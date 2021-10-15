Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/ekaterinburg-1754682188.html
Ветер способствует распространению дыма от торфяников в Екатеринбурге
Ветер способствует распространению дыма от торфяников в Екатеринбурге - РИА Новости, 15.10.2021
Ветер способствует распространению дыма от торфяников в Екатеринбурге
Ветер южного направления будет способствовать в пятницу распространению задымления от тлеющих торфяников на дома в Чкаловском районе Екатеринбурга, сообщил РИА... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:01
2021-10-15T10:01
происшествия
екатеринбург
чкаловский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
торфяные пожары в свердловской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754600971_0:201:3154:1975_1920x0_80_0_0_91e5a23956d84f0de5e2b4774e8a0cc7.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ветер южного направления будет способствовать в пятницу распространению задымления от тлеющих торфяников на дома в Чкаловском районе Екатеринбурга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Порывы ветра скоростью до 11 метров в секунду южного направления будут способствовать распространению задымления на жилую зону микрорайона "Солнечный" и скоплению вредных веществ в нижних слоях атмосферы", - сказал собеседник агентства.Региональное управление МЧС утром проинформировало о тумане с запахом гари в Екатеринбурге из-за тлеющего торфяника, специалисты тушат пожары круглосуточно. Норма вредных веществ в воздухе в Чкаловском районе превышена вдвое.
екатеринбург
чкаловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Работы МЧС по проливке тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга
Работа на месте тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга продолжается в круглосуточном режиме. Ночью на окарауливании и проливке были задействованы 4 единицы спецтехники и 7 человек. За прошедшие сутки огнеборцами потушено 0,6 га торфяника, на утро 14 октября сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 га. В проливке торфяника задействована группировка в составе 73 человек и 16 единиц спецтехники. Для подачи воды к очагам тления задействована пожарная насосная станция, обеспечивающая бесперебойное снабжение водой, проложены 5 магистральных линий, а для закачки воды вглубь торфяных пластов используются специальные торфяные стволы. Утром 14 октября на территории некоторых районов Екатеринбурга наблюдается смог. Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области организовано проведение исследований качества атмосферного воздуха
2021-10-15T10:01
true
PT1M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754600971_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_7a2cc2813bc57894acbac55c20fdffdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, екатеринбург, чкаловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), торфяные пожары в свердловской области, видео
Ветер способствует распространению дыма от торфяников в Екатеринбурге
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ветер южного направления будет способствовать в пятницу распространению задымления от тлеющих торфяников на дома в Чкаловском районе Екатеринбурга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
2021-10-15T10:01
true
PT1M24S
10:01 15.10.2021
 
Ветер способствует распространению дыма от торфяников в Екатеринбурге

Ветер будет способствовать распространению дыма от торфяников на дома в Екатеринбурге

© РИА Новости / Владимир Подоксенов / Перейти в фотобанкСмог от торфяных пожаров в Екатеринбурге
Смог от торфяных пожаров в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Владимир Подоксенов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ветер южного направления будет способствовать в пятницу распространению задымления от тлеющих торфяников на дома в Чкаловском районе Екатеринбурга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Порывы ветра скоростью до 11 метров в секунду южного направления будут способствовать распространению задымления на жилую зону микрорайона "Солнечный" и скоплению вредных веществ в нижних слоях атмосферы", - сказал собеседник агентства.
Региональное управление МЧС утром проинформировало о тумане с запахом гари в Екатеринбурге из-за тлеющего торфяника, специалисты тушат пожары круглосуточно. Норма вредных веществ в воздухе в Чкаловском районе превышена вдвое.
 
ПроисшествияЕкатеринбургЧкаловский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Торфяные пожары в Свердловской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:53Врач назвала пять факторов, помогающих сохранить здоровье и долголетие
12:52В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ
12:49В Раде назвали Саакашвили "гастролером-аферистом"
12:47Путин призвал не торопиться с признанием талибов
12:47Путин назвал защиту избирательных прав актуальной темой для стран СНГ
12:46При взрыве у мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник
12:43Путин прокомментировал проблему наркотрафика в Афганистане
12:43На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму
12:42Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, заявил Путин
12:41Путин оценил сформированное талибами правительство Афганистана
12:40Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ
12:40В Красноярске объявили режим "черного неба"
12:39Барнаульский таксист устроил стрельбу, чтобы утихомирить пассажиров
12:37Лавров раскритиковал отказ ФРГ платить компенсации блокадникам Ленинграда
12:36В Москве за сутки госпитализировали 1451 пациента с COVID-19
12:34Россия предложила СНГ принять заявление о взаимодействии в сфере миграции
12:34Швейцарский изобретатель антисептика выдвинул версию происхождения COVID-19
12:33Путин оценил сотрудничество стран СНГ в торговле на фоне пандемии
12:29РПЦ основала на территории Армении епархию
12:29Инфекционист заявил, что разрешение ситуации с COVID-19 зависит от каждого
Лента новостейМолния