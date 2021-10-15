https://ria.ru/20211015/finlyandiya-1754754492.html
Парламент Финляндии одобрил введение COVID-паспортов
Парламент Финляндии одобрил введение COVID-паспортов - РИА Новости, 15.10.2021
Парламент Финляндии одобрил введение COVID-паспортов
Парламент Финляндии одобрил поправку в законодательство страны, позволяющую начать использование COVID-паспортов, следует из трансляции заседания. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T15:26
2021-10-15T15:26
2021-10-15T15:26
распространение коронавируса
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вакцинация
финляндия
коронавирус covid-19
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 окт — РИА Новости. Парламент Финляндии одобрил поправку в законодательство страны, позволяющую начать использование COVID-паспортов, следует из трансляции заседания.Реформа была принята 105 голосами против 33 голосов.Ожидается, что COVID-паспорта начнут действовать уже в полночь, перед этим поправки должен одобрить президент страны.Правительство Финляндии передало на рассмотрение парламента страны предложение о введении COVID-паспортов в конце сентября. Тем самым чиновники надеются облегчить работу ресторанов, ночных клубов, сферы развлечений и досуга, проведение любых массовых мероприятий. Требовать COVID-паспорт, согласно предложению правительства, могут с 16 лет.COVID-паспорт – это свидетельство о полном курсе вакцинации от коронавируса, о перенесенном COVID-19 или отрицательном результате теста, проведенного в течение последних 72 часов. COVID-паспорт соответствует европейскому зеленому сертификату, по которому можно путешествовать по ЕС и въезжать в Финляндию без прохождения тестов на границе.
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в мире, вакцинация, финляндия, коронавирус covid-19
Парламент Финляндии одобрил введение COVID-паспортов
Парламент Финляндии одобрил введение COVID-паспортов с 16 октября
ХЕЛЬСИНКИ, 15 окт — РИА Новости.
Парламент Финляндии
одобрил поправку в законодательство страны, позволяющую начать использование COVID-паспортов, следует из трансляции заседания.
Реформа была принята 105 голосами против 33 голосов.
Ожидается, что COVID-паспорта начнут действовать уже в полночь, перед этим поправки должен одобрить президент страны.
Правительство Финляндии передало на рассмотрение парламента страны предложение о введении COVID-паспортов в конце сентября. Тем самым чиновники надеются облегчить работу ресторанов, ночных клубов, сферы развлечений и досуга, проведение любых массовых мероприятий. Требовать COVID-паспорт, согласно предложению правительства, могут с 16 лет.
COVID-паспорт – это свидетельство о полном курсе вакцинации от коронавируса, о перенесенном COVID-19 или отрицательном результате теста, проведенного в течение последних 72 часов. COVID-паспорт соответствует европейскому зеленому сертификату, по которому можно путешествовать по ЕС и въезжать в Финляндию без прохождения тестов на границе.