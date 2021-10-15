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Ольга Баша: филиал ВТБ в Индии - связующее звено для бизнеса наших стран
Ольга Баша: филиал ВТБ в Индии - связующее звено для бизнеса наших стран - РИА Новости, 15.10.2021
Ольга Баша: филиал ВТБ в Индии - связующее звено для бизнеса наших стран
В начале следующего года исполняется 14 лет присутствию группы ВТБ в Индии. О приоритетах, планах и особенностях работы в регионе в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:20
2021-10-15T10:20
новости компаний - экономика
индия
втб
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В начале следующего года исполняется 14 лет присутствию группы ВТБ в Индии. О приоритетах, планах и особенностях работы в регионе в интервью РИА Новости рассказала руководитель филиала ВТБ в Индии Ольга Баша.- ВТБ работает в Индии с 2008 года. На чем специализируется филиал? Какие услуги предоставляет?- Филиал банка ВТБ в Индии занимается международным обслуживанием юридических лиц, проводит конверсионные операции, осуществляет расчетно-кассовое обслуживание и привлекает депозиты юридических лиц. Также мы консультируем наших клиентов в отношении торгово-экономических связей между Индией, Россией и странами СНГ. Одна из основных задач филиала – проведение прямых расчетов в национальных валютах, включая "рубль-рупия", "рупия – национальные валюты стран СНГ" и "рупия – свободно конвертируемые валюты".За 13 лет работы ВТБ на индийском рынке мы накопили огромный опыт, который помогает нам решать самые сложные задачи по развитию бизнеса наших клиентов с Индией. Это возможно и благодаря сложившимся многолетним связям с представителями индийского бизнеса и регулирующих органов. Наш филиал является действующим членом Indian Banks’ Association (Индийская банковская ассоциация) и Foreign Exchange Dealers' Association of India (Ассоциация валютных дилеров Индии). Так что мы готовы предоставить клиентам любую помощь в развитии их бизнеса в Индии.- Ваши основные клиенты – это российские или зарубежные компании?- Мы являемся своего рода связующим звеном между Россией и Индией с точки зрения бизнеса, поэтому работаем и с российскими, и с индийскими компаниями. Более того, группа ВТБ активно работает в странах СНГ и Грузии, поэтому наш филиал тесно сотрудничает с клиентами из многих стран, оказывает финансовую поддержку их проектам и предоставляет инструменты современного банковского обслуживания. Мы начинаем работу с клиентами уже на этапе проработки контрактов и определения методов проведения платежей, также мы занимаемся урегулированием необходимых вопросов с индийскими министерствами.- Какие точки роста для российского бизнеса вы видите сегодня в Индии? Насколько хорошо в стране представлены отечественные компании?- Потенциал роста для российского бизнеса в Индии большой. Помимо востребованности российского экспорта энергоресурсов, машин и оборудования, драгоценных металлов и камней, химической продукции, мы видим значительный потенциал в развитии целого ряда направлений сотрудничества. Это судо- и авиастроение, железнодорожная отрасль, металлургия, медицинское оборудование, цифровые технологии, мусоропереработка, комплексные решения в энергетике, водоочистка, лесопромышленный комплекс, современные материалы. Мы готовы работать с нашими клиентами по поиску новых возможностей во всех этих отраслях, анализировать оптимальные варианты сотрудничества и снижения потенциальных рисков.- В каких сферах планируете дальнейшее развитие филиала?- Наш главный приоритет – развитие экономических связей между Россией и Индией и дальнейшее укрепление международного сотрудничества в области финансовых услуг. Кроме того, мы активно работаем над расширением спектра финансовых услуг банка ВТБ на индийском рынке. Задача филиала – стать стратегической платформой группы ВТБ в регионе, которая даст возможность поддерживать высокие темпы роста объема бизнеса группы в целом. ВТБ представлен в 18 странах мира, что дает нам возможность использовать синергетический эффект группы при разработке индивидуальных финансовых решений для клиентов.- Как давно вы руководите филиалом? Успели ли привыкнуть к Индии?- Предложение возглавить филиал мне поступило в 2019 году. Оценив потенциал развития индийского рынка, я приняла решение и в декабре 2019 года переехала вместе с семьёй в Нью-Дели. Конечно, были определенные трудности в адаптации к условиям работы, как и при переходе на любое новое место, привыкание к юридической специфике страны. Законодательство Индии очень сильно отличается от российского. Например, в банковской сфере финансовые институты работают по законам 1870-х годов. За два года я изучила структуру банковской отрасли Индии, местные законы и обычаи. Лучше понимать менталитет мне помогает изучение хинди и путешествия по стране.
https://ria.ru/20211008/bank-1753643841.html
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РИА Новости
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новости компаний - экономика, индия, втб
10:20 15.10.2021
 

