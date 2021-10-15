https://ria.ru/20211015/ekaterinburg-1754675830.html
МЧС рассказало о ситуации в Екатеринбурге, где горят торфяники
МЧС рассказало о ситуации в Екатеринбурге, где горят торфяники - РИА Новости, 15.10.2021
МЧС рассказало о ситуации в Екатеринбурге, где горят торфяники
Туман с запахом гари наблюдается утром в пятницу в Екатеринбурге из-за тлеющего торфяника, специалисты тушат пожары круглосуточно, сообщает региональное... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T09:11
2021-10-15T09:11
2021-10-15T09:54
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
торфяные пожары в свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Туман с запахом гари наблюдается утром в пятницу в Екатеринбурге из-за тлеющего торфяника, специалисты тушат пожары круглосуточно, сообщает региональное управление МЧС.В начале недели торфяник в Екатеринбурге тлел на площади 120 гектаров. Позже тление удалось локализовать на площади около 8 гектаров, к четвергу его площадь сократилась до 4,8 гектара. Из-за дыма две школы перевели на дистанционное обучение, были перекрыты несколько дорог. Департамент информполитики региона сообщил, что специалисты Уральской авиабазы подключились к ликвидации торфяных пожаров.По информации ведомства, МЧС наращивает группировку: в работах по ликвидации тления задействованы 130 человек и 33 единицы спецтехники, дополнительно направлены спасатели Ногинского спасательного центра МЧС с насосно-рукавным комплексом "Шквал".По его словам, тление торфа происходит на глубине порядка девяти метров. Для обводнения и проливки торфяника проложены 10 магистральных линий. Также проложена дополнительная линия длиной два километра от реки Шиловка.Как добавили в региональном управлении Роспотребнадзора, в пятницу в атмосферном воздухе в микрорайоне Солнечный, где утром 14 октября наблюдалась самая тяжелая ситуация из-за близости к тлеющему торфянику, превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM2,5 в 1,06 раза."По результатам замеров в микрорайоне Солнечный зарегистрированы превышения предельно допустимой концентрации по оксиду углерода и мелкодисперсной пыли в два раза", - в свою очередь, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20211014/ekaterinburg-1754497316.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), торфяные пожары в свердловской области
09:11 15.10.2021 (обновлено: 09:54 15.10.2021)
МЧС рассказало о ситуации в Екатеринбурге, где горят торфяники
МЧС рассказало о тумане с запахом гари в Екатеринбурге из-за тлеющего торфяника
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости.
Туман с запахом гари наблюдается утром в пятницу в Екатеринбурге из-за тлеющего торфяника, специалисты тушат пожары круглосуточно, сообщает региональное управление МЧС
.
В начале недели торфяник в Екатеринбурге
тлел на площади 120 гектаров. Позже тление удалось локализовать на площади около 8 гектаров, к четвергу его площадь сократилась до 4,8 гектара. Из-за дыма две школы перевели на дистанционное обучение, были перекрыты несколько дорог. Департамент информполитики региона сообщил, что специалисты Уральской авиабазы подключились к ликвидации торфяных пожаров.
"В связи с погодными условиями утром в отдельных районах Екатеринбурга наблюдался туман с легким запахом гари. По мере повышения температуры воздуха туман рассеивается", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, МЧС наращивает группировку: в работах по ликвидации тления задействованы 130 человек и 33 единицы спецтехники, дополнительно направлены спасатели Ногинского спасательного центра МЧС с насосно-рукавным комплексом "Шквал".
"По состоянию на 06.00 мск пятницы, в микрорайоне "Солнечный" на юге Екатеринбурга продолжают тлеть 32 очага торфа на общей площади 4,8 гектара", - сказал собеседник агентства.
По его словам, тление торфа происходит на глубине порядка девяти метров. Для обводнения и проливки торфяника проложены 10 магистральных линий. Также проложена дополнительная линия длиной два километра от реки Шиловка.
Как добавили в региональном управлении Роспотребнадзора, в пятницу в атмосферном воздухе в микрорайоне Солнечный, где утром 14 октября наблюдалась самая тяжелая ситуация из-за близости к тлеющему торфянику, превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM2,5 в 1,06 раза.
"По результатам замеров в микрорайоне Солнечный зарегистрированы превышения предельно допустимой концентрации по оксиду углерода и мелкодисперсной пыли в два раза", - в свою очередь, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.