https://ria.ru/20211015/finlyandiya-1754754492.html

Парламент Финляндии одобрил введение COVID-паспортов

Парламент Финляндии одобрил введение COVID-паспортов - РИА Новости, 15.10.2021

Парламент Финляндии одобрил введение COVID-паспортов

Парламент Финляндии одобрил поправку в законодательство страны, позволяющую начать использование COVID-паспортов, следует из трансляции заседания. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:26

2021-10-15T15:26

2021-10-15T15:26

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

финляндия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_158:0:1890:974_1920x0_80_0_0_80ad853abb38d9ee9c59cd4f9cb8102e.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 15 окт — РИА Новости. Парламент Финляндии одобрил поправку в законодательство страны, позволяющую начать использование COVID-паспортов, следует из трансляции заседания.Реформа была принята 105 голосами против 33 голосов.Ожидается, что COVID-паспорта начнут действовать уже в полночь, перед этим поправки должен одобрить президент страны.Правительство Финляндии передало на рассмотрение парламента страны предложение о введении COVID-паспортов в конце сентября. Тем самым чиновники надеются облегчить работу ресторанов, ночных клубов, сферы развлечений и досуга, проведение любых массовых мероприятий. Требовать COVID-паспорт, согласно предложению правительства, могут с 16 лет.COVID-паспорт – это свидетельство о полном курсе вакцинации от коронавируса, о перенесенном COVID-19 или отрицательном результате теста, проведенного в течение последних 72 часов. COVID-паспорт соответствует европейскому зеленому сертификату, по которому можно путешествовать по ЕС и въезжать в Финляндию без прохождения тестов на границе.

https://ria.ru/20211015/italiya-1754684515.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцинация, финляндия, коронавирус covid-19