https://ria.ru/20211015/diabet-1754711576.html
На Ямале расширят перечень мер поддержки людей с диабетом
На Ямале расширят перечень мер поддержки людей с диабетом - РИА Новости, 15.10.2021
На Ямале расширят перечень мер поддержки людей с диабетом
Перечень мер поддержки для людей, страдающих сахарным диабетом, расширяют в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:16
2021-10-15T12:16
2021-10-15T12:16
ямало-ненецкий автономный округ
общество
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дмитрий артюхов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153018/34/1530183419_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_0ab9d4f3fe3a0de790767581b97576bb.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Перечень мер поддержки для людей, страдающих сахарным диабетом, расширяют в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.Глава округа Дмитрий Артюхов в четверг в прямом эфире пообщался с жителями региона и обсудил планы на следующий год. В ходе прямой линии губернатор озвучил решение о расширении мер поддержки для людей с сахарным диабетом."На Ямале расширяют перечень мер поддержки для лиц, страдающих сахарным диабетом. Детей в возрасте до 18 лет с сахарным диабетом первого типа обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови… Новая мера поддержки позволит сэкономить семейный бюджет", - говорится в сообщении пресс-службы.Сейчас в этой мере нуждаются 229 детей с сахарным диабетом первого типа. Для обеспечения одного ребенка системой непрерывного мониторинга необходимо в среднем 150 тысяч рублей в год.Кроме того, будет расширен круг лиц, которых обеспечивают расходными материалами для инсулиновых помп за счет средств окружного бюджета. В их число войдут все взрослые без инвалидности. Сейчас это дополнительно 63 человека. Стоимость расходных материалов в год для одного человека составляет примерно 207 тысяч рублей. Ранее на обеспечении федерального бюджета были взрослые люди - диабетики с инвалидностью, а дети обеспечивались за счет окружного бюджета, уточняет пресс-служба.В ближайшее время будут приняты изменения в региональный закон "О здравоохранении". Изменения вступят в силу с 2022 года.На Ямале проживают 16 716 взрослых и 237 детей, страдающих сахарным диабетом. На сегодняшний день все пациенты с сахарным диабетом получают поддержку из федерального и окружного бюджетов: обеспечиваются лекарственными препаратами для лечения диабета и сопутствующих заболеваний, медицинскими изделиями – это инсулиновые шприцы, иглы к инсулиновым шприцам и шприц-ручкам, тест-полоски, отмечают власти.
https://ria.ru/20211007/gaz-1753547615.html
https://ria.ru/20211006/test-1753285948.html
https://ria.ru/20210927/uslugi-1752047210.html
ямал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153018/34/1530183419_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_a16defab9e9bda0d01f25c3fe21def61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов
На Ямале расширят перечень мер поддержки людей с диабетом
На Ямале расширят перечень мер поддержки для людей с сахарным диабетом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости.
Перечень мер поддержки для людей, страдающих сахарным диабетом, расширяют в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО
), сообщает пресс-служба губернатора региона.
Глава округа Дмитрий Артюхов
в четверг в прямом эфире пообщался с жителями региона и обсудил планы на следующий год. В ходе прямой линии губернатор озвучил решение о расширении мер поддержки для людей с сахарным диабетом.
"На Ямале расширяют перечень мер поддержки для лиц, страдающих сахарным диабетом. Детей в возрасте до 18 лет с сахарным диабетом первого типа обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови… Новая мера поддержки позволит сэкономить семейный бюджет", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сейчас в этой мере нуждаются 229 детей с сахарным диабетом первого типа. Для обеспечения одного ребенка системой непрерывного мониторинга необходимо в среднем 150 тысяч рублей в год.
Кроме того, будет расширен круг лиц, которых обеспечивают расходными материалами для инсулиновых помп за счет средств окружного бюджета. В их число войдут все взрослые без инвалидности. Сейчас это дополнительно 63 человека. Стоимость расходных материалов в год для одного человека составляет примерно 207 тысяч рублей. Ранее на обеспечении федерального бюджета были взрослые люди - диабетики с инвалидностью, а дети обеспечивались за счет окружного бюджета, уточняет пресс-служба.
В ближайшее время будут приняты изменения в региональный закон "О здравоохранении". Изменения вступят в силу с 2022 года.
На Ямале проживают 16 716 взрослых и 237 детей, страдающих сахарным диабетом. На сегодняшний день все пациенты с сахарным диабетом получают поддержку из федерального и окружного бюджетов: обеспечиваются лекарственными препаратами для лечения диабета и сопутствующих заболеваний, медицинскими изделиями – это инсулиновые шприцы, иглы к инсулиновым шприцам и шприц-ручкам, тест-полоски, отмечают власти.