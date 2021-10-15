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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
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На Ямале расширят перечень мер поддержки людей с диабетом
На Ямале расширят перечень мер поддержки людей с диабетом - РИА Новости, 15.10.2021
На Ямале расширят перечень мер поддержки людей с диабетом
Перечень мер поддержки для людей, страдающих сахарным диабетом, расширяют в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:16
2021-10-15T12:16
ямало-ненецкий автономный округ
общество
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Перечень мер поддержки для людей, страдающих сахарным диабетом, расширяют в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.Глава округа Дмитрий Артюхов в четверг в прямом эфире пообщался с жителями региона и обсудил планы на следующий год. В ходе прямой линии губернатор озвучил решение о расширении мер поддержки для людей с сахарным диабетом."На Ямале расширяют перечень мер поддержки для лиц, страдающих сахарным диабетом. Детей в возрасте до 18 лет с сахарным диабетом первого типа обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови… Новая мера поддержки позволит сэкономить семейный бюджет", - говорится в сообщении пресс-службы.Сейчас в этой мере нуждаются 229 детей с сахарным диабетом первого типа. Для обеспечения одного ребенка системой непрерывного мониторинга необходимо в среднем 150 тысяч рублей в год.Кроме того, будет расширен круг лиц, которых обеспечивают расходными материалами для инсулиновых помп за счет средств окружного бюджета. В их число войдут все взрослые без инвалидности. Сейчас это дополнительно 63 человека. Стоимость расходных материалов в год для одного человека составляет примерно 207 тысяч рублей. Ранее на обеспечении федерального бюджета были взрослые люди - диабетики с инвалидностью, а дети обеспечивались за счет окружного бюджета, уточняет пресс-служба.В ближайшее время будут приняты изменения в региональный закон "О здравоохранении". Изменения вступят в силу с 2022 года.На Ямале проживают 16 716 взрослых и 237 детей, страдающих сахарным диабетом. На сегодняшний день все пациенты с сахарным диабетом получают поддержку из федерального и окружного бюджетов: обеспечиваются лекарственными препаратами для лечения диабета и сопутствующих заболеваний, медицинскими изделиями – это инсулиновые шприцы, иглы к инсулиновым шприцам и шприц-ручкам, тест-полоски, отмечают власти.
https://ria.ru/20211007/gaz-1753547615.html
https://ria.ru/20211006/test-1753285948.html
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60
общество, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов
12:16 15.10.2021
 
На Ямале расширят перечень мер поддержки людей с диабетом

На Ямале расширят перечень мер поддержки для людей с сахарным диабетом

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Перечень мер поддержки для людей, страдающих сахарным диабетом, расширяют в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
Глава округа Дмитрий Артюхов в четверг в прямом эфире пообщался с жителями региона и обсудил планы на следующий год. В ходе прямой линии губернатор озвучил решение о расширении мер поддержки для людей с сахарным диабетом.
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"На Ямале расширяют перечень мер поддержки для лиц, страдающих сахарным диабетом. Детей в возрасте до 18 лет с сахарным диабетом первого типа обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови… Новая мера поддержки позволит сэкономить семейный бюджет", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сейчас в этой мере нуждаются 229 детей с сахарным диабетом первого типа. Для обеспечения одного ребенка системой непрерывного мониторинга необходимо в среднем 150 тысяч рублей в год.
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Кроме того, будет расширен круг лиц, которых обеспечивают расходными материалами для инсулиновых помп за счет средств окружного бюджета. В их число войдут все взрослые без инвалидности. Сейчас это дополнительно 63 человека. Стоимость расходных материалов в год для одного человека составляет примерно 207 тысяч рублей. Ранее на обеспечении федерального бюджета были взрослые люди - диабетики с инвалидностью, а дети обеспечивались за счет окружного бюджета, уточняет пресс-служба.
В ближайшее время будут приняты изменения в региональный закон "О здравоохранении". Изменения вступят в силу с 2022 года.
На Ямале проживают 16 716 взрослых и 237 детей, страдающих сахарным диабетом. На сегодняшний день все пациенты с сахарным диабетом получают поддержку из федерального и окружного бюджетов: обеспечиваются лекарственными препаратами для лечения диабета и сопутствующих заболеваний, медицинскими изделиями – это инсулиновые шприцы, иглы к инсулиновым шприцам и шприц-ручкам, тест-полоски, отмечают власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округОбществоЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Дмитрий Артюхов
 
 
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