Ольга Баша: филиал ВТБ в Индии - связующее звено для бизнеса наших стран

© Фото : пресс-служба ВТБ Руководитель филиала ВТБ в Индии Ольга Баша
Руководитель филиала ВТБ в Индии Ольга Баша - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Фото : пресс-служба ВТБ
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В начале следующего года исполняется 14 лет присутствию группы ВТБ в Индии. О приоритетах, планах и особенностях работы в регионе в интервью РИА Новости рассказала руководитель филиала ВТБ в Индии Ольга Баша.
- ВТБ работает в Индии с 2008 года. На чем специализируется филиал? Какие услуги предоставляет?
- Филиал банка ВТБ в Индии занимается международным обслуживанием юридических лиц, проводит конверсионные операции, осуществляет расчетно-кассовое обслуживание и привлекает депозиты юридических лиц. Также мы консультируем наших клиентов в отношении торгово-экономических связей между Индией, Россией и странами СНГ. Одна из основных задач филиала – проведение прямых расчетов в национальных валютах, включая "рубль-рупия", "рупия – национальные валюты стран СНГ" и "рупия – свободно конвертируемые валюты".
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 11:57
ВТБ присвоен наивысший класс в Антикоррупционном рейтинге росбизнеса
За 13 лет работы ВТБ на индийском рынке мы накопили огромный опыт, который помогает нам решать самые сложные задачи по развитию бизнеса наших клиентов с Индией. Это возможно и благодаря сложившимся многолетним связям с представителями индийского бизнеса и регулирующих органов. Наш филиал является действующим членом Indian Banks’ Association (Индийская банковская ассоциация) и Foreign Exchange Dealers' Association of India (Ассоциация валютных дилеров Индии). Так что мы готовы предоставить клиентам любую помощь в развитии их бизнеса в Индии.
- Ваши основные клиенты – это российские или зарубежные компании?
- Мы являемся своего рода связующим звеном между Россией и Индией с точки зрения бизнеса, поэтому работаем и с российскими, и с индийскими компаниями. Более того, группа ВТБ активно работает в странах СНГ и Грузии, поэтому наш филиал тесно сотрудничает с клиентами из многих стран, оказывает финансовую поддержку их проектам и предоставляет инструменты современного банковского обслуживания. Мы начинаем работу с клиентами уже на этапе проработки контрактов и определения методов проведения платежей, также мы занимаемся урегулированием необходимых вопросов с индийскими министерствами.
- Какие точки роста для российского бизнеса вы видите сегодня в Индии? Насколько хорошо в стране представлены отечественные компании?
- Потенциал роста для российского бизнеса в Индии большой. Помимо востребованности российского экспорта энергоресурсов, машин и оборудования, драгоценных металлов и камней, химической продукции, мы видим значительный потенциал в развитии целого ряда направлений сотрудничества. Это судо- и авиастроение, железнодорожная отрасль, металлургия, медицинское оборудование, цифровые технологии, мусоропереработка, комплексные решения в энергетике, водоочистка, лесопромышленный комплекс, современные материалы. Мы готовы работать с нашими клиентами по поиску новых возможностей во всех этих отраслях, анализировать оптимальные варианты сотрудничества и снижения потенциальных рисков.
Стенд VTB на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 11:31
ВТБ предложил запустить госпрограмму по экоипотеке под 4-5%
- В каких сферах планируете дальнейшее развитие филиала?
- Наш главный приоритет – развитие экономических связей между Россией и Индией и дальнейшее укрепление международного сотрудничества в области финансовых услуг. Кроме того, мы активно работаем над расширением спектра финансовых услуг банка ВТБ на индийском рынке. Задача филиала – стать стратегической платформой группы ВТБ в регионе, которая даст возможность поддерживать высокие темпы роста объема бизнеса группы в целом. ВТБ представлен в 18 странах мира, что дает нам возможность использовать синергетический эффект группы при разработке индивидуальных финансовых решений для клиентов.
- Как давно вы руководите филиалом? Успели ли привыкнуть к Индии?
- Предложение возглавить филиал мне поступило в 2019 году. Оценив потенциал развития индийского рынка, я приняла решение и в декабре 2019 года переехала вместе с семьёй в Нью-Дели. Конечно, были определенные трудности в адаптации к условиям работы, как и при переходе на любое новое место, привыкание к юридической специфике страны. Законодательство Индии очень сильно отличается от российского. Например, в банковской сфере финансовые институты работают по законам 1870-х годов. За два года я изучила структуру банковской отрасли Индии, местные законы и обычаи. Лучше понимать менталитет мне помогает изучение хинди и путешествия по стране.
 
Новости компаний - ЭкономикаИндияВТБ
 
 
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