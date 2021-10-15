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На Ямале расширят перечень мер поддержки людей с диабетом

На Ямале расширят перечень мер поддержки людей с диабетом - РИА Новости, 15.10.2021

На Ямале расширят перечень мер поддержки людей с диабетом

Перечень мер поддержки для людей, страдающих сахарным диабетом, расширяют в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:16

2021-10-15T12:16

2021-10-15T12:16

ямало-ненецкий автономный округ

общество

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Перечень мер поддержки для людей, страдающих сахарным диабетом, расширяют в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.Глава округа Дмитрий Артюхов в четверг в прямом эфире пообщался с жителями региона и обсудил планы на следующий год. В ходе прямой линии губернатор озвучил решение о расширении мер поддержки для людей с сахарным диабетом."На Ямале расширяют перечень мер поддержки для лиц, страдающих сахарным диабетом. Детей в возрасте до 18 лет с сахарным диабетом первого типа обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови… Новая мера поддержки позволит сэкономить семейный бюджет", - говорится в сообщении пресс-службы.Сейчас в этой мере нуждаются 229 детей с сахарным диабетом первого типа. Для обеспечения одного ребенка системой непрерывного мониторинга необходимо в среднем 150 тысяч рублей в год.Кроме того, будет расширен круг лиц, которых обеспечивают расходными материалами для инсулиновых помп за счет средств окружного бюджета. В их число войдут все взрослые без инвалидности. Сейчас это дополнительно 63 человека. Стоимость расходных материалов в год для одного человека составляет примерно 207 тысяч рублей. Ранее на обеспечении федерального бюджета были взрослые люди - диабетики с инвалидностью, а дети обеспечивались за счет окружного бюджета, уточняет пресс-служба.В ближайшее время будут приняты изменения в региональный закон "О здравоохранении". Изменения вступят в силу с 2022 года.На Ямале проживают 16 716 взрослых и 237 детей, страдающих сахарным диабетом. На сегодняшний день все пациенты с сахарным диабетом получают поддержку из федерального и окружного бюджетов: обеспечиваются лекарственными препаратами для лечения диабета и сопутствующих заболеваний, медицинскими изделиями – это инсулиновые шприцы, иглы к инсулиновым шприцам и шприц-ручкам, тест-полоски, отмечают власти.

https://ria.ru/20211007/gaz-1753547615.html

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ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов