https://ria.ru/20211015/energobezopasnost-1754662272.html

В США призвали Москву сделать больше для европейской энергобезопасности

В США призвали Москву сделать больше для европейской энергобезопасности - РИА Новости, 15.10.2021

В США призвали Москву сделать больше для европейской энергобезопасности

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман призвала Москву сделать больше для европейской энергобезопасности, заявили в Госдепартаменте по итогам встречи политика... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T01:30

2021-10-15T01:30

2021-10-15T09:37

в мире

сша

европа

джо байден

алексей оверчук

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753196266_436:0:2530:1178_1920x0_80_0_0_5aa084a7d654d9715a594678f964aeba.jpg

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман призвала Москву сделать больше для европейской энергобезопасности, заявили в Госдепартаменте по итогам встречи политика с вице-премьером России Алексеем Оверчуком.Переговоры проходили в закрытом для прессы режиме на территории американского внешнеполитического ведомства и продолжались немногим более часа.Кроме того, она повторила призыв экс-госсекретаря, спецпосланника президента США по климату Джона Керри, чтобы Москва взяла на себя "более твердые, определенные в масштабах страны" обязательства по вкладу в Парижские соглашения, регулирующие меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.Также заместитель главы Госдепа пообещала, что Вашингтон продолжит работу над выстраиванием стабильных и предсказуемых отношений с Россией.

https://ria.ru/20211014/gaz-1754643688.html

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, европа, джо байден, алексей оверчук, россия