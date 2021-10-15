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Джонсон отреагировал на убийство парламентария в Британии

Джонсон отреагировал на убийство парламентария в Британии - РИА Новости, 15.10.2021

Джонсон отреагировал на убийство парламентария в Британии

Великобритания глубоко шокирована убийством парламентария Дэвида Эймесса, заявил британский премьер Борис Джонсон. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T19:55

2021-10-15T19:55

2021-10-15T20:11

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ЛОНДОН, 15 окт - РИА Новости. Великобритания глубоко шокирована убийством парламентария Дэвида Эймесса, заявил британский премьер Борис Джонсон."Думаю, каждый из нас глубоко шокирован произошедшим. Наши мысли с его семьей, женой и детьми", - сказал он в эфире Sky News.Премьер подчеркнул, что Эймесс более 40 лет служил на благо населения Эссекса и всей Великобритании и был одним из добрейших людей в политике.Ранее в пятницу Sky News сообщил, что Эймс, представлявший Саутенд-Уэст (Эссекс), подвергся нападению в пятницу в методистской церкви Белфэйрс в Ли-он-Си: мужчина вошел в приемную избирательного округа и нанес парламентарию несколько ударов ножом.Впоследствии полиция графства Эссекс сообщила, что мужчина умер после нападения с ножом в Ли-он-Си и подтвердила, что жертвой нападения стал парламентарий Эймесс. По подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина, который в настоящее время находится под стражей, также обнаружен нож, который, предположительно, был орудием убийства.

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в мире, великобритания, эссекс, борис джонсон