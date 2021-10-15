https://ria.ru/20211015/forum-1754760526.html

На РЭН-2021 презентовали сценарий месяца Года науки и технологий

На РЭН-2021 презентовали сценарий месяца Года науки и технологий - РИА Новости, 15.10.2021

На РЭН-2021 презентовали сценарий месяца Года науки и технологий

В рамках Молодежного дня форума "Российская энергетическая неделя" состоялась презентация сценария октября – тематического месяца Года науки и технологий,... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:57

2021-10-15T15:57

2021-10-15T15:57

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754758990_0:72:3056:1790_1920x0_80_0_0_9006582d280dd47ce56add49b62805b0.jpg

МОСКВА, 15 окт – Пресс-служба Фонда Росконгресс. В рамках Молодежного дня форума "Российская энергетическая неделя" состоялась презентация сценария октября – тематического месяца Года науки и технологий, посвященного "Энергетике будущего".Ведущие телеканала "Россия 24" Александра Суворова и Павел Орлов рассказали участвующим в форуме студентам и школьникам о том, что 2021 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом науки и технологий. Одна из главных задач Года – привлечение талантливой молодежи в сферу науки и технологий, в том числе и связанную с топливно-энергетическим комплексом России.Каждый месяц Года посвящен одному из тематических направлений, связанных с поиском ответов на различные запросы общества. Ежемесячно в Год науки и технологий проводятся мероприятия и обсуждения, связанные с тематикой месяца, а также идет подготовка сценария месяца – справочника, содержащего информацию о передовых разработках, основных задачах, научных центрах, ближайших мероприятиях и интересных фактах, связанных с установленной темой.Так, октябрь посвящен "Энергетике будущего", его центральным мероприятием является "Российская энергетическая неделя". Ранее высокую значимость проведения "Российской энергетической недели" в октябре Года науки и технологий прокомментировал заместитель председателя Правительства РФ, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко:"В тематический месяц "Энергетика будущего" Года науки и технологий проводится целый ряд мероприятий, посвященных развитию газовой, нефтяной, угольной отраслей, атомной и электроэнергетике, возобновляемым источникам питания и энергосбережению. В рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя", который входит в основной план Года, проходит более 30 деловых мероприятий по шести направлениям. Эксперты обсуждают климатическую повестку, экономическое развитие, цифровую трансформацию, технологические решения, новую регуляторику и кадровый потенциал в энергетике. Особенное внимание уделяется вовлечению молодежи в диалог с практикующими специалистами. В отдельный Молодежный день около 1 000 школьников, студентов и молодых представителей топливно-энергетического комплекса получили возможность задать интересующие их вопросы и поделиться своим видением дальнейшего развития отрасли. Для России – страны, являющейся крупнейшим экспортером природного газа, одним из лидеров по запасу нефти и угля – разностороннее рассмотрение вопросов энергетики имеет особенное значение. От выбора верного вектора развития отрасли зависит решение общемировых задач, таких как сохранение природных ископаемых и замедление климатических изменений, а также возможность совершения новых технологических прорывов, подобных строительству "Северного потока – 2", – сказал он.Также в презентованном Сценарии месяца октября отражено значение энергетики для каждого жителя России, обозначены вызовы и угрозы современности, приведены примеры технологических прорывов и новейших достижений. Среди них – Международный экспериментальный термоядерный реактор ИТЭР, установка для управляемого термоядерного синтеза ТОКАМАК, проект замкнутого ядерного топливного цикла – "Прорыв", уникальные технологии зелёной сейсмики, экологического катализа и переработки нефти в пласте.Помимо описания технологий, сценарий октября включает исторические справки, ключевые тренды и героев энергетической отрасли – российских учёных ХХ века, наших великих современников и молодых исследователей, которые уже успели внести свой вклад в развитие технологий этой сферы.На страницах сценария октября можно увидеть карту с организациями, занимающимися исследованиями и разработками в сфере энергетики, которые расположены по всей стране. Там же можно познакомиться с календарём событий октября и получить рекомендации по литературе и компетенциям, необходимым для успешного развития в этой отрасли.В подготовке сценария октября приняли участие кураторы сценария тематического месяца Года науки и технологи "Октябрь. Энергетика будущего" – руководители ПАО "Газпромнефть", ПАО "Газпром" и ГК РОСАТОМ, а также ведущие эксперты в сфере энергетики – представители Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Объединенного института ядерных исследований, Уфимского государственного нефтяного технического университета (вуза-участника Евразийского НОЦ), Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня "Передовые производственные технологии и материалы", ПАО "Транснефть", ПАО "Татнефть" и других организаций.С полным сценарием октября – месяца "Энергетики будущего" – можно ознакомиться по ссылке.В завершение презентации участники форума "Российская энергетическая неделя" получили печатную версию сценариев месяца для дальнейшего использования информации в учебе и работе. Далее Молодежный день продолжился выступлениями заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака и Президента ассоциации "Глобальная энергия" Сергея Брилева. Мероприятия были проведены в рамках "Диалога на равных", организованного Российским обществом "Знание" на Молодежном дне Международного форума "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 13 по 15 октября. Организаторы – Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации и Правительство Москвы.СПРАВОЧНО:25 декабря 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий.Задача Года – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей страны четкое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий.В Год науки и технологий по всей стране проходят мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаются образовательные платформы и конкурсы.Подробная информация о мероприятиях Года доступна на сайте годнауки.рф.АНО "Национальные приоритеты" – оператор проведения Года науки и технологий в Российской Федерации.Оператор проведения Года науки и технологий в Российской Федерации – АНО "Национальные приоритеты".Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 160 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 75 странах мира.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс..Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы