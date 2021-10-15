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Под Екатеринбургом устанавливают злоумышленников, взорвавших банкомат
Под Екатеринбургом устанавливают злоумышленников, взорвавших банкомат - РИА Новости, 15.10.2021
Под Екатеринбургом устанавливают злоумышленников, взорвавших банкомат
Полиция устанавливает злоумышленников, взорвавших банкомат в поселке Садовый под Екатеринбургом, сообщает в пятницу УМВД по городу. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T14:49
2021-10-15T14:49
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Полиция устанавливает злоумышленников, взорвавших банкомат в поселке Садовый под Екатеринбургом, сообщает в пятницу УМВД по городу."Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №14 УМВД России по Екатеринбургу в 3.45 (1.45 мск). По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия. В настоящее время устанавливаются возможные очевидцы произошедшего. Сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.Полицейские проводят комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также розыск и установление лиц, причастных к данному инциденту, уточняет УМВД.
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происшествия, екатеринбург
14:49 15.10.2021
 
Под Екатеринбургом устанавливают злоумышленников, взорвавших банкомат

Полиция устанавливает злоумышленников, взорвавших банкомат под Екатеринбургом

© РИА Новости / Геннадий ШишкинПолицейский участок
Полицейский участок - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Полиция устанавливает злоумышленников, взорвавших банкомат в поселке Садовый под Екатеринбургом, сообщает в пятницу УМВД по городу.
"Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №14 УМВД России по Екатеринбургу в 3.45 (1.45 мск). По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия. В настоящее время устанавливаются возможные очевидцы произошедшего. Сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
Полицейские проводят комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также розыск и установление лиц, причастных к данному инциденту, уточняет УМВД.
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