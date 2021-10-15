Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/forum-1754771804.html
ПЛАС-Форум "Финтех без границ. Цифровая Евразия" пройдет в Алматы
ПЛАС-Форум "Финтех без границ. Цифровая Евразия" пройдет в Алматы - РИА Новости, 15.10.2021
ПЛАС-Форум "Финтех без границ. Цифровая Евразия" пройдет в Алматы
Медиахолдинг ПЛАС 27-28 октября 2021 года проводит 2-й Международный ПЛАС-Форум "Финтех без границ. Цифровая Евразия" (0+) в Казахстане, в городе Алматы. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:52
2021-10-15T16:52
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754772002_0:0:1079:607_1920x0_80_0_0_4dee8783fc3e595b7fe2ba2b60ee8746.jpg
МОСКВА, 15 окт - Медиахолдинг ПЛАС. Медиахолдинг ПЛАС 27-28 октября 2021 года проводит 2-й Международный ПЛАС-Форум "Финтех без границ. Цифровая Евразия" (0+) в Казахстане, в городе Алматы.Объединяя финтех, банки и ритейл, ПЛАС-Форум "Финтех без границ. Цифровая Евразия" неизменно вызывает огромный интерес у профессионалов банковского сектора, платежной индустрии, финансового рынка и онлайн/офлайн ритейла.Участники Форума обсудят такие актуальные темы, как дальнейшая смена приоритетов в платежной индустрии, проекты цифровых валют центральных банков (CBDC), трансформация банковского бизнеса, новые бизнес-модели эквайринга, экономика экосистем, удаленная идентификация, лучшие практики банковской розницы, взаимодействие банкинга и торгового ритейла и многие другие.Площадка Форума станет идеальным местом для поиска новых клиентов и развития отношений с существующими, для поддержания и развития брендов компаний, приобретения новых бизнес-контактов с представителями банковской индустрии, компаниями-вендорами, с экспертами и регуляторами рынка.ПЛАС-Форум соберет топ-менеджеров Kaspi.kz, Halyk Bank, Сбербанк Казахстан, Отбасы Банк, Тинькофф, ForteMarket, Альфа-банк Казахстан, Банк Фридом Финанс Казахстан, OZON, Bank Respublika, Евразийский Банк Развития, Satu.kz и многих других.Параллельно с конференцией традиционно будет проходить выставка оборудования, технологий и бизнес-решений, где можно напрямую ознакомиться с инновационными технологиями и разработками ведущих мировых компаний и с опытом их использования различными финансовыми институтами.Подробная информация, программа и регистрация на ФорумПо всем интересующим вопросам, обращайтесь по электронному адресу.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754772002_233:0:1042:607_1920x0_80_0_0_b15f7d5f6c7ce166057969680b3afdf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы
16:52 15.10.2021
 

ПЛАС-Форум "Финтех без границ. Цифровая Евразия" пройдет в Алматы

© Медиахолдинг ПЛАСПЛАС-Форум "Финтех без границ. Цифровая Евразия" пройдет в Алматы
ПЛАС-Форум Финтех без границ. Цифровая Евразия пройдет в Алматы
© Медиахолдинг ПЛАС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - Медиахолдинг ПЛАС. Медиахолдинг ПЛАС 27-28 октября 2021 года проводит 2-й Международный ПЛАС-Форум "Финтех без границ. Цифровая Евразия" (0+) в Казахстане, в городе Алматы.
Объединяя финтех, банки и ритейл, ПЛАС-Форум "Финтех без границ. Цифровая Евразия" неизменно вызывает огромный интерес у профессионалов банковского сектора, платежной индустрии, финансового рынка и онлайн/офлайн ритейла.
Участники Форума обсудят такие актуальные темы, как дальнейшая смена приоритетов в платежной индустрии, проекты цифровых валют центральных банков (CBDC), трансформация банковского бизнеса, новые бизнес-модели эквайринга, экономика экосистем, удаленная идентификация, лучшие практики банковской розницы, взаимодействие банкинга и торгового ритейла и многие другие.
Площадка Форума станет идеальным местом для поиска новых клиентов и развития отношений с существующими, для поддержания и развития брендов компаний, приобретения новых бизнес-контактов с представителями банковской индустрии, компаниями-вендорами, с экспертами и регуляторами рынка.
ПЛАС-Форум соберет топ-менеджеров Kaspi.kz, Halyk Bank, Сбербанк Казахстан, Отбасы Банк, Тинькофф, ForteMarket, Альфа-банк Казахстан, Банк Фридом Финанс Казахстан, OZON, Bank Respublika, Евразийский Банк Развития, Satu.kz и многих других.
Параллельно с конференцией традиционно будет проходить выставка оборудования, технологий и бизнес-решений, где можно напрямую ознакомиться с инновационными технологиями и разработками ведущих мировых компаний и с опытом их использования различными финансовыми институтами.
Подробная информация, программа и регистрация на Форум
По всем интересующим вопросам, обращайтесь по электронному адресу.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
00:33ВМС США прокомментировали инцидент с эсминцем в Японском море
Лента новостейМолния