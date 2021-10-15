https://ria.ru/20211015/ekaterinburg-1754745451.html

Под Екатеринбургом устанавливают злоумышленников, взорвавших банкомат

Под Екатеринбургом устанавливают злоумышленников, взорвавших банкомат - РИА Новости, 15.10.2021

Под Екатеринбургом устанавливают злоумышленников, взорвавших банкомат

Полиция устанавливает злоумышленников, взорвавших банкомат в поселке Садовый под Екатеринбургом, сообщает в пятницу УМВД по городу. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T14:49

2021-10-15T14:49

2021-10-15T14:49

происшествия

екатеринбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97542/18/975421852_183:141:3000:1725_1920x0_80_0_0_0e509b2b337de9735c85cdb117434f40.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Полиция устанавливает злоумышленников, взорвавших банкомат в поселке Садовый под Екатеринбургом, сообщает в пятницу УМВД по городу."Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №14 УМВД России по Екатеринбургу в 3.45 (1.45 мск). По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия. В настоящее время устанавливаются возможные очевидцы произошедшего. Сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.Полицейские проводят комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также розыск и установление лиц, причастных к данному инциденту, уточняет УМВД.

https://ria.ru/20211015/ekaterinburg-1754707873.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург