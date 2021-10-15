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Дым от пожаров в Екатеринбурге достиг Югры

Дым от пожаров в Екатеринбурге достиг Югры - РИА Новости, 15.10.2021

Дым от пожаров в Екатеринбурге достиг Югры

Дым от пожаров под Екатеринбургом достиг Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщает в пятницу департамент гражданской защиты населения Югры. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:01

2021-10-15T12:01

2021-10-15T12:01

происшествия

свердловская область

чкаловский район

ханты-мансийский автономный округ

торфяные пожары в свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Дым от пожаров под Екатеринбургом достиг Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщает в пятницу департамент гражданской защиты населения Югры.В начале недели торфяник в Екатеринбурге тлел на площади 120 гектаров. Позже тление удалось локализовать на площади около 8 гектаров, к четвергу его площадь сократилась до 4,8 гектара. Из-за дыма две школы перевели на дистанционное обучение, были перекрыты несколько дорог. Два дня в городе держится туман с запахом гари из-за тлеющего торфяника, специалисты тушат пожары круглосуточно. Норма вредных веществ в воздухе в Чкаловском районе города превышена вдвое."В период со второй половины дня 14 октября и по текущее время в центральных районах автономного округа присутствует устойчивый запах гари, характерный для торфяных пожаров. Факт отсутствия пожаров на территории автономного округа и преимущественные южные направления ветров в предшествующем периоде - 10-15 октября, дает возможность предположить перенос воздушных масс и запахов с территорий сопредельных регионов. Так, по состоянию на 19.00 (17.00 мск) 14 октября на территории города Екатеринбурга, Свердловской области действуют 26 очагов торфяных пожаров на площади 4,8 гектара", - говорится в сообщении департамента.Ведомство уточняет, что рисков возникновения угроз безопасности жизнедеятельности нет."Учитывая прогнозные направления ветров и погодные условия, ожидается сохранение текущей ситуации до шести дней. Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в автономном округе не превышают предельно допустимой концентрации", - отмечается в сообщении.

свердловская область

чкаловский район

ханты-мансийский автономный округ

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Работы МЧС по проливке тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга Работа на месте тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга продолжается в круглосуточном режиме. Ночью на окарауливании и проливке были задействованы 4 единицы спецтехники и 7 человек. За прошедшие сутки огнеборцами потушено 0,6 га торфяника, на утро 14 октября сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 га. В проливке торфяника задействована группировка в составе 73 человек и 16 единиц спецтехники. Для подачи воды к очагам тления задействована пожарная насосная станция, обеспечивающая бесперебойное снабжение водой, проложены 5 магистральных линий, а для закачки воды вглубь торфяных пластов используются специальные торфяные стволы. Утром 14 октября на территории некоторых районов Екатеринбурга наблюдается смог. Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области организовано проведение исследований качества атмосферного воздуха 2021-10-15T12:01 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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