https://ria.ru/20211015/energobezopasnost-1754662272.html
В США призвали Москву сделать больше для европейской энергобезопасности
В США призвали Москву сделать больше для европейской энергобезопасности - РИА Новости, 15.10.2021
В США призвали Москву сделать больше для европейской энергобезопасности
Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман призвала Москву сделать больше для европейской энергобезопасности, заявили в Госдепартаменте по итогам встречи политика... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T01:30
2021-10-15T01:30
2021-10-15T09:37
в мире
сша
европа
джо байден
алексей оверчук
россия
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ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман призвала Москву сделать больше для европейской энергобезопасности, заявили в Госдепартаменте по итогам встречи политика с вице-премьером России Алексеем Оверчуком.Переговоры проходили в закрытом для прессы режиме на территории американского внешнеполитического ведомства и продолжались немногим более часа.Кроме того, она повторила призыв экс-госсекретаря, спецпосланника президента США по климату Джона Керри, чтобы Москва взяла на себя "более твердые, определенные в масштабах страны" обязательства по вкладу в Парижские соглашения, регулирующие меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.Также заместитель главы Госдепа пообещала, что Вашингтон продолжит работу над выстраиванием стабильных и предсказуемых отношений с Россией.
https://ria.ru/20211014/gaz-1754643688.html
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в мире, сша, европа, джо байден, алексей оверчук, россия
01:30 15.10.2021 (обновлено: 09:37 15.10.2021)
В США призвали Москву сделать больше для европейской энергобезопасности
Замгоссекретаря США Шерман: Москве нужно делать больше для энергобезопасности Европы