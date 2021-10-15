https://ria.ru/20211015/ekaterinburg-1754675830.html

МЧС рассказало о ситуации в Екатеринбурге, где горят торфяники

МЧС рассказало о ситуации в Екатеринбурге, где горят торфяники - РИА Новости, 15.10.2021

МЧС рассказало о ситуации в Екатеринбурге, где горят торфяники

Туман с запахом гари наблюдается утром в пятницу в Екатеринбурге из-за тлеющего торфяника, специалисты тушат пожары круглосуточно, сообщает региональное... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T09:11

2021-10-15T09:11

2021-10-15T09:54

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

торфяные пожары в свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Туман с запахом гари наблюдается утром в пятницу в Екатеринбурге из-за тлеющего торфяника, специалисты тушат пожары круглосуточно, сообщает региональное управление МЧС.В начале недели торфяник в Екатеринбурге тлел на площади 120 гектаров. Позже тление удалось локализовать на площади около 8 гектаров, к четвергу его площадь сократилась до 4,8 гектара. Из-за дыма две школы перевели на дистанционное обучение, были перекрыты несколько дорог. Департамент информполитики региона сообщил, что специалисты Уральской авиабазы подключились к ликвидации торфяных пожаров.По информации ведомства, МЧС наращивает группировку: в работах по ликвидации тления задействованы 130 человек и 33 единицы спецтехники, дополнительно направлены спасатели Ногинского спасательного центра МЧС с насосно-рукавным комплексом "Шквал".По его словам, тление торфа происходит на глубине порядка девяти метров. Для обводнения и проливки торфяника проложены 10 магистральных линий. Также проложена дополнительная линия длиной два километра от реки Шиловка.Как добавили в региональном управлении Роспотребнадзора, в пятницу в атмосферном воздухе в микрорайоне Солнечный, где утром 14 октября наблюдалась самая тяжелая ситуация из-за близости к тлеющему торфянику, превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM2,5 в 1,06 раза."По результатам замеров в микрорайоне Солнечный зарегистрированы превышения предельно допустимой концентрации по оксиду углерода и мелкодисперсной пыли в два раза", - в свою очередь, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20211014/ekaterinburg-1754497316.html

екатеринбург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), торфяные пожары в свердловской области