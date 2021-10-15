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Ветер способствует распространению дыма от торфяников в Екатеринбурге
Ветер способствует распространению дыма от торфяников в Екатеринбурге - РИА Новости, 15.10.2021
Ветер способствует распространению дыма от торфяников в Екатеринбурге
Ветер южного направления будет способствовать в пятницу распространению задымления от тлеющих торфяников на дома в Чкаловском районе Екатеринбурга, сообщил РИА... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:01
2021-10-15T10:01
2021-10-15T10:01
происшествия
екатеринбург
чкаловский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
торфяные пожары в свердловской области
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ветер южного направления будет способствовать в пятницу распространению задымления от тлеющих торфяников на дома в Чкаловском районе Екатеринбурга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Порывы ветра скоростью до 11 метров в секунду южного направления будут способствовать распространению задымления на жилую зону микрорайона "Солнечный" и скоплению вредных веществ в нижних слоях атмосферы", - сказал собеседник агентства.Региональное управление МЧС утром проинформировало о тумане с запахом гари в Екатеринбурге из-за тлеющего торфяника, специалисты тушат пожары круглосуточно. Норма вредных веществ в воздухе в Чкаловском районе превышена вдвое.
екатеринбург
чкаловский район
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работы МЧС по проливке тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга
Работа на месте тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга продолжается в круглосуточном режиме. Ночью на окарауливании и проливке были задействованы 4 единицы спецтехники и 7 человек. За прошедшие сутки огнеборцами потушено 0,6 га торфяника, на утро 14 октября сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 га. В проливке торфяника задействована группировка в составе 73 человек и 16 единиц спецтехники. Для подачи воды к очагам тления задействована пожарная насосная станция, обеспечивающая бесперебойное снабжение водой, проложены 5 магистральных линий, а для закачки воды вглубь торфяных пластов используются специальные торфяные стволы.
Утром 14 октября на территории некоторых районов Екатеринбурга наблюдается смог. Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области организовано проведение исследований качества атмосферного воздуха
2021-10-15T10:01
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PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург, чкаловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), торфяные пожары в свердловской области, видео
Ветер способствует распространению дыма от торфяников в Екатеринбурге
Ветер будет способствовать распространению дыма от торфяников на дома в Екатеринбурге