы