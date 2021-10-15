https://ria.ru/20211015/filial-1754564736.html

Ольга Баша: филиал ВТБ в Индии - связующее звено для бизнеса наших стран

Ольга Баша: филиал ВТБ в Индии - связующее звено для бизнеса наших стран - РИА Новости, 15.10.2021

Ольга Баша: филиал ВТБ в Индии - связующее звено для бизнеса наших стран

В начале следующего года исполняется 14 лет присутствию группы ВТБ в Индии. О приоритетах, планах и особенностях работы в регионе в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:20

2021-10-15T10:20

2021-10-15T10:20

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В начале следующего года исполняется 14 лет присутствию группы ВТБ в Индии. О приоритетах, планах и особенностях работы в регионе в интервью РИА Новости рассказала руководитель филиала ВТБ в Индии Ольга Баша.- ВТБ работает в Индии с 2008 года. На чем специализируется филиал? Какие услуги предоставляет?- Филиал банка ВТБ в Индии занимается международным обслуживанием юридических лиц, проводит конверсионные операции, осуществляет расчетно-кассовое обслуживание и привлекает депозиты юридических лиц. Также мы консультируем наших клиентов в отношении торгово-экономических связей между Индией, Россией и странами СНГ. Одна из основных задач филиала – проведение прямых расчетов в национальных валютах, включая "рубль-рупия", "рупия – национальные валюты стран СНГ" и "рупия – свободно конвертируемые валюты".За 13 лет работы ВТБ на индийском рынке мы накопили огромный опыт, который помогает нам решать самые сложные задачи по развитию бизнеса наших клиентов с Индией. Это возможно и благодаря сложившимся многолетним связям с представителями индийского бизнеса и регулирующих органов. Наш филиал является действующим членом Indian Banks’ Association (Индийская банковская ассоциация) и Foreign Exchange Dealers' Association of India (Ассоциация валютных дилеров Индии). Так что мы готовы предоставить клиентам любую помощь в развитии их бизнеса в Индии.- Ваши основные клиенты – это российские или зарубежные компании?- Мы являемся своего рода связующим звеном между Россией и Индией с точки зрения бизнеса, поэтому работаем и с российскими, и с индийскими компаниями. Более того, группа ВТБ активно работает в странах СНГ и Грузии, поэтому наш филиал тесно сотрудничает с клиентами из многих стран, оказывает финансовую поддержку их проектам и предоставляет инструменты современного банковского обслуживания. Мы начинаем работу с клиентами уже на этапе проработки контрактов и определения методов проведения платежей, также мы занимаемся урегулированием необходимых вопросов с индийскими министерствами.- Какие точки роста для российского бизнеса вы видите сегодня в Индии? Насколько хорошо в стране представлены отечественные компании?- Потенциал роста для российского бизнеса в Индии большой. Помимо востребованности российского экспорта энергоресурсов, машин и оборудования, драгоценных металлов и камней, химической продукции, мы видим значительный потенциал в развитии целого ряда направлений сотрудничества. Это судо- и авиастроение, железнодорожная отрасль, металлургия, медицинское оборудование, цифровые технологии, мусоропереработка, комплексные решения в энергетике, водоочистка, лесопромышленный комплекс, современные материалы. Мы готовы работать с нашими клиентами по поиску новых возможностей во всех этих отраслях, анализировать оптимальные варианты сотрудничества и снижения потенциальных рисков.- В каких сферах планируете дальнейшее развитие филиала?- Наш главный приоритет – развитие экономических связей между Россией и Индией и дальнейшее укрепление международного сотрудничества в области финансовых услуг. Кроме того, мы активно работаем над расширением спектра финансовых услуг банка ВТБ на индийском рынке. Задача филиала – стать стратегической платформой группы ВТБ в регионе, которая даст возможность поддерживать высокие темпы роста объема бизнеса группы в целом. ВТБ представлен в 18 странах мира, что дает нам возможность использовать синергетический эффект группы при разработке индивидуальных финансовых решений для клиентов.- Как давно вы руководите филиалом? Успели ли привыкнуть к Индии?- Предложение возглавить филиал мне поступило в 2019 году. Оценив потенциал развития индийского рынка, я приняла решение и в декабре 2019 года переехала вместе с семьёй в Нью-Дели. Конечно, были определенные трудности в адаптации к условиям работы, как и при переходе на любое новое место, привыкание к юридической специфике страны. Законодательство Индии очень сильно отличается от российского. Например, в банковской сфере финансовые институты работают по законам 1870-х годов. За два года я изучила структуру банковской отрасли Индии, местные законы и обычаи. Лучше понимать менталитет мне помогает изучение хинди и путешествия по стране.

https://ria.ru/20211008/bank-1753643841.html

https://realty.ria.ru/20211014/ekoipoteka-1754517586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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